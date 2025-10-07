https://ukraina.ru/20251007/ukraina-ne-mozhet-otkazatsya-ot-kulta-bandery-chtoby-ne-portit-otnosheniya-s-polshey--ekspert--1069715245.html

"Украина не может отказаться от культа Бандеры, чтобы не портить отношения с Польшей" — эксперт

Идеология бандеровщины стала тем стержнем, на котором держится современная украинская государственность, и отказ от нее равносилен для Киева утрате собственной идентичности. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Отвечая на вопрос по поводу законопроекта президента Польши относительно запрета бандеровской идеологии, эксперт дал исчерпывающее объяснение позиции Киева. "Потому что бандеровщина — это единственное, что есть у Украины свое, а не придуманное. Если вытащить Бандеру из Украины, то что от нее останется?" — заявил Ищенко.Он напомнил, что культ Степана Бандеры был искусственно внедрен в общественное сознание украинцев при президенте Викторе Ющенко. "До Ющенко украинское общество разделялось на тех, кто хотел реинтеграции с Россией, и на тех, кто хотел убежать в Евросоюз. То есть Украины как таковой не было", — отметил политолог. По его словам, именно Бандера стал той фигурой, которая позволила сконструировать новую идентичность, и теперь Киев не может от нее отказаться. "Поэтому Украина не может отказаться от культа Бандеры, чтобы не портить отношения с Польшей", — констатировал эксперт. Он сравнил ситуацию с человеком, который не может изменить свою суть, как девочка не станет мальчиком, просто повернувшись перед зеркалом. "Они не могут хотеть или не хотеть ссориться с Польшей. Как бы они не поворачивались вокруг зеркала, они другими не станут. Они такие и есть", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.О других вариантах будущего Украины после войны — в интервью Сергея Караганова: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины.

