Макрон и Орбан нашли точку сближения

Президент Франции и премьер-министр Венгрии могут найти консенсус по вопросу расширения Евросоюза. Об этом издание Politico

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан может получить поддержку "из необычных кругов, в том числе со стороны Макрона" в вопросе принятия Украины в Евросоюз, сообщило издание со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.Издание отметило, что продвигаемое Еврокомиссией мнение о якобы необходимости изменения голосования по членству в ЕС выявило оппозицию. Она представлена Францией, Грецией, Нидерландами и Данией.Несогласные с мнением Урсулы фон дер Ляйен по вопросу процедуры принятия решения о расширении встревожены угрозой потери контроля за предоставлением членства в межгосударственном объединении. Париж, как и Будапешт, желают обладать правом вето. За сохранение возможности блокировки выступают и другие государства ЕС.Автор издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Датские саммиты бессилия. Состоятся ли похороны евродемократии в Копенгагене при приеме Украины в ЕС. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Орбан объявил "бой в клетке", Евросоюз недоволен "стеной дронов", а Трамп саркастирует. Главное на 13:00.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

