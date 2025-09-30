https://ukraina.ru/20250930/proplachennaya-mova-kak-na-ukraine-za-byudzhetnye-dengi-pokupayut-yazyk-1069394040.html

Проплаченная мова. Как на Украине за бюджетные деньги покупают язык

Владимир Зеленский предложил Кабмину выделить дополнительные 4 миллиарда гривен на создание 1000 часов украинского контента. Как говорится, не "надо нам хлеба - нам мову давай".

Выделенные госказной средства планируют направить на Госкино, Украинский культурный фонд, Украинский институт книги, Институт национальной политики. "Вы знаете, как Россия массово не только производит свой контент, но и продвигает его за рубежом. Создание украинского контента в большем объеме - это вопрос национальной безопасности, устойчивости и единства, укрепления украинской идентичности", - заявили в профильном комитете Верховной Рады, объясняя почему депутаты готовы двумя руками поддержать инициативу русскоговорящего квазипрезидента из Кривого Рога.При этом депутатов не смущает тот факт, что в украинском бюджете на 2026 год уже зияет дыра в размере 10 миллиардов долларов, а переселенцам, инвалидам ВСУ или семьям погибших на фронте украинцев нечем выплачивать положенные по закону социальные "подачки". Но вот на защиту мовы легко находятся немалые средства. К слову, в прошлом году только на Госкино было выдано 520 миллионов гривен. Из них 30 миллионов ушло на создание анимационного сериала "Наша файта", который изготовили закарпатские умельцы. Еще столько же получило ООО "Ода Фильм" Александра Галицкого на игровой фильм "Лютый привет". Это "история о героическом поступке обычного айтишника, который положил целый взвод русских и на войне встретил свою любовь". Режиссером этой сказочки является Максим Литвинов, а сценаристкой - Анна Галицкая. То есть, такой себе семейный подряд, который освоил бюджетные средства на фильм, который прославляет нацистов и рассказывает о пути Макса Лютого, который проходит трансформацию от успешного бизнесмена до отважного командира "Азова"*. Еще один герой – младший брат Слава, энергетик из ДТЭК, который не стремился стать героем, но спас город от темноты. Cудя по главным героям фильм явно получил еще и бонусы от олигарха Ахметова, поскольку под его патронатом находится и "Азов"* и ДТЭК. О том, как на комедийный мультсериал и героическую сагу об айтишнике-"азовце" ломился народ в кинотеатрах - ничего не слышно. Списали миллионы, да и забыли.Не лучше обстоит ситуация и с Украинским институтом книги - в 2025-м УИК не выпустил ни одной книги на мове! За бюджетные деньги он лишь поддержал проекты по переводу украинских авторов на иностранные языки. Среди проектов, получивших бюджетные гранты - переводы на польский, французский, венгерский, португальский, болгарский и грузинский языки произведений таких авторов, как Артур Дронь, Валерий Пузик, Илларион Павлюк, Максим Кривцов и Станислав Асеев. Мало того, что этих великих "пейсателей" и в Украине-то почти никто не знает, а уж в Европе точно читать не станут. Особенно после недавнего громкого скандала в ЕС, когда в одной из библиотек Швеции на "украинской полке" нашлись только детские книги русских писателей: Успенского, Усачева, Козлова. Выходит, даже в скандинавских странах считают украинцев русскими. Вот так зрада библиотечная!Да и языковый омбудсмен Елена Ивановская вынуждена была признать, что на Украине по сравнению с 2022 годом снова растет количество украинцев, говорящих на русском языке. "В начале военного конфликта людям было стыдно публично говорить на языке захватчика. Сегодня же сработала человеческая психология привыкания к войне. И часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам", - выкручивается шпрехенфюрерша, откровенно нарушающая 10 статью Конституции. Ведь в Основном законе русский язык прописан наравне с украинским, но Ивановская почему-то постоянно называет его или "языком агрессора" или "языком захватчика". Ей уже прилетело за это от депутатов. В частности, нардеп Максим Бужанский дважды направлял омбудсмену депутатский запрос и требовал объяснений по поводу вольной трактовки Конституции фольклористкой (Ивановская является специалистом по вышиванкам и глечикам). А сейчас он грозит ей штрафами и протоколом.Но шпрехенфюрерша даже под угрозой протокола гнет свою линию и на днях заявила, что учить детей украинскому языку нужно еще с роддома. То есть, сначала назвала русский язык "мовой оккупанта", а теперь требует от большинства матерей учить своих детей не родному русскому, который передается из поколения к поколению, а чужому украинскому - с пеленок.