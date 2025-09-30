Можно запускать с "Торнадо" и "Смерча": Насонов рассказал о превосходстве нового боеприпаса УМПБ Д-30
Новый межвидовой боеприпас УМПБ Д-30, применяемый с РСЗО, по своим характеристикам превосходит американские аналоги, такие как "Хаймарс", и способен поражать цели на расстоянии до 200 километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Комментируя перспективы нового боеприпаса, эксперт подчеркнул его универсальность и мощь. "УМПБ – это универсальный межвидовой боеприпас. Это значит, что способов его применения много. Его можно не только с самолетов сбрасывать. А наименование Д-30 означает, что он 300 -мм. То есть его можно при индивидуальной системе наведения можно запускать с "Торнадо" и "Смерча"", – заявил Насонов.
Отвечая на вопрос о сравнении с западными аналогами, аналитик дал исчерпывающую сравнительную характеристику.
""Хаймарс" в этой комплектации бьет до 120 километров, а мы – до 200. У боеприпаса к "Хаймарсу" калибр 227, а у нас – 300. И у "Хаймарса" очень сложная система наведения и корректировки, которая состоит из космической, воздушной и наземной разведки. А если УМПБ будет применяться с земли, один наш беспилотник заменит эти три составляющих, которые использует противник при наведении", – пояснил он.
Говоря о тактических преимуществах российской разработки, эксперт отметил ее гибкость. "Есть еще одна особенность, которая в бою крайне важна. "Хаймарс" трудно применять по вновь выявленным целям. Для этого нужно провести серьезную математическую расчетную работу... А у нас всего один беспилотник с системой ГЛОНАСС, куда никто не залезет", – подытожил собеседник Украина.ру.
