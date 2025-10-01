https://ukraina.ru/20251001/uzhe-malo-u-kogo-ostalsya-steb-ekspert-rasskazal-ob-izmenenii-otnosheniya-k-yadernomu-potentsialu-kndr-1069387049.html

"Уже мало у кого остался стеб": эксперт рассказал об изменении отношения к ядерному потенциалу КНДР

"Уже мало у кого остался стеб": эксперт рассказал об изменении отношения к ядерному потенциалу КНДР - 01.10.2025 Украина.ру

"Уже мало у кого остался стеб": эксперт рассказал об изменении отношения к ядерному потенциалу КНДР

Ядерный потенциал КНДР воспринимается международными экспертами сообществом абсолютно серьезно, а попытки его принижения выглядят несостоятельными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович

2025-10-01T04:06

2025-10-01T04:06

2025-10-01T04:06

новости

кндр

россия

белоруссия

украина.ру

нато

ядерный

оружие

ядерное оружие

северная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058678152_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8188613faa8f0c1ddff07c5a8ed99267.jpg

На вопрос о возможных совместных учениях России и КНДР эксперт заявил, что в них нет необходимости, поскольку к ядерным возможностям Пхеньяна уже относятся серьезно. "На самом деле уже мало у кого остался стеб относительно Северной Кореи", — констатировал Стефанович.Он привел в пример реакцию ряда западных экспертов на первые успешные испытания северокорейских МБР. "Ряд западных экспертов сказали: "Это ерунда. Пока боезаряд не прилетит "в колышек", мы не поверим"", — напомнил собеседник Украина.ру, назвав такой подход странным, поскольку полноценные испытания с ядерным взрывом на максимальную дальность уже не являются обязательными.Эксперт также напомнил о заявлениях Белоруссии, которая сообщала об отработке планирования применения нестратегического ядерного оружия на учениях "Запад-2025", что является еще одним важным элементом общей картины, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.

https://ukraina.ru/20250914/polyaki-sami-zhdut-yadernogo-udara-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-ob-ugroze-bolshoy-voyny-1068637244.html

кндр

россия

белоруссия

северная корея

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, россия, белоруссия, украина.ру, нато, ядерный, оружие, ядерное оружие, северная корея, учения, военные учения, главные новости, аналитика, аналитики, эксперты, военный эксперт