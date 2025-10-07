Ищенко: Если Зеленский проведет выборы, это будет означать, что он одержал большую политическую победу - 07.10.2025 Украина.ру
Ищенко: Если Зеленский проведет выборы, это будет означать, что он одержал большую политическую победу
Ищенко: Если Зеленский проведет выборы, это будет означать, что он одержал большую политическую победу - 07.10.2025 Украина.ру
Ищенко: Если Зеленский проведет выборы, это будет означать, что он одержал большую политическую победу
Проведение каких-либо выборов на Украине в обозримом будущем исключено, поскольку страна остается расколотой и охваченной гражданским конфликтом, который начался задолго до СВО. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
2025-10-07T04:20
2025-10-07T04:20
На вопрос о возможности выборов по молдавскому сценарию эксперт ответил категорично. "Что значит "заставят"? [Президент Молдавии Майя] Санду кто-то заставлял проводить выборы? Она сама их провела. И [Владимира] Зеленского никто не будет заставлять проводить выборы", — заявил Ростислав Ищенко."Более того, если Зеленский когда-нибудь проведет выборы, это будет означать, что он одержал крупнейшую политическую победу в своей жизни. Если Украина сохранилась, режим Зеленского сохранился, а война закончилась, зачем ему что-то фальсифицировать? За него и так проголосуют", — считает политолог. При этом он убежден, что выборы на Украине в принципе невозможны в ближайшее десятилетие из-за глубокого раскола в обществе, где царит ненависть и реваншизм."Любая демократия возможна только в стабильном обществе. Сначала нужна экономическая и политическая стабилизация, а потом проводятся выборы. Иначе все это профанация", — отметил Ищенко. Он добавил, что выборы имеют смысл, когда проигрыш не воспринимается как катастрофа, а в текущих украинских реалиях любая агитация может привести к новому майдану и кровопролитию.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.О других вариантах будущего Украины после войны — в интервью Сергея Караганова: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины.
Ищенко: Если Зеленский проведет выборы, это будет означать, что он одержал большую политическую победу

04:20 07.10.2025
 
© Фото : скриншотВладимир Зеленский выступает на ГА ООН 24 сентября 2025 года
Владимир Зеленский выступает на ГА ООН 24 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Проведение каких-либо выборов на Украине в обозримом будущем исключено, поскольку страна остается расколотой и охваченной гражданским конфликтом, который начался задолго до СВО. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
На вопрос о возможности выборов по молдавскому сценарию эксперт ответил категорично. "Что значит "заставят"? [Президент Молдавии Майя] Санду кто-то заставлял проводить выборы? Она сама их провела. И [Владимира] Зеленского никто не будет заставлять проводить выборы", — заявил Ростислав Ищенко.
"Более того, если Зеленский когда-нибудь проведет выборы, это будет означать, что он одержал крупнейшую политическую победу в своей жизни. Если Украина сохранилась, режим Зеленского сохранился, а война закончилась, зачем ему что-то фальсифицировать? За него и так проголосуют", — считает политолог.
При этом он убежден, что выборы на Украине в принципе невозможны в ближайшее десятилетие из-за глубокого раскола в обществе, где царит ненависть и реваншизм.
"Любая демократия возможна только в стабильном обществе. Сначала нужна экономическая и политическая стабилизация, а потом проводятся выборы. Иначе все это профанация", — отметил Ищенко.
Он добавил, что выборы имеют смысл, когда проигрыш не воспринимается как катастрофа, а в текущих украинских реалиях любая агитация может привести к новому майдану и кровопролитию.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.
О других вариантах будущего Украины после войны — в интервью Сергея Караганова: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины.
Вчера, 15:44
России надо снять "белые перчатки". Эксперты с тревогой - о международной ситуации УкраиныВ украинском экспертном сообществе обсуждают, стоит ли смеяться над тем, что президент Польши каждый день разговаривает с духом Пилсудского и думают над тем, насколько едина Европа в желании воевать с Россией
Больше материалов по теме:
Лента новостейМолния