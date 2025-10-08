Историк Барабанов о спокойствии Путина на "Валдае": исчезла необходимость что-то объяснять

https://ukraina.ru/20251008/istorik-barabanov-o-spokoystvii-putina-na-valdae-ischezla-neobkhodimost-chto-to-obyasnyat-1069764616.html

Необычайное спокойствие президента РФ Владимира Путина на "Валдае" резко контрастирует с его выступлениями в кризисные 2014 и 2022 годы, и эта перемена является крайне показательной. Об этом профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов рассказал в интервью изданию Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069531545_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_fb17c0c555fd760bffc77871773a5096.jpg

Выступление Путина на XXII заседании дискуссионного клуба "Валдай" поразило эксперта не содержанием, а стилистикой. Барабанов отметил, что российский президент был спокоен и в хорошем настроении, много шутил и даже приоткрыл дверь в свою частную жизнь. "Если сравнивать это выступление президента с выступлениями предыдущих лет на заседаниях Валдайского клуба, то сейчас меня поразило спокойствие (я бы даже сказал в хорошем смысле слова расслабленность президента). Практически всё заседание прошло в лёгком режиме", — констатировал историк.Эксперт провел параллели с прошлыми выступлениями, напомнив о 2014 годе, когда Путин, по его субъективному впечатлению, "выступал как натянутая струна", и о "тяжелой атмосфере" осенью 2022 года. "Отпала необходимость что-то объяснять", — отметил он, добавив, что хотя российский президент и повторил тезис о вине Запада в эскалации конфликта на Украине, общий тон был одним из самых спокойных.Отвечая на вопрос журналиста о причинах такой трансформации, Барабанов предположил, что она связана с уверенностью Кремля. "Очевидно, что России удалось выстоять в этом тяжёлом конфликте, который длится уже более 3 лет. Очевидно, что президент высоко и оптимистично оценивает наши военные шансы", — резюмировал программный директор "Валдая".Полный текст материала Анны Черкасовой "Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины" на сайте Украина.ру.Еще о заявлениях Владимира Путина на "Валдае" - в материале "Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб".

