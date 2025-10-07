"Четверка МиГ-31 гарантированно вынесет четверку F-22": эксперт раскрыл слабые стороны вооружения США - 07.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251007/chetverka-mig-31-garantirovanno-vyneset-chetverku-f-22-ekspert-raskryl-slabye-storony-vooruzheniya-ssha-1069701663.html
"Четверка МиГ-31 гарантированно вынесет четверку F-22": эксперт раскрыл слабые стороны вооружения США
"Четверка МиГ-31 гарантированно вынесет четверку F-22": эксперт раскрыл слабые стороны вооружения США - 07.10.2025 Украина.ру
"Четверка МиГ-31 гарантированно вынесет четверку F-22": эксперт раскрыл слабые стороны вооружения США
Боевая эффективность американской военной техники вызывает серьезные сомнения, при этом ключевые образцы вооружений США демонстрируют уязвимость перед современными средствами поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
2025-10-07T05:05
2025-10-07T05:05
новости
сша
россия
запад
анатолий вассерман
украина.ру
миг-31
f-22
f-16
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059979260_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41d5dfbe71403454654963e57c8a1cb5.jpg
Вассерман привел конкретные примеры недостатков американской бронетехники. "Танк "Абрамс" при всех своих модификациях показал, что не может противостоять противотанковым средствам даже прошлого столетия, не говоря о современных средствах поражения", — заявил он.Эксперт также подверг сомнению боевые качества американской авиации. "Их авиация тоже не показывает выдающихся результатов", — констатировал публицист.Депутат подробно остановился на сравнительных характеристиках истребителей. "Истребитель F-16 еще может противостоять нашему истребителю МиГ-21, который появился на 15 лет раньше", — отметил Вассерман.При этом эксперт подчеркнул, что более современные российские разработки имеют значительное превосходство. "Более новый F-22 один на один еще может противостоять нашему более новому МиГ-31. Но четверка МиГ-31 четверку F-22 гарантированно вынесет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.Про важные аспекты международной политики — в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251001/ocherednoe-chudo-oruzhie-ili-element-torga-s-moskvoy-chto-govoryat-na-ukraine-o-peredache-tomagavkov-1069442273.html
сша
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059979260_98:0:1538:1080_1920x0_80_0_0_56c54b106e8a651c840beba8ff3cf91b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, запад, анатолий вассерман, украина.ру, миг-31, f-22, f-16, самолет, авиация, истребитель, вооружения, бронетехника, m1 abrams, главные новости, сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация
Новости, США, Россия, Запад, Анатолий Вассерман, Украина.ру, МиГ-31, F-22, F-16, самолет, авиация, истребитель, вооружения, бронетехника, M1 Abrams, Главные новости, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация

"Четверка МиГ-31 гарантированно вынесет четверку F-22": эксперт раскрыл слабые стороны вооружения США

05:05 07.10.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Боевая эффективность американской военной техники вызывает серьезные сомнения, при этом ключевые образцы вооружений США демонстрируют уязвимость перед современными средствами поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Вассерман привел конкретные примеры недостатков американской бронетехники. "Танк "Абрамс" при всех своих модификациях показал, что не может противостоять противотанковым средствам даже прошлого столетия, не говоря о современных средствах поражения", — заявил он.
Эксперт также подверг сомнению боевые качества американской авиации. "Их авиация тоже не показывает выдающихся результатов", — констатировал публицист.
Депутат подробно остановился на сравнительных характеристиках истребителей. "Истребитель F-16 еще может противостоять нашему истребителю МиГ-21, который появился на 15 лет раньше", — отметил Вассерман.
При этом эксперт подчеркнул, что более современные российские разработки имеют значительное превосходство. "Более новый F-22 один на один еще может противостоять нашему более новому МиГ-31. Но четверка МиГ-31 четверку F-22 гарантированно вынесет", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.
Про важные аспекты международной политики в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2025
1 октября, 11:56
Очередное "чудо-оружие" или элемент торга с Москвой. Что говорят на Украине о передаче "Томагавков"Украинские СМИ и военные эксперты сейчас нашли себе новую дорогую игрушку, которая якобы может изменить ход военных действий в пользу Киева. Волшебное слово "Томагавки" произносят на английский манер с придыханием, в котором чувствуется надежда на способность "белого господина" показать свою мощь.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияЗападАнатолий ВассерманУкраина.руМиГ-31F-22F-16самолетавиацияистребительвооружениябронетехникаM1 AbramsГлавные новостиСВОдзен новости СВОновости СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"У Украины нет друзей, только враги с территориальными претензиями" — политолог
05:25"Война в умах не заканчивается": Ищенко о том, сколько будет тлеть гражданский конфликт на Украине
05:20"Судя по Афганистану, воевать они не очень любят и не очень умеют" — Вассерман о боеспособности США
05:10"Киевский режим становился на дыбы": политолог о том, как упрямство Украины привело к санкциям Венгрии
05:05"Четверка МиГ-31 гарантированно вынесет четверку F-22": эксперт раскрыл слабые стороны вооружения США
05:00"Сумы надо брать более крупной группировкой": Кутырь раскрыл приоритеты осенне-зимней кампании
04:50Анатолий Вассерман: Запад ведет "Игру в труса", но свернет первым
04:40"Мы упустили момент": Виктор Кутырь о зимней кампании и перспективах наступления на Сумы
04:30"Любая попытка досмотреть наши суда в открытом море — повод для ответа всеми силами" — эксперт
04:27Вновь гасим свет! Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20Ищенко: Если Зеленский проведет выборы, это будет означать, что он одержал большую политическую победу
04:10"Украина не может отказаться от культа Бандеры, чтобы не портить отношения с Польшей" — эксперт
04:00"Рожок выпустил, а он идёт": боец рассказал о действии сильных наркотиков на польских наёмников
04:00Анатолий Вассерман о войне с Европой — "Устроить пострелушки с туземцами они всегда готовы"
03:31Выяснилась судьба сухпайков НАТО из Латвии, поставленных ВСУ
03:02Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
02:37Телеграм-канал "Украина.ру" отметил запоминающиеся события 6 октября
01:59ВС РФ приблизились к последнему рубежу ВСУ в Днепропетровской области
01:29"Красный уровень" опасности атак БПЛА объявили в ряде регионов России. Сводка к этому часу
00:36Трамп определился с поставками "Томагавков" Украине... но есть нюансы
Лента новостейМолния