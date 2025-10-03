"С русскими ссориться незачем": эксперт раскрыл, почему НАТО не рискнуло сбивать российские самолеты - 03.10.2025 Украина.ру
"С русскими ссориться незачем": эксперт раскрыл, почему НАТО не рискнуло сбивать российские самолеты
Эстонскому министру обороны нечем было сбивать российские самолеты, а итальянские пилоты лишь сопроводили их, не вступая в конфликт, что привело лишь к консультациям по 4-й статье НАТО. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Анпилогов объяснил, что необходимо разделять заявления, реальные возможности и конкретные оценки последствий. Он указал, что для Восточной Европы все гораздо печальнее, чем для России, так как, например, у Эстонии нет собственных ВВС и системы ПВО."Эстонский министр обороны не мог отдать приказ итальянским пилотам, которые на момент инцидента патрулировали небо, на какие-то силовые действия против российской военной авиации. А итальянские пилоты просто сопроводили наши самолеты, понимая, что с русскими ссориться незачем", — пояснил эксперт.По его словам, именно поэтому была запрошена 4-я, а не 5-я статья НАТО. Военный эксперт перевел ее суть с дипломатического языка: "Случилась какая-то ситуация. Ее нельзя квалифицировать как прямой акт агрессии, но нам страшно. Поэтому мы запрашиваем консультации, чтобы вы нас успокоили и сказали, насколько это действительно можно считать угрозой". Результата этих консультаций, как отметил Анпилогов, не было.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении
Эстонскому министру обороны нечем было сбивать российские самолеты, а итальянские пилоты лишь сопроводили их, не вступая в конфликт, что привело лишь к консультациям по 4-й статье НАТО. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Анпилогов объяснил, что необходимо разделять заявления, реальные возможности и конкретные оценки последствий. Он указал, что для Восточной Европы все гораздо печальнее, чем для России, так как, например, у Эстонии нет собственных ВВС и системы ПВО.
"Эстонский министр обороны не мог отдать приказ итальянским пилотам, которые на момент инцидента патрулировали небо, на какие-то силовые действия против российской военной авиации. А итальянские пилоты просто сопроводили наши самолеты, понимая, что с русскими ссориться незачем", — пояснил эксперт.
По его словам, именно поэтому была запрошена 4-я, а не 5-я статья НАТО. Военный эксперт перевел ее суть с дипломатического языка: "Случилась какая-то ситуация. Ее нельзя квалифицировать как прямой акт агрессии, но нам страшно. Поэтому мы запрашиваем консультации, чтобы вы нас успокоили и сказали, насколько это действительно можно считать угрозой".
Результата этих консультаций, как отметил Анпилогов, не было.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.
Лента новостейМолния