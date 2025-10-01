https://ukraina.ru/20251001/planovaya-katastrofa-v-amerike-nachalsya-shatdaun-1069477715.html

Плановая катастрофа. В Америке начался шатдаун

Плановая катастрофа. В Америке начался шатдаун - 01.10.2025 Украина.ру

Плановая катастрофа. В Америке начался шатдаун

В Соединенных Штатах Америки начался так называемый шатдаун – частичное прекращение работы государственных органов, которые временно остались без бюджетного финансирования.

2025-10-01T20:23

2025-10-01T20:23

2025-10-01T20:24

сша

америка

югославия

дональд трамп

малек дудаков

билл клинтон

республиканская партия

демократическая партия

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102949/91/1029499182_0:318:3072:2046_1920x0_80_0_0_2f9b75a7da2a1529962fece12b235310.jpg

Работа некоторых федеральных учреждений США остановлена, а сотни тысяч госслужащих автоматически отправляются в неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок. Это произошло после того, как представители республиканцев и демократов не смогли одобрить в сенате законопроект о финансировании федеральных расходов на очередной годовой период.Республиканская партия по-прежнему контролирует обе палаты американского конгресса, однако "слоны" не имеют в сенате шестидесяти голосов, которые необходимы, чтобы принять законопроект о бюджетных расходах. Такой расклад позволяет Демократической партии оказывать на Трампа политическое давление, блокируя принятие предложенного республиканцами закона, и продвигая вместо него собственный законопроект, заведомо неприемлемый для республиканских законодателей.Происходящее можно назвать плановой катастрофой. О приближении финансового кризиса было известно заранее, и он не вызвал паники в деловых кругах США – несмотря на то, что нестабильность в политике негативно сказывается на экономике. Шатдауны не первый раз случаются в американской истории, и пока они не приводили страну к полномасштабному краху. Потому что ключевые государственные институции все равно продолжают худо-бедно работать – за счет финансирования из специально предусмотренных для такого случая фондов.Похожая ситуация наблюдалась во время первой каденции президента Дональда Трампа. Демократы умышленно блокировали финансирование государственных органов – в надежде на то, что это вызовет внутренний коллапс и подорвет позиции республиканской администрации. Но наступление пандемии коронавируса притушило межпартийные страсти, перенаправив внутреннеполитическую борьбу на другое поле.Та же задача стоит перед демократами и сегодня. Устраивая шатдаун, они надеются ослабить команду Трампа. Однако опыт 2019 года позволяет предположить, что президент-республиканец попытается выкрутить проблемную ситуацию в свою пользу, выставляя оппонентов безответственными деструктивными элементами."Мы, как страна, развиваемся неплохо, и последнее, чего бы нам хотелось, – это остановить работу государства. Но, знаете, из шатдауна может выйти и много хорошего. Мы можем избавиться от множества вещей, которые нам никогда не были нужны", – прозрачно намекает на это Трамп.Кризис развяжет трампистам руки, предоставляя Белому дому удобный повод для массового увольнения нелояльных федеральных служащих, которые являются сторонниками Демпартии. Кроме того, американская администрация может дополнительно урезать различные госпрограммы, под предлогом того, что шатдаун требует от нее соблюдать суровую экономию."США встречают двадцать первый шатдаун в своей истории. Американское правительство приостанавливает работу на фоне дисфункции конгресса и неспособности принять новый бюджет на 2026 год. С сегодняшнего дня сотни тысяч чиновников отправляются в неоплачиваемые отпуска.Последний крупный шатдаун происходил в США зимой 2019 года. Он же стал и самым длительным в истории – тогда шатдаун протянулся больше месяца. Уолл-Стрит оценивает продолжительность нынешнего шатдауна минимум в пару недель. Но есть шансы побить предыдущий рекорд первого срока Трампа.Правительство Соединенных Штатов продолжит исполнять самые насущные функции. Федеральные агенты или военные не прекратят свою работу, хотя они не будут получать зарплату. Остальных могут ждать массовые чистки. Команда Трампа хочет воспользоваться ситуацией шатдауна, чтобы ликвидировать рабочие места отправляемых в отпуска чиновников.Демократы надеются показать администрацию Трампа безрассудной и хаотичной, обвиняя их в параличе правительства. Бюджетный хаос будет обходиться США в 7 миллиардов долларов еженедельно. И он надолго отвлечет внимание Белого дома от всего, что происходит вне США", – пишет американист Малек Дудаков.Однако с последним тезисом стоило бы поспорить. Типичная стратегия западного политического истеблишмента состоит в том, чтобы купировать внутренние политические проблемы переключая внимание на внешнеполитическую повестку. Причем, учитывая сложную обстановку в стране и острое противостояние в обществе, Белый дом вполне способен развязать с этой целью "маленькую победоносную войну" в том или ином регионе планеты.Оказавшийся под угрозой импичмента из-за ложных показаний о своих сексуальных связях Билл Клинтон санкционировал военную агрессию против Югославии. Барак Обама распорядился атаковать Ливию накануне своей второй президентской кампании, чтобы поднять упавшие рейтинги и отбиться от прессинга конкурентов. А сам Дональд Трамп недавно приказал нанести удар по Ирану – на фоне обвинений в связях с Джеффри Эпштейном, которые озвучивали его противники.Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху проводит постоянные военные кампании на фоне обвинений в коррупции, что дает возможность непрерывно затягивать судебный процесс, где рассматриваются выдвинутые против него иски. Европейские политики – Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон – столкнувшиеся с критическим падением своих рейтингов, делают ставку на военную эскалацию, подталкивая Европу к конфликту с Россией.Администрация Трампа, который окончательно отказался от предвыборной миролюбивой риторики и все чаще играет на публике армейскими мускулами, может использовать в ситуации шатдауна тот же самый прием, распорядившись обрушить бомбы на ту или иную страну.Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал сегодня указ, который наделяет его дополнительными полномочиями в случае начала войны. Потому что, судя по поступающей из разных источников информации, американское военное командование готовится к прямой агрессии против этой латиноамериканской страны, с независимой внешней политикой и огромными запасами нефти.Правительство талибов* ограничило работу интернета, потому что в Кабуле тоже ожидают провокаций со стороны Вашингтона. Накануне Афганистан отклонил ультиматум Трампа, потребовавшего вернуть американцам контроль над военно-воздушной базой Баграм, и это может стать предлогом для нападения.А пока что федеральное правительство США отправляет государственных служащих в увольнение, приучая американцев к жизни в условиях перманентного кризиса.О словесной перепалке Медведева и Трампа - в статье Алексея Туманова "Подлодка США у берегов России, которой не было. Почему Трамп оскорбил Медведева".*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

сша

америка

югославия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

сша, америка, югославия, дональд трамп, малек дудаков, билл клинтон, республиканская партия, демократическая партия, эксклюзив