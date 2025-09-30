https://ukraina.ru/20250930/mozhno-zapuskat-s-tornado-i-smercha-nasonov-rasskazal-o-prevoskhodstve-novogo-boepripasa-umpb-d-30-1069332090.html

Можно запускать с "Торнадо" и "Смерча": Насонов рассказал о превосходстве нового боеприпаса УМПБ Д-30

Новый межвидовой боеприпас УМПБ Д-30, применяемый с РСЗО, по своим характеристикам превосходит американские аналоги, такие как "Хаймарс", и способен поражать цели на расстоянии до 200 километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

Комментируя перспективы нового боеприпаса, эксперт подчеркнул его универсальность и мощь. "УМПБ – это универсальный межвидовой боеприпас. Это значит, что способов его применения много. Его можно не только с самолетов сбрасывать. А наименование Д-30 означает, что он 300 -мм. То есть его можно при индивидуальной системе наведения можно запускать с "Торнадо" и "Смерча"", – заявил Насонов.Отвечая на вопрос о сравнении с западными аналогами, аналитик дал исчерпывающую сравнительную характеристику. Говоря о тактических преимуществах российской разработки, эксперт отметил ее гибкость. "Есть еще одна особенность, которая в бою крайне важна. "Хаймарс" трудно применять по вновь выявленным целям. Для этого нужно провести серьезную математическую расчетную работу... А у нас всего один беспилотник с системой ГЛОНАСС, куда никто не залезет", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Виталия Киселева: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации.

