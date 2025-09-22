https://ukraina.ru/20250922/shturmovik-kosmos-pered-nami-svoikh-uzhe-net-1068996946.html

Штурмовик "Космос": Перед нами своих уже нет

О специфике боевой работы в лесу, оборудовании наблюдательных позиций под носом у противника, а также о первом столкновении с врагом, борьбе с дронами и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал боец штурмового отряда "Ветер" 128-й отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил Российской Федерации с позывным "Космос".

2025-09-22T10:22

татарстан

херсонское направление

украина.ру

интервью

- "Космос", ты ведь из мобилизованных, верно?- Да, был мобилизован в Вооруженные силы Российской Федерации в 2022 году. Изначально отправился на Херсонское направление, а уже после попал в 128-ю бригаду. Служил связистом, в медицинском взводе. Теперь я штурмовик.- Сам откуда родом?- Из Татарстана.- Ты семейный?- Родители живы-здоровы, слава Богу, а вот жены и детей у меня пока нет.- Интересный коллектив у вас в отряде?- Люди все разные, но к каждому тут можно найти подход, с каждым поговорить, узнать получше. У нас задача – работать спокойно. Зашли, отработали, вышли. Вообще, ребята у нас замечательные. Некоторым я очень сильно благодарен за то, что довелось именно с ними служить.- Ты служишь во взводе под названием "Лесные братья". Откуда такое название?- Мы постоянно работаем в лесу, и мы хорошо это делаем. Мы знаем, как вести себя в лесу, знаем, где сделать наблюдательные пункты, как строить опорник. Работаем тихо, оцениваем обстановку, никуда не торопимся.- То есть вы скорее разведчики?- И разведчики, и… а можно сказать на татарском (смеется)? Мы стараемся оставаться незаметными.- Как близко подходите к неприятелю?- Да вот подходили на сто-двести метров.- И он вас не заметил? А как это получилось в эпоху беспилотников и камер наблюдения?- Ну так не зря же мы "Лесные братья". Не в первый раз. Мы умеем вести наблюдение так, чтобы нас не видели и не слышали. Главное – окапываться, окапываться и окапываться. Выбирать места нужно так, чтобы сверху тебя не заметили.Копаем в глубину на полтора метра, а длина уж от роста бойца зависит. Ну и ширина – метр. Далее все маскируется. И потом выводим на наблюдательный пункт.— Это наблюдательные позиции или стрелковые?- Бывает, что и стрелковые. То есть мы отрабатываем и быстро прячемся, чтобы нас видно не было. Несколько раз бывало, что замечали, но в основном удавалось оставаться незамеченными.- Вы их "бодрили" во время ротаций?- Можно и так сказать. Люди ведь устают, меняются. А вот мы старались лишний раз не меняться, поскольку хорошо знакомы с условиями.- Помнишь свое первое боестолкновение с противником?- Был у нас как-то выход в "горячую" зону. Шли, должны были занять позицию, а нас там уже ждали. Помню, что пули летели прямо над головой, рядом были прилеты, в воздухе постоянно что-то кружило. Было очень тяжело, и вышли оттуда не все. Таких вот "горячих" точек у меня было три.- Какие сейчас у тебя основные задачи?- Разведка, наблюдение, изучение, передача верных координат.- Крайняя твоя боевая задача сколько продолжалась?- Вот только недавно вышел на отдых. Боевая задача продолжалась два месяца. Все это время находился в 150 метрах от противника. У нас там была позиция, а за ней "открытка". Сами потихоньку копали ее вручную и по возможности. А возможностей не так много, поскольку воздух постоянно "жужжит". Копали лежа.- Сейчас ты знаешь про лес абсолютно все, а до службы?- Конечно. Я и лес рубил, и за грибами ходил, и просто гулял. Опыт был: как ориентироваться в лесу, как вести себя.- Слушай, вот на передовых позициях – это понятно. Но мы сейчас находимся, по сути дела, на пункте восстановления и здесь тоже все объекты зарыты в землю. Почему?