https://ukraina.ru/20251003/knizhnye-dezinsektory-v-kieve-i-movnye-gestapovtsy-v-ivano-frankovske-kak-na-ukraine-vnedryayut-natsizm-1069549949.html

Книжные дезинсекторы в Киеве и мовные гестаповцы в Ивано-Франковске. Как на Украине внедряют нацизм

Книжные дезинсекторы в Киеве и мовные гестаповцы в Ивано-Франковске. Как на Украине внедряют нацизм - 03.10.2025 Украина.ру

Книжные дезинсекторы в Киеве и мовные гестаповцы в Ивано-Франковске. Как на Украине внедряют нацизм

"Осторожно! Обнаружен москвояз!" С такими табличками ряженые в костюмы химзащиты языковые клоуны пришли на киевский книжный рынок "Петровка" (сейчас - Почайна) в поисках русскоязычных книг.

2025-10-03T07:19

2025-10-03T07:19

2025-10-03T07:19

эксклюзив

украина

киев

россия

владимир зеленский

иосиф сталин

оливер стоун

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102161/53/1021615347_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_03f8831dbf67b97447739cd3932a81ed.jpg

Но сразу же принялись за знакомое и освоенное еще на майдане дело - травить и троллить покупателей и продавцов, которые продают литературу на русском языке. Девицы изображающие из себя дезинсекторов (еще одна любимая тема необандеровцев - расчеловечивать русскоязычных, приравнивая их к насекомым) бегали с мегафонами между книжных рядов и требовали уничтожать книги на русском языке, а не продавать их.Языковые патрульные беззастенчиво рылись в коробках со старыми книгами и пластинками, и обнаружив там запыленную пластинку группы "Трио Маренич", на весь рынок укоряли старика-продавца в том, что он посмел выложить рядом с таким раритетом книгу на русском языке "Рыбалка и охота". "Вот что надо любить, вот что надо популяризировать - вот этих музыкантов, которым "совок" закрывал рот!", - разорялся на камеру сопливый шпрехенфюрер. Правда и тут проверяющие облажались по принципу "чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине". Они забыли ( а скорей всего, и не знали), что прямо на обложке с песнями группы, которые исполнялись на украинском языке, значится, что "Трио Маренич" - это советский музыкальный коллектив. А значит и пластинка эта запрещена- в рамках декоммунизации и десоветизации. Да и насчет "совкового запрета" неувязочка выходит: пластинки этого коллектива издавались солидными тиражами в том самом СССР, якобы гнобившем исполнителей за украинские песни.Кстати, речь уже не идет о содержании книг, хотя раньше шпрехенфюреры охотились за изданиями, содержащими российскую пропаганду или восхваляющими армию России. Тогда под их прицел могли попасть даже былины о русских богатырях, или книги Оливера Стоуна типа "Нерассказанная история США" - языковые эксперты углядели там "ряд созданных советской пропагандой мифов об украинском национально-освободительном движении". Еще при правлении Петра Порошенко начали составлять "черные списки" изданий на русском языке, запрещенных в стране, а книготорговцев штрафовали за нарушение порядка ввоза российских книг в страну на 6 тысяч долларов. Так что еще 7-8 лет назад украинцев уже готовили ненавидеть русский язык, книги, музыку - чтобы там ни рассказывали патриоты о "внезапном нападении России" на мирную и человеколюбивую Украину. Зато теперь мовные активисты без всякого стеснения действуют как хунвейбины, объясняя это тем, что на Украине идет и культурная война, на которой русским языком убивают волю украинцев к победе и их желание защищать Неньку в рядах ВСУ. Лозунг китайских сторонников товарища Мао "огонь по штабам" последыши Зеленского перенесли на украинскую почву. Сначала без всяких законных оснований "опечатывали" книжные ларьки, если находили там книги на русском языке - под прицел книгоубийц попала продавец, которая посмела выставить на публичное обозрение детскую книжку стихов Чуковского. Она долго и униженно извинялась перед проверяющими, уверяя, что у нее всего один экземпляр "вражеской пропаганды" и была милостиво прощена "онижедетьми". Пожилой мужчина продающий сборник карт под названием "Юго-восточная Европа" был обвинен в том, что он ждет прихода России в Киеве, хотя общался он на чистом украинском языке. Более того, сообщил, что сам является составителем этого атласа - для тех миллионов украинцев, которые сегодня шатаются по Европе в поисках приюта и работы. Мовные гестаповцы не нашлись что на это ответить, вместо этого прочли обескураженным продавцам лекцию о том, что распространяя литературу на русском языке они нервируют солдат ВСУ. Дескать вояк, которые ходят по Киеву и видят на прилавках книги на русском, "это триггерит". Почему "захисников" не триггерит в окопах, где каждый второй разговаривает на родном русском языке, малолетние патрульные не пояснили. Вместо этого набросились на бабушку, попытавшуюся объяснить "дезинфекторам", что изданные в советское время книги вообще не попадают под действие майданных законов - пожилую женщину обозвали "кацапкой". А потом уволокли с рынка огромные баулы конфискованной литературы под аплодисменты трех клакеров, которые на камеру выкрикивали лозунги о поддержке этой незаконной затеи. Кстати, аналогичная акция прошла и на Сумском рынке в Харькове: там активисты-националисты требовали уничтожить надписи на русском языке и отбирали у людей русские книги. Так что речь идет не о спонтанных проверках, а о спланированных и скоординированных акциях против русского языка в Киеве и восточных областях страны.