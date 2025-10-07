"Четверка МиГ-31 гарантированно вынесет четверку F-22": эксперт раскрыл слабые стороны вооружения США
Боевая эффективность американской военной техники вызывает серьезные сомнения, при этом ключевые образцы вооружений США демонстрируют уязвимость перед современными средствами поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Вассерман привел конкретные примеры недостатков американской бронетехники. "Танк "Абрамс" при всех своих модификациях показал, что не может противостоять противотанковым средствам даже прошлого столетия, не говоря о современных средствах поражения", — заявил он.
Эксперт также подверг сомнению боевые качества американской авиации. "Их авиация тоже не показывает выдающихся результатов", — констатировал публицист.
Депутат подробно остановился на сравнительных характеристиках истребителей. "Истребитель F-16 еще может противостоять нашему истребителю МиГ-21, который появился на 15 лет раньше", — отметил Вассерман.
При этом эксперт подчеркнул, что более современные российские разработки имеют значительное превосходство. "Более новый F-22 один на один еще может противостоять нашему более новому МиГ-31. Но четверка МиГ-31 четверку F-22 гарантированно вынесет", — заключил собеседник издания.
