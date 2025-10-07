Ищенко: Если Зеленский проведет выборы, это будет означать, что он одержал большую политическую победу
© Фото : скриншотВладимир Зеленский выступает на ГА ООН 24 сентября 2025 года
© Фото : скриншот
Проведение каких-либо выборов на Украине в обозримом будущем исключено, поскольку страна остается расколотой и охваченной гражданским конфликтом, который начался задолго до СВО. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
На вопрос о возможности выборов по молдавскому сценарию эксперт ответил категорично. "Что значит "заставят"? [Президент Молдавии Майя] Санду кто-то заставлял проводить выборы? Она сама их провела. И [Владимира] Зеленского никто не будет заставлять проводить выборы", — заявил Ростислав Ищенко.
"Более того, если Зеленский когда-нибудь проведет выборы, это будет означать, что он одержал крупнейшую политическую победу в своей жизни. Если Украина сохранилась, режим Зеленского сохранился, а война закончилась, зачем ему что-то фальсифицировать? За него и так проголосуют", — считает политолог.
При этом он убежден, что выборы на Украине в принципе невозможны в ближайшее десятилетие из-за глубокого раскола в обществе, где царит ненависть и реваншизм.
"Любая демократия возможна только в стабильном обществе. Сначала нужна экономическая и политическая стабилизация, а потом проводятся выборы. Иначе все это профанация", — отметил Ищенко.
Он добавил, что выборы имеют смысл, когда проигрыш не воспринимается как катастрофа, а в текущих украинских реалиях любая агитация может привести к новому майдану и кровопролитию.
