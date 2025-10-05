"На кого ты меня бросаешь? Меня тут убьют" — Полетаев о панике в Прибалтике из-за Трампа - 05.10.2025 Украина.ру
"На кого ты меня бросаешь? Меня тут убьют" — Полетаев о панике в Прибалтике из-за Трампа
Европейские провокации с якобы "российскими" самолетами и дронами рассчитаны на Трампа, чтобы заставить США подтвердить обязательства перед НАТО. В Европе впервые испугались, что Америка не станет за нее воевать. Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру
По словам эксперта, в Европе годами жили в убеждении, что США будут за них воевать, но теперь в этом впервые возникли серьезные сомнения. Полетаев отметил, что ходят очень серьезные разговоры о том, что в новой оборонной стратегии США, подготовленной при президенте США Дональде Трампе, может быть прямым текстом прописано сокращение военного присутствия США в Европе, в частности, в Прибалтике.Сейчас для европейцев главное — переломить этот принципиальный курс Трампа на отход от европейских дел, а остальное, как они думают, уже приложится, считает эксперт. Он добавил, что закатывать истерики — единственное, что они сейчас могут сделать, находясь в глубоком кризисе из-за потери прошлых трансатлантических доктрин.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну.
Украина.ру
05:00 05.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости . Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Европейские провокации с якобы "российскими" самолетами и дронами рассчитаны на Трампа, чтобы заставить США подтвердить обязательства перед НАТО. В Европе впервые испугались, что Америка не станет за нее воевать. Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру
По словам эксперта, в Европе годами жили в убеждении, что США будут за них воевать, но теперь в этом впервые возникли серьезные сомнения.
Полетаев отметил, что ходят очень серьезные разговоры о том, что в новой оборонной стратегии США, подготовленной при президенте США Дональде Трампе, может быть прямым текстом прописано сокращение военного присутствия США в Европе, в частности, в Прибалтике.
"Как только появились эти новости, эстонцы синхронно развели истерику с российскими самолетами, которые якобы нарушили их воздушное пространство. Они буквально кричат: "На кого ты меня бросаешь? Меня тут убьют", — привел пример спикер.
Сейчас для европейцев главное — переломить этот принципиальный курс Трампа на отход от европейских дел, а остальное, как они думают, уже приложится, считает эксперт.
Он добавил, что закатывать истерики — единственное, что они сейчас могут сделать, находясь в глубоком кризисе из-за потери прошлых трансатлантических доктрин.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну.
Виктор Кутырь (СВО) - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
3 октября, 17:25
Военный эксперт Виктор Кутырь: ВС РФ проводят сложную операцию по взятию Изюма, а Сумы оставят на потомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру
Лента новостейМолния