ПВО за ночь расправилась с сотнями украинских беспилотников над Россией - 06.10.2025
ПВО за ночь расправилась с сотнями украинских беспилотников над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 251 украинский беспилотник над Россией, сообщили в Минобороны, передает 6 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 40 сбили над Крымом, 34 - над территорией Курской области, 30 - над Белгородской областью, 20 над Нижегородской, 17 над Воронежской, 11 над территорией Краснодарского края, по восемь над Брянской и Тульской областями, четыре над Рязанской, по два над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по одному над территорией Липецкой области и над Московским регионом, также 62 БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря и пять - над акваторией Азовского моря.Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил уничтожение летевшего на Москву беспилотника.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об уничтожении восьми беспилотников над регионом. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, заверил он.Утром писали, что более 10 взрывов прогремело над Дзержинском и Нижним Новгородом, ПВО работает по БПЛА ВСУ. Канал SHOT сообщал, что всего было слышно 10-15 громких звуков на севере Дзержинска и в пригороде Нижнего Новгорода (между городами 40 километров). Местные жители утверждают, что были видны яркие вспышки в небе, а от громких звуков сработала сигнализация у машин. Официальной информации пока нет.В Воронежской области после атак ВСУ, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.А вот в Белгородском районе из-за атаки БПЛА загорелось два помещения, очаги возгорания локализованы, заверил губернатор Вячеслав Гладков.Он добавил, что в Грайвороне после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта, также получил значительные повреждения служебный автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил губернатор.Также ранним утром сообщалось о работе ПВО по беспилотникам в районе Туапсе и Сочи.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ПВО за ночь расправилась с сотнями украинских беспилотников над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 251 украинский беспилотник над Россией, сообщили в Минобороны, передает 6 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 40 сбили над Крымом, 34 - над территорией Курской области, 30 - над Белгородской областью, 20 над Нижегородской, 17 над Воронежской, 11 над территорией Краснодарского края, по восемь над Брянской и Тульской областями, четыре над Рязанской, по два над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по одному над территорией Липецкой области и над Московским регионом, также 62 БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря и пять - над акваторией Азовского моря.
Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил уничтожение летевшего на Москву беспилотника.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем канале в Max.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об уничтожении восьми беспилотников над регионом. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, заверил он.
Утром писали, что более 10 взрывов прогремело над Дзержинском и Нижним Новгородом, ПВО работает по БПЛА ВСУ. Канал SHOT сообщал, что всего было слышно 10-15 громких звуков на севере Дзержинска и в пригороде Нижнего Новгорода (между городами 40 километров). Местные жители утверждают, что были видны яркие вспышки в небе, а от громких звуков сработала сигнализация у машин. Официальной информации пока нет.
В Воронежской области после атак ВСУ, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
А вот в Белгородском районе из-за атаки БПЛА загорелось два помещения, очаги возгорания локализованы, заверил губернатор Вячеслав Гладков.
Он добавил, что в Грайвороне после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта, также получил значительные повреждения служебный автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил губернатор.
Также ранним утром сообщалось о работе ПВО по беспилотникам в районе Туапсе и Сочи.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