- Мы же строим под себя. Так удобнее, комфортнее и безопаснее. Мы же сюда отдыхать приезжаем. К тому же мы достаточно близко к линии боестолкновения, в зоне досягаемости средств поражения неприятеля.- Какие качества необходимы человеку, чтобы стать одним из "Лесных братьев"?- В первую очередь, это мужество. Главное – не бояться. Не забывать про свою честь. А в остальном…люди у нас разные. В основном, конечно, люди имеют представление о лесе, о том, как не заблудиться, как ходить тихо, как подмечать важное. Но я думаю, что никто в лесу не заблудится.- Я вот легко заблужусь.- Ориентироваться не так уж сложно. Просто нужно понимать, откуда ты зашел, каким маршрутом двигался, куда пришел. Можно по деревьям определить, по тому, как они растут. Нет, я тоже терялся в лесу, но с этого все и начинается. Чтобы научиться ориентироваться, нужно хоть раз потеряться.- А сам ты как попал в отряд?- После госпиталя, после ранения. На Херсонском направлении служил год и два месяца примерно. В это время формировалась 128-я бригада. Я попал в первый батальон связистом. Заходили в Волчанский район, а потом и в сам Волчанск. Держали закреп. А однажды, в ходе смены позиции, поймал я два "сброса". Дальше – госпитализация. Потом отправили в резервную роту. Там еще раз прошел обучение и попал в отряд "Ветер".- Ты вот говорил, что благодарен парням, с которыми служишь. За что?- За то, что не боялись идти туда, куда другие могли и не пойти. Но страх можно победить. Только никто не сделает этого за тебя. Это ведь твой страх, а не чей-то. Только твой. Нужно собраться, взять себя в руки и сделать то, что должно. Если случится плохое, то случится, а если нет, то нет.- Самурайский подход. А есть что-то, чего ты боишься?- А как иначе? Самурайский подход. А вот насчет страха… хороший вопрос. Разве что остаться инвалидом. Как по мне, так лучше погибнуть.- Ты ведь уже давно воюешь и, наверняка, очень устал. Где берешь силы, чтобы вставать по утрам и работать дальше?- Не знаю, как ответить на этот вопрос, но знаю, что вставать и работать надо. Как бы ни было тяжело, а надо. Бывало, что за 96 часов я спал всего 10. Это был Волчанск.- А правду говорят, что была у вас позиция, с которой вы умудрялись нервировать противника из пулемета, а потом укрываться?- Да, было такое. Заметили движение – отработали. Укрылись, и полетело в нас всякое. Они работали из большого миномета, а потом сразу из "польки". Ты отвлекаешься на мину, а следом прилетает еще одна. Дроны – это тоже страшная штука, а "Баба Яга" — это по-настоящему страшно.- Приходилось сбивать?- Я сам не сбивал, но ребята при мне сбивали. И на Херсонском тоже сбивали. Тогда еще бензиновые летали. Тарахтели жутко. А здесь обычно электрические. Они потише. Бывает на шесть винтов, а бывает на восемь. Я сбивал "птички", сбивал FPV-дроны.- Ты можешь объяснить, как сбить FPV-дрон из автомата?- Слушай, ну это опыт. Этому годами учатся. Я до войны с оружием дела не имел, но давай не забывать, что воюю уже третий год. Вот некоторые накупят себе коллиматоров, а я в этом смысла не вижу. Автомат разве легкий? И так много всего тащить приходится. Я наоборот стараюсь перераспределять вес, чтобы и на плечи, и на пояс нагрузку давать, чтобы полегче было. Вот представь все снаряжение, плюс еще РД килограммов на десять-пятнадцать. И попробуй с этим километров пятнадцать пешком пройти. Это со стороны кажется, что легко, а сам по лесу пойдешь и сразу поймешь, что к чему.О том как в условиях спецоперации на фронте работает эвакуационная группа - в интервью Игоря Гомольского "Командир эвакуационной группы: Раненых мы не бросаем. Даже если человеку остались минуты — говори с ним"

2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

