https://ukraina.ru/20251004/u-evropy-deneg-net-es-gotovitsya-k-krazhe-glavnoe-na-utro-4-oktyabrya-1069619534.html

У Европы денег нет, ЕС готовится к краже. Главное на утро 4 октября

У Европы денег нет, ЕС готовится к краже. Главное на утро 4 октября - 04.10.2025 Украина.ру

У Европы денег нет, ЕС готовится к краже. Главное на утро 4 октября

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал о том, есть ли деньги у Евросоюза, чтобы финансировать боевые действия на Украине

2025-10-04T10:05

2025-10-04T10:05

2025-10-04T10:06

эксклюзив

мария захарова

дмитрий ковалевич

бельгия

украина

россия

ес

еврокомиссия

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067181470_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_f85e1efc7eb71df21f2e674461290448.jpg.webp

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у ЕС нет денег, чтобы финансировать боевые действия на Украине."Учитывая, что мы, европейцы, переживаем серьезный экономический кризис, нам нужна каждая копейка. Мы уже потратили €175–180 млрд, и каждый год нам придётся снова и снова тратить по €40-50-60 млрд. У нас просто нет этих денег. Эта стратегия не имеет ни рациональной основы, ни финансовой основы базы", — заявил Орбан.Он подчеркнул, что Европа не в состоянии финансировать боевые действия."Мы не в состоянии финансировать эту войну и при этом хотеть победить такого противника, чтобы потом продолжить существовать с такими же деньгами и экономической мощью. Всё это - иллюзия. Она рухнет, а последствия будут серьёзными", — указал венгерский премьер.Тем временем в Европе обсуждают выдачу Украине "репарационного кредита" на €140 млрд, который хотят выдать под залог замороженных российских активов. Это приведёт к конфискации активов.Ранее, 2 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение по выделении Украине денег за счёт конфискации российских активов примут в ближайшее время."Через три недели на следующем заседании Европейского Совета, по всей вероятности, будет принято конкретное решение", — отметил Германии на встрече Европейского политического сообщества в Копенгагене.По его словам, Берлин поддержит "любой путь, позволяющий использовать российские активы, чтобы продолжить помощь Украине и обеспечить скорейшее завершение войны".Также Мерц заявил, что в Копенгагене лидеры стран ЕС подробно обсуждали вопрос полноценного задействования замороженных активов РФ для помощи Киеву. План Еврокомиссии предусматривает использование около €140 млрд для выпуска "репарационных облигаций" для Украины. В то же время, ранее представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари заявлял, что кредит позволит задействовать "около €170 млрд".Согласно озвученному главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предложению, Украина будет обязана погасить долг лишь в том случае, если получит репарационные выплаты от России.Некоторые европейские политики и вовсе предложили конфисковывать часть замороженных российских активов в пользу Украины в ответ на нарушения воздушного пространства стран-членов ЕС."Блок может сказать "мы дадим €20 млрд... (из активов — Ред.) Украине. И всякий раз, когда будет нарушаться воздушное пространство, мы будем давать ещё по €20 млрд", — заявил канцлера эстонского МИД Йонатан Всевиов в интервью The Telegraph.При этом весь план уже вызвал гневную реакцию Бельгии, которая является ключевым игроком в переговорах ЕС, поскольку является базой Euroclear."Взять деньги Путина и оставить риски Бельгии: этого не произойдёт, позвольте мне заявить об этом совершенно чётко", – заявил на прошлой неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.Он добавил, что инвесторы могут "изъять свои резервы из еврозоны", если "страны поймут, что деньги центральных банков могут исчезнуть, если европейские политики сочтут это нужным".Кроме того, план евробюрократов вызвал гнев Европейского центрального банка, который неоднократно предупреждал, что любое юридически неправомерное использование активов может спровоцировать отток капитала инвесторов из Европы, что в худшем случае может поставить под угрозу финансовую стабильность еврозоны.Также прокомментировали планы ЕС и в Euroclear."Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального банка. Должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности", — заявил представитель депозитария в разговоре с РИА Новости.Он также отметил, что Euroclear не получал официальных предложений от Еврокомиссии относительно передачи российских активов на нужды Украины. Представитель также отметил, что любые действия вне правового поля могут повлиять на доверие к финансовым институтам.В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже комментировала планы ЕС по изъятию российских активов. Она указала, что Россия пристально следит за происходящим."Компетентные российские ведомства, включая МИД России, предпринимают все возможные шаги, направленные на защиту интересов российских граждан и юридических лиц, пострадавших в связи с введёнными нелегитимными антироссийскими ограничительными мерами", — отметила Захарова.Она заявила, что в РФ знают о попытке юридически обосновать конфискацию активов."Знаем и о попытках "коллективного Запада" всеми правдами и неправдами подогнать некую юридическую базу под конфискацию (под воровство) российских обездвиженных активов. Особый цинизм ситуации заключается в том, что наши средства реинвестируются и служат хорошим подспорьем не только для бюджета той же Бельгии, который пополняется за счёт налогообложения доходов с этих сумм, но и используются на цели накачки вооружением киевского режима", — заявила Захарова.По её словам, "абсолютно очевидно, что в случае, если ЕС пойдёт на хищение российских активов, последствия для всей мировой финансовой системы будут крайне негативными. Не пройдет это даром и для тех, кто будет участвовать в таком преступлении".Также Захарова напомнила: в МИД РФ неоднократно заявляли, что будем жёстко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками лишить Россию права собственности на её суверенные активы.Подробнее об остановке на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Теряя Днепропетровщину, мечтать о Крыме. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20251003/tramp-ugrozhaet-khamas-ubiytsu-parubiya-podozrevayut-v-gosizmene-glavnoe-na-vecher-3-oktyabrya-1069596281.html

https://ukraina.ru/20251003/1069567658.html

бельгия

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, мария захарова, дмитрий ковалевич, бельгия, украина, россия, ес, еврокомиссия, хроники