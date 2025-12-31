О "серебряной пуле" против Трампа, ударах по Западной Украине и походе ВС России на Одессу — Нагаев - 31.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251231/o-serebryanoy-pule-protiv-trampa-udarakh-po-zapadnoy-ukraine-i-pokhode-vs-rossii-na-odessu--nagaev-1073870735.html
О "серебряной пуле" против Трампа, ударах по Западной Украине и походе ВС России на Одессу — Нагаев
Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в студии Украина.ру прокомментировал причины обострения отношений США и Венесуэлы, Украина.ру, 31.12.2025
Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в студии Украина.ру прокомментировал причины обострения отношений США и Венесуэлы, оценил перспективы взаимодействия между Китаем и США, рассказал об угрозах для России на Балтике и не только, а также спрогнозировал дальнейшую судьбу Украины: 00:30 – Зачем Трампу конфликт с Венесуэлой и как возможный резкий рост цен на нефть отразится на России? 08:08 – Нефтяной фактор в экономических отношениях США и Китая; 10:02 – О дальнейших действиях Трампа в конфликте с Венесуэлой; 11:58 – Будет ли Китай давить США? О "серебряной пуле" и рисках для России; 14:38 – О торговой войне Европы с Россией; 16:21 – Об угрозах для России на Балтике и не только; 26:57 – Как продвижение ВС России в зоне СВО отразится на милитаризации Европы; 28:47 – Что ждёт Украину? 33:22 – О Новороссии и роли Потёмкина в развитии Российской империи;
Украина.ру
О "серебряной пуле" против Трампа, ударах по Западной Украине и походе ВС России на Одессу — Нагаев

14:56 31.12.2025
 
Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в студии Украина.ру прокомментировал причины обострения отношений США и Венесуэлы, оценил перспективы взаимодействия между Китаем и США, рассказал об угрозах для России на Балтике и не только, а также спрогнозировал дальнейшую судьбу Украины:
00:30 – Зачем Трампу конфликт с Венесуэлой и как возможный резкий рост цен на нефть отразится на России?
08:08 – Нефтяной фактор в экономических отношениях США и Китая;
10:02 – О дальнейших действиях Трампа в конфликте с Венесуэлой;
11:58 – Будет ли Китай давить США? О "серебряной пуле" и рисках для России;
14:38 – О торговой войне Европы с Россией;
16:21 – Об угрозах для России на Балтике и не только;
26:57 – Как продвижение ВС России в зоне СВО отразится на милитаризации Европы;
28:47 – Что ждёт Украину?
33:22 – О Новороссии и роли Потёмкина в развитии Российской империи;
ТГ-канал Игоря Нагаева: https://t.me/nagaevigor
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
