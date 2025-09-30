https://ukraina.ru/20250930/obstanovka-na-kupyanskom-napravlenii---1069383456.html
Обстановка на Купянском направлении
Обстановка на Купянском направлении
На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои как в самом городе, так и на окраинах, передает 30 сентября телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ постепенно продвигаются по Купянску и охватывают город. В свою очередь ВСУ пытаются контратаковать, но безуспешно.🟥 В городе идут бои за микрорайон Юбилейный, в районе Машиностроительного завода, где ВСУ оборудовали опорные пункты.🟥 В районе Купянск-Узлового наши операторы БПЛА выявляют и уничтожают технику и живую силу врага. Так, в районе ЖД вокзала уничтожен ФПВ-дроном пикап ВСУ.🟥 ВКС РФ продолжают оказывать поддержку пехоте, нанесли удар в район котельной на Краснолиманской. Разрушены гаражи, а так же двухэтажные дома в этом районе.🟥 Работы в Купянске, ещё много. Наносить удары приходится осторожно, в самом Купянске находится несколько сотен гражданских.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
🟥 ВС РФ постепенно продвигаются по Купянску и охватывают город. В свою очередь ВСУ пытаются контратаковать, но безуспешно.
🟥 В городе идут бои за микрорайон Юбилейный, в районе Машиностроительного завода, где ВСУ оборудовали опорные пункты.
🟥 В районе Купянск-Узлового наши операторы БПЛА выявляют и уничтожают технику и живую силу врага. Так, в районе ЖД вокзала уничтожен ФПВ-дроном пикап ВСУ.
🟥 ВКС РФ продолжают оказывать поддержку пехоте, нанесли удар в район котельной на Краснолиманской. Разрушены гаражи, а так же двухэтажные дома в этом районе.
🟥 Работы в Купянске, ещё много. Наносить удары приходится осторожно, в самом Купянске находится несколько сотен гражданских.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.