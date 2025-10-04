Театр с французскими пиратами, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 октября - 04.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251004/teatr-s-frantsuzskimi-piratami-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-4-oktyabrya-1069625116.html
Театр с французскими пиратами, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 октября
Театр с французскими пиратами, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 октября - 04.10.2025 Украина.ру
Театр с французскими пиратами, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 октября
Западные СМИ охарактеризовали захват Францией танкера Boracay в нейтральных водах. Украинская армия продолжает наносить удары по регионам России
2025-10-04T13:19
2025-10-04T13:19
эксклюзив
хроники
владимир путин
вячеслав гладков
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
роснефть
валдай
украина
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/04/1069624994_0:0:1068:600_1920x0_80_0_0_c13fb33485c634c640ea6d723511a42e.jpg
Британское издание The Spectator заявило, что недавний захват включённого в пакет антироссийских санкций танкера BoracayФранцией был скорее пиар-акции чем настоящей операцией. Автор публикации утверждал: несмотря на операцию французских коммандос, "похожих на сцену из "Миссия: Невыполнима"", танкер был отпущен через два дня после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о задержании."Весь этот громкий международный инцидент закончился лишь двухдневной задержкой поставки 100 000 тонн сырой нефти "Роснефти. Не было найдено никаких доказательств причастности к дронам, которые кружили над аэропортом Копенгагена 30 сентября", - отмечалось в публикации.Также цитировался президент России Владимир Путин."Что касается захвата судов каких-то, но что ж хорошего, это пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают. Ну а как с пиратами поступают? Это не значит, что на завтра будет развернётся война по всему мировому океану, но уровень риска столкновений, конечно, резко, серьёзно увеличится", — отмечал президент России на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он указал, что захватом танкера руководство Франции пытается отвлечь население от внутренних проблем."Танкер захвачен в нейтральных водах, там, видимо, искали какие-то военные грузы, беспилотники - ничего этого не было и быть не могло. Танкер, действительно, под флагом третьей страны... А что это такое на самом деле? Так ли это важно для Франции? Важно, знаете почему? Исходя из внутриполитической тяжёлой ситуации для правящей во Франции верхушки", — заявил Путин.Британское издание согласилось в президентом России."На этот раз Путин, возможно, прав. Макрон назвал этот драматичный абордаж важным шагом в борьбе с теневым флотом, который сейчас перевозит значительную часть российской сырой нефти и питает военную машину Кремля. Но на практике Европа мало что может сделать для прекращения этого трафика", — указывалось в публикации.Издание The Spectator отметило, что Европа "сама является крупным потребителем российской нефти, нефтепродуктов и газа".Обстрелы и налётыУтром 4 октября Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 27 БПЛА – над территорией Брянской области, 16 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 15 БПЛА – над территорией Курской области, 15 БПЛА – над территорией Республики Крым, 11 БПЛА – над территорией Ростовской области, 10 БПЛА – над территорией Воронежской области, 8 БПЛА – над территорией Белгородской области, 6 БПЛА – над территорией Ленинградской области, 4 БПЛА – над территорией Калужской области, 2 БПЛА – над территорией Новгородской области, 2 БПЛА – над акваторией Черного моря, 1 БПЛА – над территорией Смоленской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новой атаке."В период с 08:00 до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", — заявила пресс-служба министерства обороны России.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 7 ударов по территории этого региона России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 7 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц, в т.ч. детей 2009 и 2011 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение и 3 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Бехтеры — 3; Обрывка — 2; Козачьи Лагеря — 3; Каховка — 6; Алёшки — 6; Подстепное — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Малая Кардашинка, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Райское и Дубовка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Без последствий. Над Белгородским районом сбиты 8 беспилотников. В селе Ясные Зори в результате атаки дрона на работающую в поле сельхозтехнику пострадал водитель. Мужчина продолжает лечение в больнице. Техника повреждена", — писал Гладков.В Борисовском районе сёла Беленькое, Берёзовка и Грузское подверглись атакам 4 беспилотников. В селе Беленькое повреждён частный дом, в селе Берёзовка — 2 автомобиля, в селе Грузское — 4 квартиры в 2 многоквартирных домах.Над Валуйским муниципальным округом сбиты и подавлены 19 беспилотников. Без последствий.В Волоконовском районе село Новое и хутор Плотвянка атакованы 3 беспилотниками. В селе Новое повреждена хозпостройка, в хуторе Плотвянка — частный дом.В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка, Смородино и Сподарюшино подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 45 боеприпасов, и атакам 23 беспилотников, один из которых сбит."В селе Головчино при детонации дрона пострадала женщина. Медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно. На месте атаки повреждены частный дом, а также ворота и забор другого домовладения. Ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Гора-Подол повреждены 3 автомобиля и 3 частных дома, в городе Грайворон — прицеп грузового автомобиля", — сообщил Гладков.