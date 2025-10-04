https://ukraina.ru/20251004/teatr-s-frantsuzskimi-piratami-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-4-oktyabrya-1069625116.html

Театр с французскими пиратами, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 октября

Театр с французскими пиратами, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 октября - 04.10.2025 Украина.ру

Театр с французскими пиратами, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 октября

Западные СМИ охарактеризовали захват Францией танкера Boracay в нейтральных водах. Украинская армия продолжает наносить удары по регионам России

2025-10-04T13:19

2025-10-04T13:19

2025-10-04T13:19

эксклюзив

хроники

владимир путин

вячеслав гладков

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

роснефть

валдай

украина

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/04/1069624994_0:0:1068:600_1920x0_80_0_0_c13fb33485c634c640ea6d723511a42e.jpg

Британское издание The Spectator заявило, что недавний захват включённого в пакет антироссийских санкций танкера BoracayФранцией был скорее пиар-акции чем настоящей операцией. Автор публикации утверждал: несмотря на операцию французских коммандос, "похожих на сцену из "Миссия: Невыполнима"", танкер был отпущен через два дня после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о задержании."Весь этот громкий международный инцидент закончился лишь двухдневной задержкой поставки 100 000 тонн сырой нефти "Роснефти. Не было найдено никаких доказательств причастности к дронам, которые кружили над аэропортом Копенгагена 30 сентября", - отмечалось в публикации.Также цитировался президент России Владимир Путин."Что касается захвата судов каких-то, но что ж хорошего, это пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают. Ну а как с пиратами поступают? Это не значит, что на завтра будет развернётся война по всему мировому океану, но уровень риска столкновений, конечно, резко, серьёзно увеличится", — отмечал президент России на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он указал, что захватом танкера руководство Франции пытается отвлечь население от внутренних проблем."Танкер захвачен в нейтральных водах, там, видимо, искали какие-то военные грузы, беспилотники - ничего этого не было и быть не могло. Танкер, действительно, под флагом третьей страны... А что это такое на самом деле? Так ли это важно для Франции? Важно, знаете почему? Исходя из внутриполитической тяжёлой ситуации для правящей во Франции верхушки", — заявил Путин.Британское издание согласилось в президентом России."На этот раз Путин, возможно, прав. Макрон назвал этот драматичный абордаж важным шагом в борьбе с теневым флотом, который сейчас перевозит значительную часть российской сырой нефти и питает военную машину Кремля. Но на практике Европа мало что может сделать для прекращения этого трафика", — указывалось в публикации.Издание The Spectator отметило, что Европа "сама является крупным потребителем российской нефти, нефтепродуктов и газа".Обстрелы и налётыУтром 4 октября Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 27 БПЛА – над территорией Брянской области, 16 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 15 БПЛА – над территорией Курской области, 15 БПЛА – над территорией Республики Крым, 11 БПЛА – над территорией Ростовской области, 10 БПЛА – над территорией Воронежской области, 8 БПЛА – над территорией Белгородской области, 6 БПЛА – над территорией Ленинградской области, 4 БПЛА – над территорией Калужской области, 2 БПЛА – над территорией Новгородской области, 2 БПЛА – над акваторией Черного моря, 1 БПЛА – над территорией Смоленской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новой атаке."В период с 08:00 до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", — заявила пресс-служба министерства обороны России.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 7 ударов по территории этого региона России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 7 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц, в т.ч. детей 2009 и 2011 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение и 3 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Бехтеры — 3; Обрывка — 2; Козачьи Лагеря — 3; Каховка — 6; Алёшки — 6; Подстепное — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Малая Кардашинка, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Райское и Дубовка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Без последствий. Над Белгородским районом сбиты 8 беспилотников. В селе Ясные Зори в результате атаки дрона на работающую в поле сельхозтехнику пострадал водитель. Мужчина продолжает лечение в больнице. Техника повреждена", — писал Гладков.В Борисовском районе сёла Беленькое, Берёзовка и Грузское подверглись атакам 4 беспилотников. В селе Беленькое повреждён частный дом, в селе Берёзовка — 2 автомобиля, в селе Грузское — 4 квартиры в 2 многоквартирных домах.Над Валуйским муниципальным округом сбиты и подавлены 19 беспилотников. Без последствий.В Волоконовском районе село Новое и хутор Плотвянка атакованы 3 беспилотниками. В селе Новое повреждена хозпостройка, в хуторе Плотвянка — частный дом.В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка, Смородино и Сподарюшино подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 45 боеприпасов, и атакам 23 беспилотников, один из которых сбит."В селе Головчино при детонации дрона пострадала женщина. Медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно. На месте атаки повреждены частный дом, а также ворота и забор другого домовладения. Ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Гора-Подол повреждены 3 автомобиля и 3 частных дома, в городе Грайворон — прицеп грузового автомобиля", — сообщил Гладков.В Красногвардейском районе село Никитовка и хутор Кислинский атакованы по одному беспилотнику, один из которых сбит системой ПВО. Последствий нет.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Староселье и Теребрено выпущено 16 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Красная Яруга повреждены помещение промышленного предприятия и легковой автомобиль.Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без пострадавших и разрушений.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белый Колодезь, Графовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Червона Дибровка и хутору Балки выпущено 11 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 29 беспилотников, из которых 21 сбит и подавлен."В городе Шебекино в результате обстрела и атаки дрона погибли мирная жительница и боец подразделения "Орлан". Женщине, пострадавшей от детонации дрона, медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", — рассказал губернатор.В Шебекино повреждены 2 частных дома, в одном из которых обрушилась кровля, хозпостройка, остекление в МКД, коммерческий объект, линия электропередачи, оборудование предприятия, грузовой и 2 легковых автомобиля, в селе Муром — частный дом и ГАЗель, в селе Новая Таволжанка — линия электропередачи.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее об остановке на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Теряя Днепропетровщину, мечтать о Крыме. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20251004/u-evropy-deneg-net-es-gotovitsya-k-krazhe-glavnoe-na-utro-4-oktyabrya-1069619534.html

https://ukraina.ru/20251003/tramp-ugrozhaet-khamas-ubiytsu-parubiya-podozrevayut-v-gosizmene-glavnoe-na-vecher-3-oktyabrya-1069596281.html

https://ukraina.ru/20251003/1069567658.html

украина

франция

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, вячеслав гладков, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, роснефть, валдай, украина, франция, россия