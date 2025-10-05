https://ukraina.ru/20251005/na-kogo-ty-menya-brosaesh-menya-tut-ubyut--poletaev-o-panike-v-pribaltike-iz-za-trampa-1069593693.html

"На кого ты меня бросаешь? Меня тут убьют" — Полетаев о панике в Прибалтике из-за Трампа

Европейские провокации с якобы "российскими" самолетами и дронами рассчитаны на Трампа, чтобы заставить США подтвердить обязательства перед НАТО. В Европе впервые испугались, что Америка не станет за нее воевать. Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, в Европе годами жили в убеждении, что США будут за них воевать, но теперь в этом впервые возникли серьезные сомнения. Полетаев отметил, что ходят очень серьезные разговоры о том, что в новой оборонной стратегии США, подготовленной при президенте США Дональде Трампе, может быть прямым текстом прописано сокращение военного присутствия США в Европе, в частности, в Прибалтике.Сейчас для европейцев главное — переломить этот принципиальный курс Трампа на отход от европейских дел, а остальное, как они думают, уже приложится, считает эксперт. Он добавил, что закатывать истерики — единственное, что они сейчас могут сделать, находясь в глубоком кризисе из-за потери прошлых трансатлантических доктрин.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну.