В международной правовой квалификации это, между прочим, уголовное преступление, называемое этноцидом - государственной политикой уничтожения идентичности целого народа. И эти преступления не имеют срока давности и отсрочки наказания. Именно об этом говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ООН: министр заявил, что "права русских и русскоязычных на подконтрольных Украине территориях должны быть восстановлены в полном объёме" и Россия будет добиваться этого и военными и дипломатическими способами. И знаете, эти заверения Лаврова пугают киевский марионеточный режим намного больше, чем угрозы баллистических ударов или блэкаута. Потому что утраченные территории для Киева не так важны, как языковый вопрос. Судите сами: о ежедневной потере Украиной городов и поселков на востоке страны почти не говорят, мол, обыденное дело. Ну сдали Шандригилово, ну выходим из Купянска... Зато темой спасения мовы забиты все СМИ. То есть, утратив Донбасс, Крым, Запорожье, Херсон киевские марионетки просто "отсекают" неудобные русскоязычные регионы, при этом сохраняя контроль над значительной частью Украины, где насилуют граждан мовой по полной программе. А знаете почему?Потому что дав русскому языку равные права с украинским, хуторской режим потеряет не только Днепропетровск и Харьков, но и Львов. Причем, без всякой военной силы со стороны России. Недаром же львовские депутаты уже вовсю голосят о языковой "оккупации" Галичины. Так, нардеп ВР Лозинский жалуется, что на Западной Украине все громче звучит русский язык: "Запад Украины. Поселился в отеле. Русский язык в системных настройках компьютера в зале событий. Русский язык в ютубе на телевизоре в номере. В истории просмотров ютуба видео тоже по-русски. У водителя такси навигатор по-русски", - негодует парламентарий. По большому счету, это каминг-аут: без запрета русского языка, книг, фильмов бандеровский режим падет.И это подтверждают продолжающиеся репрессии против блогеров, журналистов, общественных деятелей. Буквально вчера украинскую блогершу Софию Стужук обвинили в неуплате налогов. И дело вовсе не в том, что Стужук утаила 11 миллионов гривен, полученных за рекламу, а в том, что она ведет свои соцсети на русском языке. Недаром же финансовый мониторинг против девушки был организован не налоговой службой, а ГУР и лично Кириллом Будановым**. Значит, блогерша подрывает основы бандеровской политики, размещая посты на русском языке, да еще и призывая на нем украинцев "не поддаваться агрессии и ненависти". "Нельзя быть за мир и при этом безудержно радоваться смертям или разрушениям у других... значит вы не за мир точно", - написала Стужук, которая живет сейчас за границей.Теперь-то становится ясным, почему украинские шпрехенфюреры так яростно требуют блокирования русскоязычных каналов в YouTube под крики - "это не цензура, а защита культурного пространства Украины и будущего поколения украинцев". А омбудсмен Ивановская называет русскоязычный контент мягкой силой, которая размывает в свидомых мозгах остатки идентичности. Она считает, такие платформы, как YouTube и Spotify, манипулируют, предлагая русскоязычный контент, и заявила, что Украина уже ищет пути сотрудничества с крупными платформами. Интересно, сколько денег она потребует из бюджета для того, чтобы "российский продукт не лился фоном и не формировал подсознательно привычку"?Ведь уже понятно, что украинский язык превратился в объект субсидий. Если его нужно продвигать за миллиарды из бюджета, значит, естественного спроса нет. Для сравнения: русский язык десятилетиями развивался и удерживал аудиторию без дотаций. В "золотые времена грантов" финансирование шло через USAID, западные фонды и НКО. Теперь, после того как администрация Трампа прикрыла ключевые донорские программы, расходы перекладываются на украинский тощий бюджет. И он будет оттуда выдавать средства на спасение мовы, поскольку, введенный еще при Порошенко*** "армовир" (армия мова и вера) является одним из столпов постмайданной власти. Стоит только прекратить массово подкармливать профессиональных "мовнюков" и режим рухнет. Понимая это, у Зеленского спешно нашли замену соросовским грантам. Деньги больше не достаются уличным активистам и "языковым патрулям". Теперь формируется новая группа "защитников языка", которых будут прикармливать напрямую через государственные институты. А это само по себе показатель слабости: в самой формулировке - "укрепление идентичности через субсидии" - скрывается признание, что без постоянных вливаний проект "украинская мова" теряет привлекательность даже внутри страны.*- запрещенная в РФ организация, внесена в перечень экстремистских и террористических;**- внесен в реестр террористов и экстремистов;*** - внесен в реестр террористов и экстремистов;

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

