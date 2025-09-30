Можно запускать с "Торнадо" и "Смерча": Насонов рассказал о превосходстве нового боеприпаса УМПБ Д-30 - 30.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250930/mozhno-zapuskat-s-tornado-i-smercha-nasonov-rasskazal-o-prevoskhodstve-novogo-boepripasa-umpb-d-30-1069332090.html
Можно запускать с "Торнадо" и "Смерча": Насонов рассказал о превосходстве нового боеприпаса УМПБ Д-30
Можно запускать с "Торнадо" и "Смерча": Насонов рассказал о превосходстве нового боеприпаса УМПБ Д-30 - 30.09.2025 Украина.ру
Можно запускать с "Торнадо" и "Смерча": Насонов рассказал о превосходстве нового боеприпаса УМПБ Д-30
Новый межвидовой боеприпас УМПБ Д-30, применяемый с РСЗО, по своим характеристикам превосходит американские аналоги, такие как "Хаймарс", и способен поражать цели на расстоянии до 200 километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-09-30T04:06
2025-09-30T04:06
новости
россия
украина.ру
торнадо
рсзо
himars
разведка
вс рф
наступление вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055448486_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_5cec20a9c11827f40bcc0206659dd4a4.jpg
Комментируя перспективы нового боеприпаса, эксперт подчеркнул его универсальность и мощь. "УМПБ – это универсальный межвидовой боеприпас. Это значит, что способов его применения много. Его можно не только с самолетов сбрасывать. А наименование Д-30 означает, что он 300 -мм. То есть его можно при индивидуальной системе наведения можно запускать с "Торнадо" и "Смерча"", – заявил Насонов.Отвечая на вопрос о сравнении с западными аналогами, аналитик дал исчерпывающую сравнительную характеристику. Говоря о тактических преимуществах российской разработки, эксперт отметил ее гибкость. "Есть еще одна особенность, которая в бою крайне важна. "Хаймарс" трудно применять по вновь выявленным целям. Для этого нужно провести серьезную математическую расчетную работу... А у нас всего один беспилотник с системой ГЛОНАСС, куда никто не залезет", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Виталия Киселева: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации.
https://ukraina.ru/20250929/ruslan-kotsaba-dlya-ukrainy-luchshe-kapitulyatsiya-chem-bessmyslennaya-gibel-lyudey-1069043409.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055448486_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_9f14406e6c11f5ea84902dacde95a7f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина.ру, торнадо, рсзо, himars, разведка, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, снаряды, разработки, главные новости, новости россии, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина.ру, Торнадо, РСЗО, HIMARS, разведка, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, снаряды, разработки, Главные новости, новости России, Вооруженные силы Украины

Можно запускать с "Торнадо" и "Смерча": Насонов рассказал о превосходстве нового боеприпаса УМПБ Д-30

04:06 30.09.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении
Работа разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Новый межвидовой боеприпас УМПБ Д-30, применяемый с РСЗО, по своим характеристикам превосходит американские аналоги, такие как "Хаймарс", и способен поражать цели на расстоянии до 200 километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Комментируя перспективы нового боеприпаса, эксперт подчеркнул его универсальность и мощь. "УМПБ – это универсальный межвидовой боеприпас. Это значит, что способов его применения много. Его можно не только с самолетов сбрасывать. А наименование Д-30 означает, что он 300 -мм. То есть его можно при индивидуальной системе наведения можно запускать с "Торнадо" и "Смерча"", – заявил Насонов.
Отвечая на вопрос о сравнении с западными аналогами, аналитик дал исчерпывающую сравнительную характеристику.
""Хаймарс" в этой комплектации бьет до 120 километров, а мы – до 200. У боеприпаса к "Хаймарсу" калибр 227, а у нас – 300. И у "Хаймарса" очень сложная система наведения и корректировки, которая состоит из космической, воздушной и наземной разведки. А если УМПБ будет применяться с земли, один наш беспилотник заменит эти три составляющих, которые использует противник при наведении", – пояснил он.
Говоря о тактических преимуществах российской разработки, эксперт отметил ее гибкость. "Есть еще одна особенность, которая в бою крайне важна. "Хаймарс" трудно применять по вновь выявленным целям. Для этого нужно провести серьезную математическую расчетную работу... А у нас всего один беспилотник с системой ГЛОНАСС, куда никто не залезет", – подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Виталия Киселева: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации.
Руслан Коцаба интервью - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Вчера, 06:15Репрессии на Украине
Руслан Коцаба: Для Украины лучше капитуляция, чем бессмысленная гибель людейУкраинский журналист, узник совести и номинант Нобелевской премии мира Руслан Коцаба о разгроме пацифистских организаций на Украине, а также о борьбе, которую ведут политэмигранты.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраина.руТорнадоРСЗОHIMARSразведкаВС РФнаступление ВС РФСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасснарядыразработкиГлавные новостиновости РоссииВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Он ее хочет сожрать. И сожрет": эксперт рассказал о планах Трампа в отношении Европы
05:24Полковник Насонов: Европа не создала корпусов, способных прорвать российскую оборону
05:18"Война Трампа против Америки закончится летально": историк Краснов о внутреннем конфликте в США
05:12"Военного ответа у нас нет": политолог Казаков о возможных последствиях удара по Приднестровью
05:06Имя "Владлен Татарский" звучит для Украины не очень приятно: полковник Насонов о дроне "ВТ-40"
05:00"Слова утреннего и вечернего Трампа противоположны": эксперт о заявлениях Зеленского по ударам по России
04:54Краснов: Все деньги, которые будут выделены "как бы Украине", попадут в карманы друзей Трампа
04:48Роман Насонов: дрон "Черника-2" гарантированно уничтожает любую бронетехнику НАТО
04:42"Плохой ход для нас": Александр Казаков о рисках блокады Калининграда
04:36"Трусы, сухпаек и ружье — натовские": историк Краснов о том, на чьи деньги воюет Киев
04:30"Единственный их выход – имитация жертвы": Казаков о том, почему Европа загнала себя в цугцванг
04:24"Герани" продолжают работу по объектам ВСУ и ВПК на Украине. Сводка ночных ударов на 4:00
04:24"Самый напичканный искусственным интеллектом" – эксперт о характеристиках дрона С-70 "Охотник"
04:18"Воюй, детка, воюй": политолог Казаков о новом подходе Трампа к Европе и Украине
04:12"Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН
04:06Можно запускать с "Торнадо" и "Смерча": Насонов рассказал о превосходстве нового боеприпаса УМПБ Д-30
04:00"Критика контрреволюционера — тоже критика": Дмитрий Краснов о "бумажном тигре" и выпадах Трампа
03:55Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоград
03:35Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
03:24Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Лента новостейМолния