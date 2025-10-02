Дмитрий Стефанович: "С точки зрения сдерживающего эффекта с ядерным оружием ничего не сравнится" - 02.10.2025 Украина.ру
Дмитрий Стефанович: "С точки зрения сдерживающего эффекта с ядерным оружием ничего не сравнится"
Распространение высокоточных вооружений большой дальности, включая дроны, станет главной ракетной угрозой будущего, доступной даже негосударственным структурам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Комментируя тезис о том, что СВО помешала НАТО разместить ракеты вблизи российских границ, эксперт согласился, что такой сценарий мог быть. "Удалось ли его предотвратить? Трудно сказать", — отметил Стефанович, добавив, что Украина также разрабатывала собственные ракеты, а уничтожение производства "Сапсанов" является примером "контрраспространения".При этом, по его словам, угроза смещается в иную плоскость. "Мы подходим к ситуации, когда будет очень много возможностей для нанесения массированных высокоточных ударов большой дальности", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что это будет доступно и негосударственным формированиям, поэтому количество ракетных угроз со стороны Запада будет только расти.Отвечая на вопрос о сравнимой опасности обычных вооружений, Стефанович заявил, что человечество доказало свою способность уничтожать города и без ядерного оружия. "Но с точки зрения сдерживающего эффекта с ядерным оружием ничего не сравнится", — заключил собеседник Украина.ру, пояснив, что скорость и тотальность уничтожения ядерным ударом производят совершенно иное впечатление.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.
05:36 02.10.2025
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий
Распространение высокоточных вооружений большой дальности, включая дроны, станет главной ракетной угрозой будущего, доступной даже негосударственным структурам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Комментируя тезис о том, что СВО помешала НАТО разместить ракеты вблизи российских границ, эксперт согласился, что такой сценарий мог быть. "Удалось ли его предотвратить? Трудно сказать", — отметил Стефанович, добавив, что Украина также разрабатывала собственные ракеты, а уничтожение производства "Сапсанов" является примером "контрраспространения".
При этом, по его словам, угроза смещается в иную плоскость. "Мы подходим к ситуации, когда будет очень много возможностей для нанесения массированных высокоточных ударов большой дальности", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что это будет доступно и негосударственным формированиям, поэтому количество ракетных угроз со стороны Запада будет только расти.
Отвечая на вопрос о сравнимой опасности обычных вооружений, Стефанович заявил, что человечество доказало свою способность уничтожать города и без ядерного оружия.
"Но с точки зрения сдерживающего эффекта с ядерным оружием ничего не сравнится", — заключил собеседник Украина.ру, пояснив, что скорость и тотальность уничтожения ядерным ударом производят совершенно иное впечатление.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.
О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.
17 сентября, 07:00
Алексей Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить ЗападЗеленский приказал Сырскому любой ценой сохранить сегодняшнюю конфигурацию на фронте до 1 января. Это нужно, чтобы Зеленский доказал своим западным работодателям, что Украина еще может представлять угрозу для России и выбить себе финансирование на следующий год. Пока у нас масштабных прорывов нет. Видимо, что-то у противника получается
Больше материалов по теме:
Новости Украина Россия НАТО ядерный Ядерное оружие война СВО ракеты дальнобойные ракеты ядерная угроза
 
Лента новостейМолния