https://ukraina.ru/20251006/pvo-za-noch-raspravilas-s-sotnyami-ukrainskikh-bespilotnikov-1069678232.html

ПВО за ночь расправилась с сотнями украинских беспилотников над Россией

ПВО за ночь расправилась с сотнями украинских беспилотников над Россией - 06.10.2025 Украина.ру

ПВО за ночь расправилась с сотнями украинских беспилотников над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 251 украинский беспилотник над Россией, сообщили в Минобороны, передает 6 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-06T07:40

2025-10-06T07:40

2025-10-06T07:57

новости

россия

вячеслав гладков

нижний новгород

крым

сергей собянин

вооруженные силы украины

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 40 сбили над Крымом, 34 - над территорией Курской области, 30 - над Белгородской областью, 20 над Нижегородской, 17 над Воронежской, 11 над территорией Краснодарского края, по восемь над Брянской и Тульской областями, четыре над Рязанской, по два над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по одному над территорией Липецкой области и над Московским регионом, также 62 БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря и пять - над акваторией Азовского моря.Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил уничтожение летевшего на Москву беспилотника.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об уничтожении восьми беспилотников над регионом. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, заверил он.Утром писали, что более 10 взрывов прогремело над Дзержинском и Нижним Новгородом, ПВО работает по БПЛА ВСУ. Канал SHOT сообщал, что всего было слышно 10-15 громких звуков на севере Дзержинска и в пригороде Нижнего Новгорода (между городами 40 километров). Местные жители утверждают, что были видны яркие вспышки в небе, а от громких звуков сработала сигнализация у машин. Официальной информации пока нет.В Воронежской области после атак ВСУ, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.А вот в Белгородском районе из-за атаки БПЛА загорелось два помещения, очаги возгорания локализованы, заверил губернатор Вячеслав Гладков.Он добавил, что в Грайвороне после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта, также получил значительные повреждения служебный автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил губернатор.Также ранним утром сообщалось о работе ПВО по беспилотникам в районе Туапсе и Сочи.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

нижний новгород

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вячеслав гладков, нижний новгород, крым, сергей собянин, вооруженные силы украины, минобороны