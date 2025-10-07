https://ukraina.ru/20251007/ischenko-esli-zelenskiy-provedet-vybory-eto-budet-oznachat-chto-on-oderzhal-bolshuyu-politicheskuyu-pobedu-1069712498.html

Ищенко: Если Зеленский проведет выборы, это будет означать, что он одержал большую политическую победу

Ищенко: Если Зеленский проведет выборы, это будет означать, что он одержал большую политическую победу - 07.10.2025

Ищенко: Если Зеленский проведет выборы, это будет означать, что он одержал большую политическую победу

Проведение каких-либо выборов на Украине в обозримом будущем исключено, поскольку страна остается расколотой и охваченной гражданским конфликтом, который начался задолго до СВО. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

На вопрос о возможности выборов по молдавскому сценарию эксперт ответил категорично. "Что значит "заставят"? [Президент Молдавии Майя] Санду кто-то заставлял проводить выборы? Она сама их провела. И [Владимира] Зеленского никто не будет заставлять проводить выборы", — заявил Ростислав Ищенко."Более того, если Зеленский когда-нибудь проведет выборы, это будет означать, что он одержал крупнейшую политическую победу в своей жизни. Если Украина сохранилась, режим Зеленского сохранился, а война закончилась, зачем ему что-то фальсифицировать? За него и так проголосуют", — считает политолог. При этом он убежден, что выборы на Украине в принципе невозможны в ближайшее десятилетие из-за глубокого раскола в обществе, где царит ненависть и реваншизм."Любая демократия возможна только в стабильном обществе. Сначала нужна экономическая и политическая стабилизация, а потом проводятся выборы. Иначе все это профанация", — отметил Ищенко. Он добавил, что выборы имеют смысл, когда проигрыш не воспринимается как катастрофа, а в текущих украинских реалиях любая агитация может привести к новому майдану и кровопролитию.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.О других вариантах будущего Украины после войны — в интервью Сергея Караганова: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины.

