"Удары наносили из пригорода Харькова": Алехин раскрыл, как ВСУ прикрываются жилой инфраструктурой
"Удары наносили из пригорода Харькова": Алехин раскрыл, как ВСУ прикрываются жилой инфраструктурой

Преступная тактика ВСУ, при которой ударные системы размещаются вблизи жилых районов, приводит к жертвам среди гражданского населения Белгорода и приграничных территорий. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"По имеющейся информации, ВСУ наносили удары из пригорода Харькова, — сообщил Алехин. — Системы HIMARS стояли в лесном массиве вблизи населённых пунктов Русские Тишки и Черкасские Тишки".
Эксперт подчеркнул, что противник сознательно использует жилую инфраструктуру в качестве прикрытия для своих ударов.
"На одном месте такая машина, как HIMARS, никогда не стоит. Они постоянно маневрируют, меняют место своих огневых позиций", — пояснил военный обозреватель. Эта тактика, по его словам, демонстрирует полное пренебрежение ВСУ к безопасности мирных жителей.
"Из-за этого, к сожалению, число раненых и погибших среди мирных жителей растет", — констатировал Алехин. Он добавил, что "одной из главных целей ВСУ остаются энергетические объекты, чтобы оказать давление на мирных жителей".
Таким образом, киевские власти систематически нарушают нормы международного гуманитарного права, используя террористические методы ведения войны, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ из Купянска и создает условия для падения Красного Лимана" на сайте Украина.ру.
Насколько велика угроза масштабирования украинского конфликта — в материале "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Вчера, 16:45
Стена раскола. Как дроны не сплотили, а рассорили старую и молодую ЕвропыЕсли не ошибается словацкий портал Pravda, ссылающийся на издание Politico, то уже в эту пятницу, 3 октября 2025 года, семь европейских государств, а также представители Украины и Еврокомиссии опять обсудят ускорение создания так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы ЕС.