О том, что такие акции по "дезактивации" литературы проходят вне правового поля, сразу заявил депутат ВР Максим Бужанский. По его словам, шпрехенфюреры отработали сразу на две статьи уголовного кодекса: за нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и за препятствие предпринимательской деятельности. Правда, дальше слов это не пошло: нардеп не потребовал от прокуратуры, полиции или спецслужб заняться малолетними разжигателями розни. Промолчала и мовный омбудсмен Елена Ивановская, хотя еще пару недель назад заявляла о необходимости запретить любые "мовные патрули", чтобы избежать дестабилизации. Вместо политиков выступили ручные блогеры Банковой. Так, политолог Дмитрий Корнейчук обвинил во всем… пропаганду РФ. "Знаете, как работает российская пропаганда в Украине? Находят какую-то больную на голову блогершу, которая недовольна русскоязычными детьми. Или одиночных борцов с книгами. И начинают раскручивать это в соцсетях, как доказательство страшного ущемления русскоязычных в Украине", - вещает он, пытаясь доказать, что подобные сцены "снимают на Мосфильме", а в реальности никто не мешает гражданам Украины говорить на русском языке.Тем не менее, разухабистых защитников мовы, которые агрессивно противостоят любым попыткам не стоит считать "больными на голову маргиналами"- в данном случае речь идет не просто о языковых инициативах, а о мобилизации уличных радикалов для подмены закона уличным судилищем. Как это было в Доме профсоюзов в Одессе в 2014-м.Не имея возможности победить РФ на поле боя, Украина превратила в линию боевого столкновения языковый вопрос. И теперь пытается ставить знак равенства между "русским словом" и "оккупацией". Это не просто ведет к расколу общества (с разрозненным народом куда легче бороться), но и расширяет поле потенциальных врагов нации и государства - любую пенсионерку или покупателя на книжном рынке теперь можно объявить преступником. При этом власть искусно дистанциируется от культурных хунвейбинов, используя их исподтишка - для давления на несогласных. А это, в свою очередь, создаёт эффект страха и самоцензуры - ключевой инструмент массового контроля.Но если в Киеве пока еще издеваются над книгами, то в Ивано-Франковске уже принялись за людей. Так с 1 октября 2025 года в этом областном центре местная власть приняла решение - русскоязычных пассажиров не будут пускать в общественный транспорт. Объявления об этом уже появились на городских остановках. Правда, за этим решением стоит куда более мрачный исторический фон. В межвоенной Польше, когда Галичина находилась под польским контролем, украинцев не пускали в магазины и транспорт, запрещали ступать на тротуары. На стенах домов висели таблички: "Украинцам и собакам вход воспрещён". Сегодня парадокс в том, что потомки тех самых униженных воспроизводят такие практики, но уже против русскоязычных сограждан из восточных регионов. И никакой когнитивный диссонанс свидомым нигде не жмет. Наоборот, классический пример того, как жертва превращается в носителя насилия и упивается этим. Не замечая, что книжные запреты и языковые фильтры не решают проблему войны, а лишь подрывают социальное единство. Разделённое общество не способно сопротивляться внешнему давлению, зато легко управляется через страх и взаимную ненависть. А это только на руку просроченному режиму: формирование образа внутреннего врага с томиком Булгакова в руке возле памятника Ковпаку снимают с Зеленского и Ко всю ответственность за реальные проблемы в стране - разрушенную экономику, блекауты, демографический кризис, кумовство и воровство. Понимая, что скоро за все содеянное перегретое общество может и спросить, "кварталовцы" Зеленского пытаются подменить диалог с гражданами театром охоты за "неправильными пассажирами". Расчет правильный: до майдана не добегут, зато согреются ненавистью.О том, что наряду с описанныфм в этой статье происходит с украинским языком - в статье "Проплаченная мова. Как на Украине за бюджетные деньги покупают язык"

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, киев, россия, владимир зеленский, иосиф сталин, оливер стоун, вооруженные силы украины