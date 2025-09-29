https://ukraina.ru/20250929/pochemu-russkie-zhenschiny-idut-voevat-frontovoy-medik-yasyt-o-vazhnom-reshenii-i-reaktsii-svoey-materi-1069325617.html
Почему русские женщины идут воевать: фронтовой медик "Ясыть" о важном решении и реакции своей матери
Почему русские женщины идут воевать: фронтовой медик "Ясыть" о важном решении и реакции своей матери - 29.09.2025 Украина.ру
Почему русские женщины идут воевать: фронтовой медик "Ясыть" о важном решении и реакции своей матери
Военный медик, доброволец с позывным "Ясыть" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему она пошла на фронт, вспомнила, с чего... Украина.ру, 29.09.2025
видео
донбасс
украина
александр чаленко
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
волонтеры
медицина
Военный медик, доброволец с позывным "Ясыть" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему она пошла на фронт, вспомнила, с чего начинала свою помощь людям Донбасса, а также призналась, как на решение идти воевать отреагировала её мама. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
