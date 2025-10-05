https://ukraina.ru/20251005/500-geraney-v-storonu-finlyandii-i-norvegii--poletaev-rasskazal-o-tsene-vtorogo-fronta-dlya-evropy-1069594607.html

"500 "Гераней" в сторону Финляндии и Норвегии" — Полетаев рассказал о цене второго фронта для Европы

"500 "Гераней" в сторону Финляндии и Норвегии" — Полетаев рассказал о цене второго фронта для Европы

Сценарий открытия второго фронта против России в Прибалтике или Скандинавии является нереалистичным, поскольку европейские страны не готовы разделить судьбу Украины и превратить свои территории в поле боя. Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру

Отвечая на вопрос о возможном расширении линии фронта, эксперт заявил: "Дело в том, что сейчас в Европе совершенно мирная жизнь. А если они решат открыть второй фронт, он будет открыт в обе стороны". Он подчеркнул, что любая подобная стратегическая угроза России мгновенно включит ядерный сценарий.При этом Полетаев отметил, что на единичные выстрелы ответ будет адекватным. "Ради одного выстрела не будем. На один выстрел ответим одним выстрелом, на два выстрела — двумя. У нас же производится тысяча "Гераней" в день. Из них 500 будет лететь по Украине, а 500 — по Финляндии и Норвегии", — привел он конкретный пример."И пока я не вижу, чтобы кто-то из европейских стран был готов разделить судьбу Украины, сделать свои территории полем боя. Они же считают себя белыми людьми", — констатировал эксперт. "Максимальная русофобия сейчас у поляков и прибалтов. При этом они визжат: "Защитите нас", а не кричат "Мы пойдем на Москву"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну.

