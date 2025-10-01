"Уже мало у кого остался стеб": эксперт рассказал об изменении отношения к ядерному потенциалу КНДР - 01.10.2025 Украина.ру
"Уже мало у кого остался стеб": эксперт рассказал об изменении отношения к ядерному потенциалу КНДР
Ядерный потенциал КНДР воспринимается международными экспертами сообществом абсолютно серьезно, а попытки его принижения выглядят несостоятельными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
На вопрос о возможных совместных учениях России и КНДР эксперт заявил, что в них нет необходимости, поскольку к ядерным возможностям Пхеньяна уже относятся серьезно. "На самом деле уже мало у кого остался стеб относительно Северной Кореи", — констатировал Стефанович.Он привел в пример реакцию ряда западных экспертов на первые успешные испытания северокорейских МБР. "Ряд западных экспертов сказали: "Это ерунда. Пока боезаряд не прилетит "в колышек", мы не поверим"", — напомнил собеседник Украина.ру, назвав такой подход странным, поскольку полноценные испытания с ядерным взрывом на максимальную дальность уже не являются обязательными.Эксперт также напомнил о заявлениях Белоруссии, которая сообщала об отработке планирования применения нестратегического ядерного оружия на учениях "Запад-2025", что является еще одним важным элементом общей картины, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.
Ядерный потенциал КНДР воспринимается международными экспертами сообществом абсолютно серьезно, а попытки его принижения выглядят несостоятельными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
На вопрос о возможных совместных учениях России и КНДР эксперт заявил, что в них нет необходимости, поскольку к ядерным возможностям Пхеньяна уже относятся серьезно. "На самом деле уже мало у кого остался стеб относительно Северной Кореи", — констатировал Стефанович.
Он привел в пример реакцию ряда западных экспертов на первые успешные испытания северокорейских МБР.
"Ряд западных экспертов сказали: "Это ерунда. Пока боезаряд не прилетит "в колышек", мы не поверим"", — напомнил собеседник Украина.ру, назвав такой подход странным, поскольку полноценные испытания с ядерным взрывом на максимальную дальность уже не являются обязательными.
Эксперт также напомнил о заявлениях Белоруссии, которая сообщала об отработке планирования применения нестратегического ядерного оружия на учениях "Запад-2025", что является еще одним важным элементом общей картины, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.
О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.
