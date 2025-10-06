https://ukraina.ru/20251006/pvo-za-noch-raspravilas-s-sotnyami-ukrainskikh-bespilotnikov-1069678232.html
ПВО за ночь расправилась с сотнями украинских беспилотников над Россией
ПВО за ночь расправилась с сотнями украинских беспилотников над Россией - 06.10.2025 Украина.ру
ПВО за ночь расправилась с сотнями украинских беспилотников над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 251 украинский беспилотник над Россией, сообщили в Минобороны, передает 6 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-06T07:40
2025-10-06T07:40
2025-10-06T07:57
новости
россия
вячеслав гладков
нижний новгород
крым
сергей собянин
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 40 сбили над Крымом, 34 - над территорией Курской области, 30 - над Белгородской областью, 20 над Нижегородской, 17 над Воронежской, 11 над территорией Краснодарского края, по восемь над Брянской и Тульской областями, четыре над Рязанской, по два над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по одному над территорией Липецкой области и над Московским регионом, также 62 БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря и пять - над акваторией Азовского моря.Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил уничтожение летевшего на Москву беспилотника.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об уничтожении восьми беспилотников над регионом. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, заверил он.Утром писали, что более 10 взрывов прогремело над Дзержинском и Нижним Новгородом, ПВО работает по БПЛА ВСУ. Канал SHOT сообщал, что всего было слышно 10-15 громких звуков на севере Дзержинска и в пригороде Нижнего Новгорода (между городами 40 километров). Местные жители утверждают, что были видны яркие вспышки в небе, а от громких звуков сработала сигнализация у машин. Официальной информации пока нет.В Воронежской области после атак ВСУ, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.А вот в Белгородском районе из-за атаки БПЛА загорелось два помещения, очаги возгорания локализованы, заверил губернатор Вячеслав Гладков.Он добавил, что в Грайвороне после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта, также получил значительные повреждения служебный автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил губернатор.Также ранним утром сообщалось о работе ПВО по беспилотникам в районе Туапсе и Сочи.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
нижний новгород
крым
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вячеслав гладков, нижний новгород, крым, сергей собянин, вооруженные силы украины, минобороны
ПВО за ночь расправилась с сотнями украинских беспилотников над Россией
07:40 06.10.2025 (обновлено: 07:57 06.10.2025)
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 251 украинский беспилотник над Россией, сообщили в Минобороны, передает 6 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 40 сбили над Крымом, 34 - над территорией Курской области, 30 - над Белгородской областью, 20 над Нижегородской, 17 над Воронежской, 11 над территорией Краснодарского края, по восемь над Брянской и Тульской областями, четыре над Рязанской, по два над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по одному над территорией Липецкой области и над Московским регионом, также 62 БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря и пять - над акваторией Азовского моря.
Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил уничтожение летевшего на Москву беспилотника.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем канале в Max.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об уничтожении восьми беспилотников над регионом. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, заверил он.
Утром писали, что более 10 взрывов прогремело над Дзержинском и Нижним Новгородом, ПВО работает по БПЛА ВСУ. Канал SHOT сообщал, что всего было слышно 10-15 громких звуков на севере Дзержинска и в пригороде Нижнего Новгорода (между городами 40 километров). Местные жители утверждают, что были видны яркие вспышки в небе, а от громких звуков сработала сигнализация у машин. Официальной информации пока нет.
В Воронежской области после атак ВСУ, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
А вот в Белгородском районе из-за атаки БПЛА загорелось два помещения, очаги возгорания локализованы, заверил губернатор Вячеслав Гладков.
Он добавил, что в Грайвороне после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта, также получил значительные повреждения служебный автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил губернатор.
Также ранним утром сообщалось о работе ПВО по беспилотникам в районе Туапсе и Сочи.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.