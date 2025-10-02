https://ukraina.ru/20251002/my-smozhem-berech-samoe-tsennoe-evseev-rasskazal-o-novoy-taktike-primeneniya-aviabomb-1069468141.html

"Мы сможем беречь самое ценное": Евсеев рассказал о новой тактике применения авиабомб

02.10.2025

"Мы сможем беречь самое ценное": Евсеев рассказал о новой тактике применения авиабомб

Применение универсальных межвидовых планирующих боеприпасов с пусковых установок РСЗО позволит повысить мощь огневого поражения ВСУ и снизить риски для военной авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Евсеев высоко оценил перспективы использования новых боеприпасов — УМПБ, которые можно запускать, в том числе, с реактивных систем залпового огня. "Если это будет установлено хотя бы на "Торнадо", это уже позволит нам экономить на самолетовылетах", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что главным преимуществом такой тактики является безопасность пилотов. "Тем более, есть опасность попасть под кочующие системы ПВО. И если УМПБ поставят на наземные системы, то мы сможем беречь самое ценное, что есть в авиации — пилотов", — заявил Евсеев.Он также добавил, что это не означает отказ от применения авиации. "Если враг думает, что мы теперь перестанем работать авиацией, то это не так. Будем работать и авиацией, и РСЗО", — пояснил военный аналитик. По его словам, точная доставка 250-килограммовой бомбы с помощью таких систем позволит эффективно прорывать украинскую оборону. "Это возможно", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.

