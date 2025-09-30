Имя "Владлен Татарский" звучит для Украины не очень приятно: полковник Насонов о дроне "ВТ-40" - 30.09.2025 Украина.ру
Имя "Владлен Татарский" звучит для Украины не очень приятно: полковник Насонов о дроне "ВТ-40"
Проверенные в боях дроны "ВТ-40" и "Молния" эффективно решают тактические задачи, а их стоимость снижается благодаря массовому производству. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Рассказывая о дроне "ВТ-40", названного в честь российского военкора Владлена Татарского, эксперт отметил его надежность. "Это новый дрон. Работает он на тактическую глубину (6-8 километров)... У него не такая большая боевая нагрузка, но по легкобронированной технике и группе военнослужащих он действует эффективно...", — указал Насонов.Отвечая на вопрос о дроне "Молния", эксперт раскрыл его уникальную специализацию. "Вы у меня как-то спросили: "Как сделать так, чтобы наши дроны массово сбрасывали противотанковые мины ТМ-62?". Так вот "Молния" предназначена для применения этого вида боеприпасов. У ТМ-62 объем взрывчатки до семи килограммов. Мы часто видим, как наши воины совершают столь героический бросок в здание с вэсэушниками, которое потом складывается. А "Молния" может сбрасывать мину на крышу без риска для личного состава", – пояснил он.Насонов также констатировал, что массовое производство на объектах ВПК приводит к постоянному снижению стоимости этих образцов вооружения.Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.Про другие особенности применения беспилотников в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться".
Имя "Владлен Татарский" звучит для Украины не очень приятно: полковник Насонов о дроне "ВТ-40"

05:06 30.09.2025
 
Проверенные в боях дроны "ВТ-40" и "Молния" эффективно решают тактические задачи, а их стоимость снижается благодаря массовому производству. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Рассказывая о дроне "ВТ-40", названного в честь российского военкора Владлена Татарского, эксперт отметил его надежность. "Это новый дрон. Работает он на тактическую глубину (6-8 километров)... У него не такая большая боевая нагрузка, но по легкобронированной технике и группе военнослужащих он действует эффективно...", — указал Насонов.
"ВТ-40" — это не перспективный, а уже проверенный дрон. Их много. Он лишний раз подтверждает, что имя "Владлен Татарский" звучит для Украины не очень приятно", – заявил аналитик.
Отвечая на вопрос о дроне "Молния", эксперт раскрыл его уникальную специализацию. "Вы у меня как-то спросили: "Как сделать так, чтобы наши дроны массово сбрасывали противотанковые мины ТМ-62?". Так вот "Молния" предназначена для применения этого вида боеприпасов. У ТМ-62 объем взрывчатки до семи килограммов. Мы часто видим, как наши воины совершают столь героический бросок в здание с вэсэушниками, которое потом складывается. А "Молния" может сбрасывать мину на крышу без риска для личного состава", – пояснил он.
Насонов также констатировал, что массовое производство на объектах ВПК приводит к постоянному снижению стоимости этих образцов вооружения.
Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.
Про другие особенности применения беспилотников в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться".
