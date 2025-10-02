"Мы сможем беречь самое ценное": Евсеев рассказал о новой тактике применения авиабомб - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/my-smozhem-berech-samoe-tsennoe-evseev-rasskazal-o-novoy-taktike-primeneniya-aviabomb-1069468141.html
"Мы сможем беречь самое ценное": Евсеев рассказал о новой тактике применения авиабомб
"Мы сможем беречь самое ценное": Евсеев рассказал о новой тактике применения авиабомб - 02.10.2025 Украина.ру
"Мы сможем беречь самое ценное": Евсеев рассказал о новой тактике применения авиабомб
Применение универсальных межвидовых планирующих боеприпасов с пусковых установок РСЗО позволит повысить мощь огневого поражения ВСУ и снизить риски для военной авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-10-02T04:12
2025-10-02T04:12
новости
россия
запад
украина
владимир евсеев
бомба
сво
дзен новости сво
новости сво россия
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/19/1055834759_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_a44f9e684e1e5a9e80e985e560b48e3c.jpg
Евсеев высоко оценил перспективы использования новых боеприпасов — УМПБ, которые можно запускать, в том числе, с реактивных систем залпового огня. "Если это будет установлено хотя бы на "Торнадо", это уже позволит нам экономить на самолетовылетах", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что главным преимуществом такой тактики является безопасность пилотов. "Тем более, есть опасность попасть под кочующие системы ПВО. И если УМПБ поставят на наземные системы, то мы сможем беречь самое ценное, что есть в авиации — пилотов", — заявил Евсеев.Он также добавил, что это не означает отказ от применения авиации. "Если враг думает, что мы теперь перестанем работать авиацией, то это не так. Будем работать и авиацией, и РСЗО", — пояснил военный аналитик. По его словам, точная доставка 250-килограммовой бомбы с помощью таких систем позволит эффективно прорывать украинскую оборону. "Это возможно", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251001/1069467011.html
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/19/1055834759_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5b3dc8acd6b46e86e9b2d8e999aac336.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, владимир евсеев, бомба, сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, спецоперация, война на украине, рсзо, авиация, главные новости, новости россии, новости украины, новости сво сейчас
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Евсеев, бомба, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, РСЗО, авиация, Главные новости, новости России, Новости Украины, новости СВО сейчас

"Мы сможем беречь самое ценное": Евсеев рассказал о новой тактике применения авиабомб

04:12 02.10.2025
 
© Фото : Минобороны России / Telegram
- РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Минобороны России / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Применение универсальных межвидовых планирующих боеприпасов с пусковых установок РСЗО позволит повысить мощь огневого поражения ВСУ и снизить риски для военной авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Евсеев высоко оценил перспективы использования новых боеприпасов — УМПБ, которые можно запускать, в том числе, с реактивных систем залпового огня. "Если это будет установлено хотя бы на "Торнадо", это уже позволит нам экономить на самолетовылетах", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что главным преимуществом такой тактики является безопасность пилотов. "Тем более, есть опасность попасть под кочующие системы ПВО. И если УМПБ поставят на наземные системы, то мы сможем беречь самое ценное, что есть в авиации — пилотов", — заявил Евсеев.
Он также добавил, что это не означает отказ от применения авиации. "Если враг думает, что мы теперь перестанем работать авиацией, то это не так. Будем работать и авиацией, и РСЗО", — пояснил военный аналитик.
По его словам, точная доставка 250-килограммовой бомбы с помощью таких систем позволит эффективно прорывать украинскую оборону. "Это возможно", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.
Роман Насонов (СВО) - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Вчера, 17:05
Полковник Роман Насонов: ВС РФ после взятия Купянска сломают логистику ВСУ на нескольких рокадных дорогахЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападУкраинаВладимир ЕвсеевбомбаСВОдзен новости СВОновости СВО Россияновости СВОСпецоперациявойна на УкраинеРСЗОавиацияГлавные новостиновости РоссииНовости Украиныновости СВО сейчас
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Дороги под огневым контролем: Евсеев раскрыл, почему распутица не помешает взятию Красноармейска
04:54"Санду форсирует события, Бухарест – тормозит": Скориков о разных подходах в румынизации Молдавии
04:48Ищенко: Украина занималась саморазрушением с момента возникновения и уничтожила свою экономику
04:34"Герани" продолжают работу по объектам ВСУ и ВПК на Украине. Сводка ночных ударов на 4:00
04:30Штурм Красного Лимана и Северска: военный эксперт о важности синхронизации флангов
04:24"Трампу понадобилось соглашение": Ищенко раскрыл, почему сделка по редкоземам останется на бумаге
04:18"Нам не стоит опускать руки": Скориков рассказал о необходимости работы с молдавским обществом
04:12"Мы сможем беречь самое ценное": Евсеев рассказал о новой тактике применения авиабомб
04:06"Сумское направление не является приоритетным": военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ
04:04Работа ПВО и закрытие аэропорта. Сводка опасности атак БПЛА на регионы России на 4:00
04:00Ростислав Ищенко: США и Британии нет на Украине, но там находится 700-тысячная группировка ВС РФ
03:20Дошёл до Верховного суда: эпатажный певец и блогер Шарлот пытается выйти на свободу
02:41США предоставят Киеву разведданные и подумают о дальнобойных ракетах — WSJ
02:08Смертоносный ливень: в Одессе объявили траур по погибшим из-за непогоды
01:34Евросоюз готовит вступление Украины в ЕС — глава Евросовета
01:02Смерть депутата, мальчиши-плохишы и ответ на конфискацию. Итоги 1 октября от канала Украина.ру
00:39ВС РФ окончательно зачистили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР
00:18В ряде областей угроза "красного уровня". Сводка опасности атак БПЛА на регионы России на 0:10
23:51Внутренняя борьба: СБУ ведет слежку за журналистами, критикующими окружение Зеленского
23:42Справедливое возмездие: крымчанин осужден на 14 лет за государственную измену в пользу Украины
Лента новостейМолния