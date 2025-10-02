Владимир Скачко: Демократия не пускает Украину в Европу

Датские саммиты бессилия. Состоятся ли похороны евродемократии в Копенгагене при приеме Украины в ЕС Упс, как часто говорят тинэйджеры, геополитическая двухдневная евровеселуха началась в Копенгагене, столице Дании, где 1 октября уже начался неформальный саммит лидеров Евросоюза (ЕС) на заседании Европейского совета.