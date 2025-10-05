"500 "Гераней" в сторону Финляндии и Норвегии" — Полетаев рассказал о цене второго фронта для Европы - 05.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251005/500-geraney-v-storonu-finlyandii-i-norvegii--poletaev-rasskazal-o-tsene-vtorogo-fronta-dlya-evropy-1069594607.html
"500 "Гераней" в сторону Финляндии и Норвегии" — Полетаев рассказал о цене второго фронта для Европы
"500 "Гераней" в сторону Финляндии и Норвегии" — Полетаев рассказал о цене второго фронта для Европы - 05.10.2025 Украина.ру
"500 "Гераней" в сторону Финляндии и Норвегии" — Полетаев рассказал о цене второго фронта для Европы
Сценарий открытия второго фронта против России в Прибалтике или Скандинавии является нереалистичным, поскольку европейские страны не готовы разделить судьбу Украины и превратить свои территории в поле боя. Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-05T04:30
2025-10-05T04:30
новости
россия
украина
финляндия
сергей полетаев
украина.ру
норвегия
европа
герань
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065931205_0:25:800:475_1920x0_80_0_0_a6e2dccc5e968612324cb2959856ad26.jpg
Отвечая на вопрос о возможном расширении линии фронта, эксперт заявил: "Дело в том, что сейчас в Европе совершенно мирная жизнь. А если они решат открыть второй фронт, он будет открыт в обе стороны". Он подчеркнул, что любая подобная стратегическая угроза России мгновенно включит ядерный сценарий.При этом Полетаев отметил, что на единичные выстрелы ответ будет адекватным. "Ради одного выстрела не будем. На один выстрел ответим одним выстрелом, на два выстрела — двумя. У нас же производится тысяча "Гераней" в день. Из них 500 будет лететь по Украине, а 500 — по Финляндии и Норвегии", — привел он конкретный пример."И пока я не вижу, чтобы кто-то из европейских стран был готов разделить судьбу Украины, сделать свои территории полем боя. Они же считают себя белыми людьми", — констатировал эксперт. "Максимальная русофобия сейчас у поляков и прибалтов. При этом они визжат: "Защитите нас", а не кричат "Мы пойдем на Москву"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну.
https://ukraina.ru/20251003/vse-protiv-vsekh-i-vse-protiv-zelenskogo-do-mira-daleko-no-ukraina-aktivno-gotovitsya-k-vyboram-1069584159.html
россия
украина
финляндия
норвегия
европа
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065931205_67:0:734:500_1920x0_80_0_0_cd337bb7468175f4ff3a5c8dfbc2640e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, финляндия, сергей полетаев , украина.ру, норвегия, европа, герань, польша, конфликт, война, сво, дзен новости сво, новости сво, главные новости
Новости, Россия, Украина, Финляндия, Сергей Полетаев , Украина.ру, Норвегия, Европа, Герань, Польша, конфликт, война, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, Главные новости

"500 "Гераней" в сторону Финляндии и Норвегии" — Полетаев рассказал о цене второго фронта для Европы

04:30 05.10.2025
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
- РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
Читать в
ДзенTelegram
Сценарий открытия второго фронта против России в Прибалтике или Скандинавии является нереалистичным, поскольку европейские страны не готовы разделить судьбу Украины и превратить свои территории в поле боя. Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о возможном расширении линии фронта, эксперт заявил: "Дело в том, что сейчас в Европе совершенно мирная жизнь. А если они решат открыть второй фронт, он будет открыт в обе стороны".
Он подчеркнул, что любая подобная стратегическая угроза России мгновенно включит ядерный сценарий.
При этом Полетаев отметил, что на единичные выстрелы ответ будет адекватным. "Ради одного выстрела не будем. На один выстрел ответим одним выстрелом, на два выстрела — двумя. У нас же производится тысяча "Гераней" в день. Из них 500 будет лететь по Украине, а 500 — по Финляндии и Норвегии", — привел он конкретный пример.
"И пока я не вижу, чтобы кто-то из европейских стран был готов разделить судьбу Украины, сделать свои территории полем боя. Они же считают себя белыми людьми", — констатировал эксперт.
"Максимальная русофобия сейчас у поляков и прибалтов. При этом они визжат: "Защитите нас", а не кричат "Мы пойдем на Москву"", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну.
Диктатор Зеленский выступил с очередной вечерней порцией зрадоперемоги - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
3 октября, 17:58
Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборамМирные переговоры по Украине временно зашли в тупик, однако подготовка к выборам, которых пока, по идее, не должно быть, идет полным ходом.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаФинляндияСергей ПолетаевУкраина.руНорвегияЕвропаГераньПольшаконфликтвойнаСВОдзен новости СВОновости СВОГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00"Санду может назло маме отморозить уши": эксперт о рисках энергетической блокады Приднестровья
07:30Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины
07:00"Франция проявляет особую активность": Скориков о закулисной роли Парижа в молдавском кризисе
06:57Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ
06:55"Бумажный тигр" от Трампа, Украина – родина амазонок и нервный Рютте. Кто нас удивил на прошедшей неделе
06:30Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми
06:15"Три "Кинжала" по базе НАТО": Полетаев смоделировал возможный ответ России на провокацию Альянса
06:15Западная Украина за минувшую неделю: обострение "дружбы" с Польшей и угроза экологической катастрофы
06:00Мощнейшие удары по Харькову и Днепропетровску: Алехин раскрыл, как ФАБы и ракеты громят тылы ВСУ
05:40Дорога на Харьков: военный обозреватель указал на следующую цель ВС РФ после Купянска
05:30"Мы не знаем, где пройдет граница": Ищенко рассказал о неопределенности будущего Украины
05:00"На кого ты меня бросаешь? Меня тут убьют" — Полетаев о панике в Прибалтике из-за Трампа
05:00"Китайцы рассчитывают, что Украина может стать надежным поставщиком продовольствия" - Караганов
05:00Россия готова к эскалации: военный аналитик заявил о недопустимости блокады Финского залива
04:30"500 "Гераней" в сторону Финляндии и Норвегии" — Полетаев рассказал о цене второго фронта для Европы
04:15"Надеюсь, мы избежим соперничества": Караганов про будущее многополярного мира
04:00Двойной удар: военный эксперт рассказал о синхронном наступлении на Северск и Красный Лиман
19:50От реальных драм до киношных ужасов: как российские и украинские киноделы переосмысляют СВО
19:00На Украине опасаются за энергетику и железную дорогу. Итоги 4 октября
18:35Барабаны и милитаризм: Японию впервые возглавит женщина
Лента новостейМолния