В Красногвардейском районе село Никитовка и хутор Кислинский атакованы по одному беспилотнику, один из которых сбит системой ПВО. Последствий нет.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Староселье и Теребрено выпущено 16 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Красная Яруга повреждены помещение промышленного предприятия и легковой автомобиль.Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без пострадавших и разрушений.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белый Колодезь, Графовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Червона Дибровка и хутору Балки выпущено 11 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 29 беспилотников, из которых 21 сбит и подавлен."В городе Шебекино в результате обстрела и атаки дрона погибли мирная жительница и боец подразделения "Орлан". Женщине, пострадавшей от детонации дрона, медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", — рассказал губернатор.В Шебекино повреждены 2 частных дома, в одном из которых обрушилась кровля, хозпостройка, остекление в МКД, коммерческий объект, линия электропередачи, оборудование предприятия, грузовой и 2 легковых автомобиля, в селе Муром — частный дом и ГАЗель, в селе Новая Таволжанка — линия электропередачи.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее об остановке на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Теряя Днепропетровщину, мечтать о Крыме. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20251004/u-evropy-deneg-net-es-gotovitsya-k-krazhe-glavnoe-na-utro-4-oktyabrya-1069619534.html
https://ukraina.ru/20251003/tramp-ugrozhaet-khamas-ubiytsu-parubiya-podozrevayut-v-gosizmene-glavnoe-na-vecher-3-oktyabrya-1069596281.html
https://ukraina.ru/20251003/1069567658.html
украина
франция
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/04/1069624994_96:0:896:600_1920x0_80_0_0_5fb0a531b1a73021ff5c4eab6ea5ec3f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, вячеслав гладков, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, роснефть, валдай, украина, франция, россия
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Роснефть, Валдай, Украина, Франция, Россия

Театр с французскими пиратами, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 октября

13:19 04.10.2025
 
© X / Marine nationaleFORFUSCO французский морской спецназ
FORFUSCO французский морской спецназ - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© X / Marine nationale
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Западные СМИ охарактеризовали захват Францией танкера Boracay в нейтральных водах. Украинская армия продолжает наносить удары по регионам России
Британское издание The Spectator заявило, что недавний захват включённого в пакет антироссийских санкций танкера BoracayФранцией был скорее пиар-акции чем настоящей операцией. Автор публикации утверждал: несмотря на операцию французских коммандос, "похожих на сцену из "Миссия: Невыполнима"", танкер был отпущен через два дня после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о задержании.
"Весь этот громкий международный инцидент закончился лишь двухдневной задержкой поставки 100 000 тонн сырой нефти "Роснефти. Не было найдено никаких доказательств причастности к дронам, которые кружили над аэропортом Копенгагена 30 сентября", - отмечалось в публикации.
Также цитировался президент России Владимир Путин.
"Что касается захвата судов каких-то, но что ж хорошего, это пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают. Ну а как с пиратами поступают? Это не значит, что на завтра будет развернётся война по всему мировому океану, но уровень риска столкновений, конечно, резко, серьёзно увеличится", — отмечал президент России на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он указал, что захватом танкера руководство Франции пытается отвлечь население от внутренних проблем.
"Танкер захвачен в нейтральных водах, там, видимо, искали какие-то военные грузы, беспилотники - ничего этого не было и быть не могло. Танкер, действительно, под флагом третьей страны... А что это такое на самом деле? Так ли это важно для Франции? Важно, знаете почему? Исходя из внутриполитической тяжёлой ситуации для правящей во Франции верхушки", — заявил Путин.
Британское издание согласилось в президентом России.
"На этот раз Путин, возможно, прав. Макрон назвал этот драматичный абордаж важным шагом в борьбе с теневым флотом, который сейчас перевозит значительную часть российской сырой нефти и питает военную машину Кремля. Но на практике Европа мало что может сделать для прекращения этого трафика", — указывалось в публикации.
Издание The Spectator отметило, что Европа "сама является крупным потребителем российской нефти, нефтепродуктов и газа".
- РИА Новости, 1920, 04.10.2025
10:05
У Европы денег нет, ЕС готовится к краже. Главное на утро 4 октябряВенгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал о том, есть ли деньги у Евросоюза, чтобы финансировать боевые действия на Украине
Обстрелы и налёты
Утром 4 октября Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 27 БПЛА – над территорией Брянской области, 16 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 15 БПЛА – над территорией Курской области, 15 БПЛА – над территорией Республики Крым, 11 БПЛА – над территорией Ростовской области, 10 БПЛА – над территорией Воронежской области, 8 БПЛА – над территорией Белгородской области, 6 БПЛА – над территорией Ленинградской области, 4 БПЛА – над территорией Калужской области, 2 БПЛА – над территорией Новгородской области, 2 БПЛА – над акваторией Черного моря, 1 БПЛА – над территорией Смоленской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Позднее стало известно о новой атаке.
"В период с 08:00 до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", — заявила пресс-служба министерства обороны России.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 7 ударов по территории этого региона России.
Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 7 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц, в т.ч. детей 2009 и 2011 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение и 3 объекта гражданской инфраструктуры.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Вчера, 18:32
Трамп угрожает ХАМАС, убийцу Парубия подозревают в госизмене. Главное на вечер 3 октябряПрезидент США Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС принять свой мирный план, СБУ обвинило подозреваемого в ликвидации Парубия Михаила Сцельников в госизмене, ВС РФ продолжают продвигаться на всех участках фронта.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Бехтеры — 3; Обрывка — 2; Козачьи Лагеря — 3; Каховка — 6; Алёшки — 6; Подстепное — 2", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Малая Кардашинка, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Райское и Дубовка.
Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Утром 4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Без последствий. Над Белгородским районом сбиты 8 беспилотников. В селе Ясные Зори в результате атаки дрона на работающую в поле сельхозтехнику пострадал водитель. Мужчина продолжает лечение в больнице. Техника повреждена", — писал Гладков.
В Борисовском районе сёла Беленькое, Берёзовка и Грузское подверглись атакам 4 беспилотников. В селе Беленькое повреждён частный дом, в селе Берёзовка — 2 автомобиля, в селе Грузское — 4 квартиры в 2 многоквартирных домах.
Над Валуйским муниципальным округом сбиты и подавлены 19 беспилотников. Без последствий.
В Волоконовском районе село Новое и хутор Плотвянка атакованы 3 беспилотниками. В селе Новое повреждена хозпостройка, в хуторе Плотвянка — частный дом.
В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка, Смородино и Сподарюшино подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 45 боеприпасов, и атакам 23 беспилотников, один из которых сбит.
"В селе Головчино при детонации дрона пострадала женщина. Медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно. На месте атаки повреждены частный дом, а также ворота и забор другого домовладения. Ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Гора-Подол повреждены 3 автомобиля и 3 частных дома, в городе Грайворон — прицеп грузового автомобиля", — сообщил Гладков.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Вчера, 13:00
Обмен разведданными, неудачи ВСУ, Украина вне Евросоюза. Главное на 13:00 3 октября США подталкивают союзников по НАТО расширить обмен разведданными с Киевом. ВС РФ уничтожают противника и технику. Орбан призвал европейские страны не умирать за Украину
В Красногвардейском районе село Никитовка и хутор Кислинский атакованы по одному беспилотнику, один из которых сбит системой ПВО. Последствий нет.
В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Староселье и Теребрено выпущено 16 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Красная Яруга повреждены помещение промышленного предприятия и легковой автомобиль.
Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без пострадавших и разрушений.
В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белый Колодезь, Графовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Червона Дибровка и хутору Балки выпущено 11 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 29 беспилотников, из которых 21 сбит и подавлен.
"В городе Шебекино в результате обстрела и атаки дрона погибли мирная жительница и боец подразделения "Орлан". Женщине, пострадавшей от детонации дрона, медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", — рассказал губернатор.
В Шебекино повреждены 2 частных дома, в одном из которых обрушилась кровля, хозпостройка, остекление в МКД, коммерческий объект, линия электропередачи, оборудование предприятия, грузовой и 2 легковых автомобиля, в селе Муром — частный дом и ГАЗель, в селе Новая Таволжанка — линия электропередачи.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Подробнее об остановке на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Теряя Днепропетровщину, мечтать о Крыме. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиВладимир ПутинВячеслав ГладковЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныРоснефтьВалдайУкраинаФранцияРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17"Донбасский партизан" рассказал о результатах поражения инфраструктуры Чернигова
15:00ВСУ выводят свои бригады из Красного Лимана
14:53Паззл сошёлся — украинские власти старательно коллекционируют "Герани"
14:35С 11:00 до 13.00 мск средствами ПВО уничтожены 20 украинских БПЛА
14:33Брежнев дотянулся до Зеленского: почему Украина разорвала отношения с Никарагуа
14:20Украинские СМИ подняли крик, будто поезд, по которому били "Герани" на вокзале в Шостке, был пассажирский
14:08ВС РФ атаковали объекты ВСУ. Сводка ночных ударов
13:47Командир танкового взвода "Карим": Дрон – это дрон, но и танк – это танк, и он будет нужен всегда
13:30Большинство украинцев отмечают высокий уровень коррупции в стране
13:20На Запорожском направлении ВСУ используют оружие из Чехии
13:19Театр с французскими пиратами, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 октября
13:13Россия внедрила в страны ЕС "агентов и кротов" — первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица
12:58Срежиссированный сценарий Зеленского: кто на самом деле угрожает безопасности ЕС
12:42В Счастье и Северодонецке пошёл газ
12:26Боевики ВСУ попали в плен, пытаясь поднять украинский флаг
12:25Согласие о прекращении огня в Газе не подразумевает передачу оружия. Новости к этому часу
12:13Власти Израиля приостановили военную операцию в секторе Газа
11:47Армия России нанесла удар по целям ВСУ в Чернигове
10:55"Молдавская золушка" Майя Санду: фея-крёстная по имени Джордж Сорос и дедушка-нацист
10:08Как изменилась армия России за годы СВО — "Близнец", заместитель командира интербригады "Пятнашка
Лента новостейМолния