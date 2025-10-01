https://ukraina.ru/20251001/ugroza-ostatsya-bez-otopleniya-pensiy-i-sotsvyplat-chto-ozhidaet-ukraintsev-v-oktyabre-1069434268.html

Угроза остаться без отопления, пенсий и соцвыплат. Что ожидает украинцев в октябре

Угроза остаться без отопления, пенсий и соцвыплат. Что ожидает украинцев в октябре

В середине октября на Украине обычно начинался отопительный сезон, но в этом году для многих украинцев он может так и не начаться из-за дефицита газа и систематических ударов по энергетической инфраструктуре.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказывал в конце сентября, что зима для украинцев будет очень сложной. "Газа у нас мало. Поэтому ожидаю ограничения подачи газа при низкой температуре, которая будет держаться несколько недель. Может быть, даже отключения газа будут. Потому что у нас поражена объединенная газотранспортная система и газовые хранилища — неоднократно", — отметил эксперт.Другие украинские эксперты также бьют тревогу, утверждая, что в квартирах может быть максимум +12–14°С, а свет будут отключать на 12–15 часов. Людей призывают запасаться дровами или генераторами.Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прогнозирует, что после 10 октября Россия станет чаще бить по энергетике Украине и призывает граждан быть готовыми к возможным отключениям света.Бывший министр энергетики Юрий Продан недавно тоже заявлял, что грядущий отопительный сезон может оказаться тяжелее прошлогоднего, так как ожидает новых ударов по объектам газоснабжения и газодобычи.Нардеп Виктория Гриб, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ говорит, что многие города вообще могут не начать отопительный сезон из-за задолженности теплокоммунэнерго и отсутствия государственных компенсаций за разницу в тарифах. В итоге, по её словам, существует риск банкротства предприятий, обеспечивающих отопление жилого фонда.На малой родине Зеленского в Кривом Роге, по словам депутата Елены Криворучкиной, подготовка к отопительному сезону уже сорвана. "Город превратился в Армагеддон, он полностью перерыт, в эти траншеи падают дети, нет возможности подъехать ни пожарным машинам, ни каретам скорой помощи. Трубы вырезаны, их никто не прокладывает", - жалуется нардеп.Для украинцев, у которых есть возможность вырваться из концлагеря Зеленского, с 12 октября Евросоюз вводит новую систему въезда/выезда (EES). Вместо штампов в паспорте будет фиксироваться цифровая регистрация (фото лица, отпечатки 4-х пальцев, паспортные данные). Это касается краткосрочного пребывания (до 90 дней). Для прохождения биометрии пассажиры должны выходить из транспорта.Следующим этапом усложнения въезда для украинцев станет система ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), которая заработает в следующем году. Это - электронное разрешение на поездки для граждан стран с безвизовым режимом. Стоимость разрешения составит 20 евро для лиц от 18 до 70 лет с возможностью дальнейшего повышения тарифа. Перед тем как отправиться в поездку, украинцам нужно будет ждать до 30 дней, пока въезд одобрят или отклонят, после чего провести оплату. По сути, реформа мало чем отличается от визовой системы, ради отмены которой ("священный безвиз") многие из украинцев протестовали на Майдане в 2013 году. Украинские СМИ сейчас особо подчеркивают, что реформа ЕС якобы не отменяет безвиз, а лишь дополняет его, хотя для обычного украинца это будет фактически то же самое, что и визовая система: подача документов, ожидание одобрения и оплата по тарифу.С 1 октября часть пенсионеров и получателей социальных выплат рискуют остаться без средств, если не прошли обязательную идентификацию в сервисных центрах Пенсионного фонда через видеосвязь или с помощью приложения "Дия. Подпись" в электронном кабинете. В первую очередь это нововведение ударит по пенсионерам, выехавшим заграницу, а также тем, кто остается проживать в прифронтовых регионах, где зачастую нет отделений Пенсионного фонда и возможности идентификации через мобильное приложение. На Украине по требованиям западных кредиторов систематически происходит сокращение получателей социальной помощи и изобретение новых препятствий для получателей пенсий.В конце сентября Пенсионный фонд с гордостью рапортовал, что украинские пенсионеры недополучили часть выплат. По данным Пенсионного фонда, в сентябре на пенсии направили 67,3 млрд гривен, что на 1,5 млрд гривен меньше, чем в августе.В конце сентября и Министерство социальной политики отчиталось, что десятки тысяч лиц, не имеющих права на пенсию, людей с инвалидностью, малообеспеченных семей и матерей-одиночек не прошли требуемую идентификацию, поэтому выплаты им будут приостановлены. Ранее, в июле первая заместительница министра социальной политики Дарья Марчак тоже не без гордости за проделанную работу рассказывала "Радио свобода"*, что государство изменило критерии предоставления помощи внутренне перемещенным лицам, вследствие чего количество получателей сократилось с 2,6 миллиона до 1,2 миллиона человек. Хотя это и были гроши (2000 гр.), на которые невозможно просуществовать, но экономия на нескольких тысяч инвалидов – это уже существенный "подарок" для представителей украинской элиты.О том, чем озабочена украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Пресмыкаются перед Трампом и хотят увековечить "бусификацию". Чем занимаются украинские политики"*Признано в РФ иноагентом

