"Удары наносили из пригорода Харькова": Алехин раскрыл, как ВСУ прикрываются жилой инфраструктурой
Белгород
Преступная тактика ВСУ, при которой ударные системы размещаются вблизи жилых районов, приводит к жертвам среди гражданского населения Белгорода и приграничных территорий. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"По имеющейся информации, ВСУ наносили удары из пригорода Харькова, — сообщил Алехин. — Системы HIMARS стояли в лесном массиве вблизи населённых пунктов Русские Тишки и Черкасские Тишки".
Эксперт подчеркнул, что противник сознательно использует жилую инфраструктуру в качестве прикрытия для своих ударов.
"На одном месте такая машина, как HIMARS, никогда не стоит. Они постоянно маневрируют, меняют место своих огневых позиций", — пояснил военный обозреватель. Эта тактика, по его словам, демонстрирует полное пренебрежение ВСУ к безопасности мирных жителей.
"Из-за этого, к сожалению, число раненых и погибших среди мирных жителей растет", — констатировал Алехин. Он добавил, что "одной из главных целей ВСУ остаются энергетические объекты, чтобы оказать давление на мирных жителей".
Таким образом, киевские власти систематически нарушают нормы международного гуманитарного права, используя террористические методы ведения войны, резюмировал собеседник издания.
