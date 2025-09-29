https://ukraina.ru/20250929/ukraina-za-nedelyu-razvorot-trampa-ili-plokhaya-novost-dlya-zelenskogo-1069308487.html

Украина за неделю. Разворот Трампа или плохая новость для Зеленского

Центральным событием минувшей недели стала целая серия заявлений по украинскому конфликту, главным из которых стал пост Дональда Трампа в соцсети Truth Social. Там он назвал Россию "бумажным тигром" и заявил, что Украина может вернуть "свои" территории и даже пойти дальше

Трамп меняет позициюСообщение Трампа было приурочено к его участию в высокой неделе Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой с трибуны организации выступают лидеры стран мира.Американский президент написал, что "узнал и понял" военную и экономическую ситуацию между РФ и Украиной."Узнав и полностью поняв военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидев экономические проблемы, которые она создает для России, я думаю, что Украина при поддержке Европейского союза в состоянии бороться и отвоевать всю Украину, вернув ее в ее первоначальное состояние. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, изначальные границы, с которых началась эта война, вполне могут быть вариантом", - выразил он свое мнение.По его словам, Россия "бесцельно" воюет с Украиной уже три года, тогда как ей следовало одержать победу меньше чем за неделю.Он рассказал, что россиянам "практически невозможно достать бензин из-за длинных очередей". Когда жители Москвы, всех крупных городов, поселков и районов РФ "узнают, что на самом деле происходит с этой войной", то "Украина сможет вернуть свою страну в ее первозданном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".Сама Украина, по мнению Трампа, обладает "Великим Духом» и "становится только лучше", пока у России "большие экономические проблемы", то Украине сейчас самое время действовать.Влияние ЗеленскогоС одной стороны, данное заявление президента США – подарок украинской пропаганде, которая тут же заверещала о том, что Америка снова с ними, что Трамп назвал Россию "бумажным тигром", и теперь-то ничего не помешает Украине не только вернуть "свои" территории, но и, как сказал Трамп, "пойти дальше".Действительно, по сравнению со всей предыдущей риторикой нынешней американской администрации по украинскому конфликту изменения на лицо.Если ранее Трамп утверждал, что властям Украины придется принять тот факт, что им придется отказаться от части своей территории, то теперь он говорит, что возможно не только возвращение к "первозданному виду", то есть, надо полагать, к границам 1991 года, но и "идти дальше". Что означает это "дальше" он, впрочем, не пояснил.Обращают на себя внимание и слова американского президента про экономические трудности в РФ и фраза про то, что теперь он все узнал и понял про это состояние и про то, как сейчас идут боевые действия. Неизвестно, каким таким новым знанием обладает Трамп и на чем основаны его тезисы про тяжелую экономическую ситуацию в России и про очереди за бензином.Возможно, Трамп попал под воздействие Владимира Зеленского, с которым он провел беседу на полях Генассамблеи ООН чуть ранее."Я проинформирую господина президента и его команду о том, что происходит на поле боя. У нас есть хорошие новости. Конечно, мы хотим остановить войну и в первую очередь с вашей помощью. И хорошо, что наши солдаты освободили 360 км за этот месяц и окружили 1 тыс. солдат российских", - обещал до начала встречи журналистам Зеленский.Судя по всему, глава правящего на Украине режима имел ввиду т.н. контрнаступление под Добропольем в Донбассе, куда в середине августа на 10 км вклинились российские войска. Неделю назад Зеленский уже заявлял, что там есть какие-то успехи у ВСУ и идет "освобождение", однако даже на самой Украине многие поставили под сомнение этот факт.Считается, что американский президент имеет особенность повторять идеи своего последнего собеседника, то есть в данном случае Зеленского. Об этом, например, в интервью радио РБК на неделе рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вчера между ними (Трампом и Зеленским – ред.) состоялась встреча. Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали", - сказал он.Наделавшие шуму слова Трампа про "бумажного тигра" американский президент вскоре если и не взял назад, то пообещал больше не использовать."Я думал, что этот конфликт [на Украине] будет легче всего уладить. И я не собираюсь называть кого-то бумажным тигром", — сказал он.Иное прочтение слов ТрампаС другой стороны, из заявления Трампа следует, что никакого возврата к безвозмездной передаче оружия Украине, как это было при Джо Байдене, речи все равно не идет.Подчеркивается, что США готовы продолжать продавать свое вооружение странам НАТО, а те уже имеют полное право распоряжаться им по своему усмотрению, то есть продавать или передавать его потом Украине. Такая схема уже функционирует и ничего нового в этом нет.Нет в сообщении главы Белого дома и обещания ввода новых санкций в отношении РФ. Здесь позиция также остается без изменений – Вашингтон готов к такому развитию событий и может ввести санкции, но первой свое усердие в этом деле должна продемонстрировать Европа, страны которой продолжают пока покупать российские энергоносители.По большому счету, заявление Трампа – первый признак того, что американская администрация сворачивает свои миротворческие усилия, а президент Соединенных Штатов больше не верит в то, что ему удастся быстро завершить конфликт.В такой ситуации США воздерживаются от резких шагов как по помощи Украину, так и направленных против России, позволяя событиям идти своим чередом, пополняя при этом американскую казну за счет продажи оружия европейцам.Об этом же пишет издание The Telegraph. По мнению газеты, Трамп фактически умывает руки и перекладывает заботу об Украине целиком на плечи Европы. "Ошеломляющий" разворот президента США, пишет автор, может оказаться плохой новостью для Зеленского.Такую точку зрения кое-кто поддерживает и на самой Украине. Так, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* написал у себя в телеграм-канале, что не разделяет радости от заявления Трампа."Заявление Трампа — это не про победу Украины, это про умывание рук от войны. Он прямо говорит: вы там с ЕС разбирайтесь. Надеюсь, у вас получится. Всем удачи!" - написал он.Парламентарий полагает, что теперь окрыленный Зеленский может начать новое наступление, которое обернется таким же провалом, как и предыдущие аналогичные попытки.Не тигр, а медведьСам Зеленский пока ограничивается комментариями и интервью, в которых высоко высказывается о новом видении Трампа украинского конфликта. Он рассказал, что был «немного удивлен» высказыванием президента США, расценив его слова как сигнал, что Америка будет с Украиной до окончания войны."Я думаю, что у нас лучше отношения с Трампом, чем раньше. Думаю, что у нас не было близких отношений, потому что у нас не было, возможно, времени", - заявил Зеленский в интервью Fox News.В России заявления Трампа прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет", - сказал он в интервью радио РБК.По его словам, несмотря на "определенные точки напряжения", связанные с большим количеством ограничений и санкций, РФ сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность.*Включен в перечень террористов и экстремистовПодробнее о происходящем в зоне СВО - в материале издания Украина.ру ВС РФ готовят "засадный полк", а ВСУ - массовое самоубийство. Что говорят на Украине о ситуации на фронте.

