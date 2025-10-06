https://ukraina.ru/20251006/strelyat-ili-dogovarivatsya-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-s-trevogoy-ob-alternative-dlya-ukrainy-1069684624.html

"Стрелять или договариваться?". Украинские и российские эксперты с тревогой об альтернативе для Украины

В украинском экспертном сообществе обсуждают, есть ли шансы пережить зиму, если рухнет система энергоснабжения и думают, не пора ли бежать в поисках спасения.

2025-10-06T12:24

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1d/1067837079_0:101:1064:700_1920x0_80_0_0_81e26eb118dc90960f0f1d6d38db1062.jpg

Сейчас реализуются самые плохие для Украины (киевского режима — ред.) сценарии, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в очередном выпуске своего видеоблога рассказал, что в результате ударов по энергообъектам в части подконтрольной Киеву Украины возникли трудности с энергоснабжением, последствия могут быть тяжёлыми. Например, в Полтаве власти уже заявляют, что в школах придётся переходить на дистанционное обучение."Как можно дистанционно ребёнка обучать в школе, можете мне объяснить, как это делать? Это что — каменный век какой-то, возврат к временам доисторическим?" - сказал эксперт, добавив, что переход на дистанционное обучение объясняется тем, что там уже - "школы без электричества, без тепла, без ничего".По мнению Соскина, ситуация складывается тяжёлая, но "население само виновато, оно поверило, что шоумены могут управлять страной… поверили, что в какой-то бойне можно кого-то победить, например, Российскую Федерацию".Экс-советник Кучмы добавил, что Запорожская АЭС "вырублена", работает на генераторах, часть из них уже вышла из строя, и никто не знает, чем это может закончиться.Вообще Украина находится в тяжелейшем положении, Зеленский ничего сделать не может, зимой будет труднейшая ситуация с энергоснабжением. Происходит развал государственного управления, всему виной некомпетентность чиновников и огромная жадность клептократической верхушки. Ведь особенно удобно воровать в условиях военного положения, когда человек превращается в государственного раба, при этом уже целые регионы страны превращаются в руины, подчеркнул политолог.По его словам, иссякает помощь Киеву от США, вообще "Украина брошена Западом". Поэтому украинцам надо понимать, что нет шансов пережить зиму.Те, кто пришли к власти в стране, они "богатств накопили, а мозгов не накопили", правящая Украиной каста не способна организовать работу в условиях военного противостояния.Соскин подчеркнул, что сегодня необходимо принимать жёсткие меры, например, надо бы отправлять на передовую высокооплачиваемых чиновников, депутатов, полицейских и сотрудников ТЦК."Пришло время что-то делать. Или… тогда бегите со страны, потому что вы же видите, какая идёт линия — просто катастрофа, всё убыстряется падение в пропасть", - сделал вывод экс-советник Кучмы.Напомним, Министерство энергетики Украины обратилось за международной помощью, в ведомстве говорят о попытке "погрузить Украину во тьму накануне нового отопительного сезона".О "непростой" ситуации в украинской энергетике говорил и Зеленский. По информации телеграм-канала "Легитимный", ссылающегося на свой источник, главе киевского режима на заседании ставки доложили, что "если продолжать инфраструктурную войну 3.0, то Украина может остаться почти без электроэнергии и газа этой зимой, отключения света будут по 18-20 часов в сутки, а некоторые города будут неделями сидеть без света, воды и газа".Вообще-то, Зеленский мог бы и сам догадаться, что удары ВСУ по российским НПЗ не останутся без ответа.Что дальше? Украинский политолог Андрей Ермолаев, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что, судя по всему, Россия не отвергает дипломатического пути решения конфликта и готова искать формулу нового баланса, при этом российский лидер опроверг обвинения в адрес России в намерении будто бы напасть на страны НАТО.Эксперт считает, что вопрос в том, готовы ли НАТО и Евросоюз предложить какой-то переговорный трек, стабилизирующий ситуацию, частью которого могли бы быть и условия завершения военных действий в Украине.Впрочем, по мнению Ермолаева, пока ничего этого нет, а без многостороннего серьёзного разговора (Москвы с коллективным Западом — ред.) на равных - "Россия не намерена оказываться от своих целей по войне в Украине, с этим нужно считаться...".При этом эксперт подчеркнул, что попытка милитаризовать Евросоюз, созданный когда-то как раз для предотвращения войн (а две мировые войны возникли именно в Европе), действительно крайне опасна. Ермолаев считает, что европейцы пока не поняли, что происходит (так как всё происходит очень быстро), но позднее поймут, будет ответная реакция, которая вообще может привести к краху ЕС.Эксперт предположил, что Путин на заседании клуба "Валдай" обращался к европейцам — вы определитесь, будем говорить или будем воевать?А пока мы наблюдаем эскалацию и разрушение системы жизнеобеспечения на подконтрольной Киеву части Украины.По мнению украинского политтехнолога Андрея Золотарёва, тотальная энергетическая война больше отразится на гражданских, нежели на военных, на ситуацию на фронте это не очень повлияет. Электровозы заменят на тепловозы, военная логистика всё равно будет работать.А вот городам и горожанам придётся плохо. Если не будет в городе электроэнергии в течение недели — это уже катастрофа. Прошлая зима была аномально тёплой, но какой будет эта зима, вдруг грядут сильные морозы? Тогда будут большие проблемы, сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Золотарёв добавил, что жителям украинских городов надо бы на всякий случай искать запасные аэродромы где-то в сёлах, там легче будет пережить блэкаут.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономикуИ в материале Сергея Зуева "Украинское досье: "Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине"

Сергей Зуев

Сергей Зуев

