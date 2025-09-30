https://ukraina.ru/20250930/fdor-lukyanov-o-krizise-v-evrope-roli-liderov-v-politsentrichnom-mire-i-novykh-partnerakh-valdaya-1069368690.html

Фёдор Лукьянов о кризисе в Европе, роли лидеров в полицентричном мире и новых партнерах “Валдая”

Фёдор Лукьянов о кризисе в Европе, роли лидеров в полицентричном мире и новых партнерах “Валдая”

Ситуация в Молдавии — это общеевропейская тенденция, когда всеми правдами и неправдами добиваются того, чтобы действующие власти оставались управлять страной. Это мы видим повсеместно: во Франции, Австрии, Голландии, Германии. В Молдавии вопрос решили даже более элегантно, чем в соседней Румынии, где пришлось действовать ломом

Об этом директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов рассказал в интервью корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой на площадке Валдайского клуба.XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит с 29 сентября по 2 октября в Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР.В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года встали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На XXII Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.— Федор Александрович, на сессиях много говорилось о полицентричном мире и о том, как страны буду выстраивать в нем взаимодействие. А как многополярный мир повлияет на простого человека и отношения внутри каждого социума?— Простой человек сейчас, в силу теснейшей взаимосвязанности с миром, проницаемости любых границ, никак не может отгородиться от мира внешнего — любого, многополярного, однополярного, неважно. Конкретно многополярный мир — это просто новое качество всей международной среды. Это в том числе растущая конкуренция, соперничество, конфликты. Мы это видим на каждом шагу.Эти конфликты, в частности то, что связано со специальной военной операцией, украинским кризисом, конечно, повлияли на простых граждан. С одной стороны, мы оказались в изоляции с западной линии, и это повлияло на наши бытовые привычки, на потребительские возможности, и так далее.В то же время этот самый многополярный мир показывает, что всегда есть альтернатива. И опять же, говоря о нашем примере: отпали одни возможности — стали постепенно появляться другие. Это происходит не быстро, не моментально, но, что называется, “было бы желание”...Приведу наглядный пример. Многие из нас за предыдущие десятилетия привыкли, легко получая визы, пятилетний Шенген, ездить по Европе. Это отвалилось. Зато вопрос, который не могли решить десятилетиями — по поводу безвизовых отношений с Китаем — вдруг разом решился. Китайская страна, исключительно по своим соображениям, исходя из собственных интересов, взяла и отменила визы для россиян. Это дало нам новые возможности.— Мои знакомые эксперты из Сингапура, Малайзии и Китая на недавней встрече отметили, что для построения многополярного мира и для сохранения безопасности в нем важна роль лидеров, подобных Владимиру Путину и Си Цзиньпину. А как вы считаете, действительно все зависит от лидеров или все-таки факторов, влияющих на развитие ситуации, больше?— Факторов, безусловно, больше. Но справедливо утверждение, что сейчас роль лидеров существенно выросла — не только Владимира Путина и Си Цзиньпина. В целом дипломатия, международная политика в значительной степени осуществляется на самом высоком уровне — президентском. Это и Трамп, и Моди, и наследный принц Саудовской Аравии, и так далее, и так далее. С чем это связано? Если совсем упростить — с тем, что прежняя мировая система, так называемый либеральный международный порядок, который был основан на институтах, закончился, он кризис переживает. А когда уходят институты и структуры, кто остаётся? Остаются лидеры. И дальше уже качество лидеров многое определяет.Отсюда, кстати, идут истоки кризиса, который переживает Европа. Европа — это не государство, а институт, объединение, у которого интеграция зашла далеко, но в новом мире оно оказалось вне основной тенденции. А лидеров там не может быть, потому что институт для того и создаётся, чтобы заменять их.Поэтому у европейцев сейчас большие проблемы с тем, как вписаться в мировую политику. А государства, любые, вписываются. При этом их лидеры могут принимать ошибочные решения — это их суверенное, так сказать, право, которым они и пользуются.— В СМИ прошла информация, что Молдавия привлекла спецназ СБУ, чтобы реализовать силовой сценарий в Приднестровье. Как считаете, есть угроза того, что Украина нападет на Приднестровье и там откроется второй фронт? — Совсем абстрагироваться от этого мы не можем, конечно. Это всё-таки совсем рядом с нами. Многие люди в Молдавии ориентированы на Россию по-прежнему. Проблема Приднестровье существует.В целом, что касается политической ситуации в Молдавии, к сожалению, необходимо констатировать, что это общеевропейская тенденция — когда всеми правдами и неправдами, в рамках имеющихся процедур, добиваются того, чтобы действующие власти остались управлять страной. Это мы видим повсеместно: во Франции, Австрии, Голландии, Германии.В этом смысле, кстати говоря, в Молдавии вопрос решили более элегантно, в рамках скажем так, формальной легитимности — нежели в соседней Румынии, где пришлось ломом действовать. Ну, хорошо, значит, будут работать дальше.На счет открытия там второго фронта — думаю, какая бы ни была молдавская власть, самоубийственных решений она принимать не будет. Молдавия — это не та страна, которая способна перенести тяготы крупного военного конфликта, в который она может быть втянута. Поэтому, думаю, вряд ли они будут провоцировать нас всерьёз.— В течение последних лет Клуб "Валдай" активно налаживает контакты с исследовательскими институтами по всему миру. Уже подписаны меморандумы и партнёрские соглашения с организациями из Индии, Малайзии, ОАЭ, Пакистана. Кто следующий?— У нас нет самоцели подписывать с кем-либо соглашения. Когда партнёры в разных странах проявляют интерес, мы, естественно, идём навстречу. Например, буквально на днях мы подписали соответствующий документ с японским фондом [мира] Сасакава.Казалось бы, Япония — не из числа дружественных России стран, но, тем не менее, и там есть заинтересованные силы. Задача “Валдая” поддерживать диалог со всеми, кто готов обсуждать мировые вопросы, скажем, менее предвзято, чем принято сейчас в других местах. И откуда, из какой страны эти люди, нам не важно. Хотя после 2022 года у нас был некоторый провал. Например, нашим коллегам из США запрещали приезжать в Россию.Сейчас ситуация немного меняется. В этом году к нам вновь приехали участники из Соединённых Штатов, из Европы. Их не так много, как раньше, но у нас и нет задачи, чтобы это опять был некий западно-центричный Клуб.Я бы сказал, что “Валдай” за последние годы, благодаря диверсификации участия, стал более интересным. Потому что в современном мире чрезвычайно важно слушать пусть и экзотические, но существующие в разных местах точки зрения. В том числе из этих соображений мы заключаем наше партнёрство [с институтами].

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Анна Черкасова

