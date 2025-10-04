https://ukraina.ru/20251004/barabany-i-militarizm-yaponiyu-vpervye-vozglavit-zhenschina-1069635094.html

Барабаны и милитаризм: Японию впервые возглавит женщина

Барабаны и милитаризм: Японию впервые возглавит женщина - 04.10.2025 Украина.ру

Барабаны и милитаризм: Японию впервые возглавит женщина

Ведущие мировые издания пишут сегодня про Японию, потому что Страну восходящего солнца впервые возглавит женщина — 64-летняя Санаэ Такаити, которая ранее занимала должность министра внутренних дел и коммуникаций

2025-10-04T18:35

2025-10-04T18:35

2025-10-04T18:35

эксклюзив

япония

вашингтон

китай

нарухито

цру

the washington post

демократическая партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/04/1069635297_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_beccb83d5ed513ea22b4bf2df1f59e45.jpg

Такаити победила на внутренних выборах лидера Либерально-демократической партии. А поскольку после Второй мировой войны в Японии фактически установлен однопартийный режим, замаскированный под представительскую демократию, руководитель этой политической силы становится новым премьер-министром.Так произойдет и сейчас — несмотря на то, что либерал-демократы очень непопулярны, а их рейтинги продолжают катиться вниз. За последний год правящая партия потеряла большинство в японском парламенте, а ее лидер Сигэру Исиба ушел в отставку, взяв на себя ответственность за провальные результаты парламентских выборов. Теперь он передаст премьерский пост Такаити, и многие считают, что это может иметь для Японии далеко идущие последствия.Комментируя победу Санаэ, глобальные мейнстримные медиа видят в ее успехе торжество гендерных ценностей, которые якобы взяли верх даже в консервативной Японии. В западной прессе с восторгом рассказывают, что Такаити ездит на мотоцикле и играет на барабанах, считая эти увлечения маркерами вестернизированной прогрессивности. Однако подобные утверждения свидетельствуют о крайне низком уровне современных журналистов. Потому что они элементарно не разбираются в том, о чем пишут, обманывая потребителей новостей.Санаэ Такаити является убежденной противницей феминизма. В частности, она выступает против того, чтобы на японский трон могла взойти женщина, — а это является сегодня важным вопросом внутренней японской политики.Единственная дочь правящего императора Нарухито, принцесса Айк, лишена прав наследования престола. После смерти монарха он должен отойти к его брату. Многие японцы предпочли бы видеть на Хризантемовом троне молодую симпатичную девушку, но функционеры Либерально-демократической партии, которая является либеральной и демократической исключительно по названию, отказываются пересматривать средневековый закон о престолонаследовании. А Санаэ Такаити проявляет в этом вопросе особую неуступчивость.Будущий премьер-министр Японии не хочет отменять еще один архаичный закон, который обязывает мужа и жену иметь одинаковую фамилию, — хотя японские женщины добиваются его отмены в течение многих десятилетий.Выйдя в первый раз замуж, Санаэ Такаити взяла фамилию своего мужа — депутата парламента Таку Ямамото. Потом пара развелась, а когда бывшие супруги опять сошлись и вновь зарегистрировали свой брак, Таку пришлось взять фамилию своей жены, которая к тому времени заметно обошла его по карьерной лестнице. Но это исключение из правил, потому что консервативные устои японского общества почти всегда заставляют уступать в этом вопросе именно женщин.Демонстративное отрицание женского равноправия проистекает из мировоззрения нового японского лидера. Санаэ Такаити открыто придерживается ультраправых взглядов и считается поборницей реваншизма. Причём ее идеологические позиции являются радикальными даже по меркам Либерально-демократической партии, которая была создана американцами из сборной солянки великояпонских националистов, присягнувших после поражения в войне Вашингтону.Санаэ давно является членом одиозной неправительственной организации "Ниппон Кайги", которая оказывает огромное влияние на политику Страны восходящего солнца. Эта неформальная структура объединяет ультраправых активистов, высокопоставленных военных и видных политиков. Ее члены добиваются полной ремилитаризации Японии, разжигают антикитайские настроения и не признают военные преступления японских солдат, отрицая их вину в массовых изнасилованиях и убийствах мирного населения.Внешнеполитические взгляды Санаэ Такаити считаются настолько агрессивными, что ее назвали ястребом в газете The Washington Post, — при том что будущий японский премьер давно считается в Белом доме преданным союзником. После окончания университета она уехала в Соединенные Штаты Америки и два года работала помощницей конгрессмена от Демократической партии Патриции Шредер, наладив связи с неоконсервативными кругами в американской политике.Эксперты считают, что Такаити будет добиваться расширения американского военного присутствия в Тихоокеанском регионе и попробует пересмотреть запрет на производство, ввоз и обладание ядерным оружием, который пока ограничивает милитаристские устремления японского руководства.Кандидатура нового японского премьер-министра вызывает обеспокоенность в Китае, где она считается сторонником ревизии результатов Второй мировой войны. Об этом следует помнить, учитывая, что в свое время Санаэ занимала пост министра "по делам Окинавы и северных территорий", как называют в Японии принадлежащие Российской Федерации Курильские острова. А в 2022 году Такаити попала в российский санкционный список — в качестве ответа на антироссийские санкции, которые утвердили в Токио под давлением Вашингтона.Воинственная барабанщица могла возглавить японское правительство еще в прошлом году. Тогда либерал-демократы предпочли ей более предсказуемого Исибу, потому что многие японцы всерьез опасаются назначения Санаэ Такаити, полагая, что ее взрывной характер, помноженный на радикальные ультраправые взгляды, может довести Японию до беды.Но сейчас, перед лицом глубокого кризиса, когда правящая партия может потерять власть, истеблишмент сделал ставку на радикализм, рассчитывая, что ультраправая риторика нового премьера поможет вернуть симпатии избирателей.Накануне голосования за нового лидера Либерально-демократической партии Санаэ Такаити произнесла пространную речь, направленную против засилья проживающих в Японии иностранцев, обвиняя приезжих в том, что они "пинают японских оленей".По мнению политологов, это был продуманный предвыборный ход. По мере нарастания экономических проблем японское общество всё сильнее охватывает ксенофобия, и Такаити пытается использовать подобные предрассудки. Однако это не внушает оптимизма относительно будущего страны, где к власти пришла националистическая амазонка на максималках.Читайте также: Политическое харакири. Премьер Японии уходит в отставку

япония

вашингтон

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, япония, вашингтон, китай, нарухито, цру, the washington post, демократическая партия