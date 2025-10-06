https://ukraina.ru/20251006/mir-po-arestovichu-provaly-vsu-pokazatel-otstavaniya-kieva-glavnoe-na-ukraine-na-1300-6-oktyabrya-1069695793.html

"Мир" по Арестовичу*, провалы ВСУ, показатель отставания Киева. Главное на Украине на 13:00 6 октября

"Мир" по Арестовичу*, провалы ВСУ, показатель отставания Киева. Главное на Украине на 13:00 6 октября - 06.10.2025 Украина.ру

"Мир" по Арестовичу*, провалы ВСУ, показатель отставания Киева. Главное на Украине на 13:00 6 октября

Арестович* похвалил Путина и согласился передать России новые регионы и Крым. ВС РФ уничтожают противника и технику. Залужный назвал сверхважный показатель отставания Украины

2025-10-06T13:00

2025-10-06T13:00

2025-10-06T13:10

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

россия

харьковская область

украина

алексей арестович

владимир путин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062698744_0:43:810:499_1920x0_80_0_0_6c78ba701456c38b3f468b8dbab5206d.jpg.webp

Бывший советник Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* в интервью Ксении Собчак сказал, что передал бы России в добровольном порядке "четыре области и Крым", если бы находился в кресле президента Украины."Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях как ФРГ и ГДР... Будет длящееся мирное соглашение, не договор... Вывожу войска, ставлю их по границе", - порассуждал он.По мнению Арестовича, между РФ и Украиной может быть создана линия соприкосновения, как между КНДР и Республикой Корея.Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.Арестович подчеркнул, что также должны быть обеспечены права русскоязычного населения и церкви.Он отметил, что выполнение всех этих условий могло бы способствовать остановке конфликта.В интервью Арестович также пофантазировал о посте президента Украины. Он заявил, что если бы стал главой государства, то сразу бы поехал в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.В сентябре Арестович называл приглашение в Москву уникальным шансом для Зеленского. По его словам, в случае отказа он может поколебать имидж "не сбежавшего".Он также похвалил российского лидера."Я хвалю его как квалифицированного игрока. Я же не говорю, что он идеал, которому нужно подражать, или это предельно этичный человек, который должен быть посвящен в святые. Я говорю: это игрок, который делает ходы. Я всегда говорю: делайте такие же ходы, я и вас буду хвалить", — заявил он.По словам Арестовича, будь он российским лидером, то действовал бы жестче, чем Путин. Хотя бы во внешней политике. Он также отметил, что президент России никогда не нарушает договоренностей. Экс-советник считает, что Путин достигает целей, которые перед собой ставит.В то же время он отметил, что у США есть компромат на Владимира Зеленского.Политик отметил, что приближенный к Зеленскому Миндич находится за границей, в то время как НАБУ ведет расследование его деятельности. Арестович также напомнил, что летом Зеленский "был назван коррупционером всей европейской прессой".Провалы ВСУВоздушная тревога объявлена в понедельник в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более десяти часов, в Черниговской - более шести. Днем тревога расширилась на Харьковскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.На территории Украины также продолжают греметь взрывы. Они раздаются в Сумах. Также их слышали на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров.В нескольких областях Украины действуют графики отключения света, а Запорожье осталось без электроэнергии.Там указали, что в результате было повреждено оборудование "Запорожьеоблэнерго", что повлекло отключение света в городе и регионе. Также в ведомстве отметили сложную обстановку в Сумской и Черниговской областях, где продолжают действовать графики почасового отключения света.Несколько объектов энергетической инфраструктуры поражено взрывами в Харьковской области.Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что ВС РФ поразили пусковую установку HIMARS, а также склады с беспилотниками в Харьковской области."Цели ударов: небольшие скопления войск, штурмовых групп, опорные пункты для выхода на линию боевого соприкосновения, склады БПЛА и пусковые установки, включая подтвержденные поражения пусковой установки HIMARS или аналогичных систем и одного склада БПЛА", - перечислил Лебедев.В свою очередь пленный военнослужащий подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Скала" Михаил Челенко признал, что его подразделение несет ужасные потери у Красноармейска (украинское название — Покровск)."Наше командование нам ничем не помогает. Потери очень ужасные", — заявил военнопленный, добавив, что на линии боевого соприкосновения ограничены поставки провизии и медикаментов.Кроме того, уточняет Челенко, у военнослужащих элитного подразделения ВСУ всего одна радиостанция на несколько человек.Минобороны России тем временем перечислило успехи россиян за последние сутки. Оно подтвердило, что бойцы нанесли поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам с горючим, обеспечивающих деятельность ВСУ.Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населённый пункт Отрадное в Харьковской области.Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка и Осоевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск и Чугуновка Харьковской области.ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов.Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 225 военнослужащих ВСУ, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике.Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных ВСУ, боевую бронированную машину, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 370 военнослужащих, также противни потерял три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Показатель отставания УкраиныБывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в статье для украинского портала "Милитарный" отметил, что удар "Орешником" по "Южмашу" в Днепропетровске наглядно показал технологическое отставание Украины."Еще одним сверхважным индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стала российская атака баллистической ракетой "Орешник" на Днепр в ноябре 2024 года", — заметил он.Украинская разведка ранее признавала, что страна не обладает техническими возможностями для перехвата снарядов комплекса баллистических ракет средней дальности "Орешник".В этой же статье Залужный признал полную зависимость Киева от Запада в вопросе предоставления спутниковых данных.По его словам, из-за отсутствия и задержки в обмене информацией из космоса не удалось использовать полный потенциал систем HIMARS. Также он напомнил, что сбои в работе системы спутниковой связи Starlink в марте и сентябре этого года продемонстрировали "вопиющую уязвимость" Украины.В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко в понедельник отметил, что Запад проводит линию на военную конфронтацию с Россией. По его словам, это выражается во все большей помощи, которую оказывают западные страны самой Украине, направляя туда все более дальнобойные и смертоносные вооружения. Это также выражается в военно-политической ситуации на восточном фланге НАТО, где растет количество учений. Характер этих учений приобретает все более агрессивный характер."Это, очевидно, линия на военную конфронтацию с Россией, вообще на подготовку к военному столкновению с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое осуществляется", - добавил дипломат.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20251006/shantazh-zelenskogo-provaly-vsu-novaya-strategiya-trampa-glavnoe-na-ukraine-na-utro-6-oktyabrya-1069680167.html

https://ukraina.ru/20251005/cheshskiy-tramp-napugal-ukrainu-i-es-glavnoe-na-utro-5-oktyabrya-1069647700.html

https://ukraina.ru/20251004/u-evropy-deneg-net-es-gotovitsya-k-krazhe-glavnoe-na-utro-4-oktyabrya-1069619534.html

россия

харьковская область

украина

европа

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, россия, харьковская область, украина, алексей арестович, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, набу, европа, валерий залужный, всу, вс рф, взрыв, тревога, запад