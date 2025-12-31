https://ukraina.ru/20251231/o-serebryanoy-pule-protiv-trampa-udarakh-po-zapadnoy-ukraine-i-pokhode-vs-rossii-na-odessu--nagaev-1073870735.html

О "серебряной пуле" против Трампа, ударах по Западной Украине и походе ВС России на Одессу — Нагаев

Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в студии Украина.ру прокомментировал причины обострения отношений США и Венесуэлы, Украина.ру, 31.12.2025

Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в студии Украина.ру прокомментировал причины обострения отношений США и Венесуэлы, оценил перспективы взаимодействия между Китаем и США, рассказал об угрозах для России на Балтике и не только, а также спрогнозировал дальнейшую судьбу Украины: 00:30 – Зачем Трампу конфликт с Венесуэлой и как возможный резкий рост цен на нефть отразится на России? 08:08 – Нефтяной фактор в экономических отношениях США и Китая; 10:02 – О дальнейших действиях Трампа в конфликте с Венесуэлой; 11:58 – Будет ли Китай давить США? О "серебряной пуле" и рисках для России; 14:38 – О торговой войне Европы с Россией; 16:21 – Об угрозах для России на Балтике и не только; 26:57 – Как продвижение ВС России в зоне СВО отразится на милитаризации Европы; 28:47 – Что ждёт Украину? 33:22 – О Новороссии и роли Потёмкина в развитии Российской империи; ТГ-канал Игоря Нагаева: https://t.me/nagaevigor Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

