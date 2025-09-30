https://ukraina.ru/20250930/imya-vladlen-tatarskiy-zvuchit-dlya-ukrainy-ne-ochen-priyatno-polkovnik-nasonov-o-drone-vt-40-1069335242.html

Проверенные в боях дроны "ВТ-40" и "Молния" эффективно решают тактические задачи, а их стоимость снижается благодаря массовому производству. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064366518_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_31ab7ad825cc8ddc112f6ca1aa29892f.jpg

Рассказывая о дроне "ВТ-40", названного в честь российского военкора Владлена Татарского, эксперт отметил его надежность. "Это новый дрон. Работает он на тактическую глубину (6-8 километров)... У него не такая большая боевая нагрузка, но по легкобронированной технике и группе военнослужащих он действует эффективно...", — указал Насонов.Отвечая на вопрос о дроне "Молния", эксперт раскрыл его уникальную специализацию. "Вы у меня как-то спросили: "Как сделать так, чтобы наши дроны массово сбрасывали противотанковые мины ТМ-62?". Так вот "Молния" предназначена для применения этого вида боеприпасов. У ТМ-62 объем взрывчатки до семи килограммов. Мы часто видим, как наши воины совершают столь героический бросок в здание с вэсэушниками, которое потом складывается. А "Молния" может сбрасывать мину на крышу без риска для личного состава", – пояснил он.Насонов также констатировал, что массовое производство на объектах ВПК приводит к постоянному снижению стоимости этих образцов вооружения.Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.Про другие особенности применения беспилотников в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться".

