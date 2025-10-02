"Мы сможем беречь самое ценное": Евсеев рассказал о новой тактике применения авиабомб
Применение универсальных межвидовых планирующих боеприпасов с пусковых установок РСЗО позволит повысить мощь огневого поражения ВСУ и снизить риски для военной авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Евсеев высоко оценил перспективы использования новых боеприпасов — УМПБ, которые можно запускать, в том числе, с реактивных систем залпового огня. "Если это будет установлено хотя бы на "Торнадо", это уже позволит нам экономить на самолетовылетах", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что главным преимуществом такой тактики является безопасность пилотов. "Тем более, есть опасность попасть под кочующие системы ПВО. И если УМПБ поставят на наземные системы, то мы сможем беречь самое ценное, что есть в авиации — пилотов", — заявил Евсеев.
Он также добавил, что это не означает отказ от применения авиации. "Если враг думает, что мы теперь перестанем работать авиацией, то это не так. Будем работать и авиацией, и РСЗО", — пояснил военный аналитик.
По его словам, точная доставка 250-килограммовой бомбы с помощью таких систем позволит эффективно прорывать украинскую оборону. "Это возможно", — заключил собеседник издания.
