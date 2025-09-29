Почему русские женщины идут воевать: фронтовой медик "Ясыть" о важном решении и реакции своей матери - 29.09.2025 Украина.ру
Почему русские женщины идут воевать: фронтовой медик "Ясыть" о важном решении и реакции своей матери
Военный медик, доброволец с позывным "Ясыть" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему она пошла на фронт, вспомнила, с чего... Украина.ру, 29.09.2025
Военный медик, доброволец с позывным "Ясыть" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему она пошла на фронт, вспомнила, с чего начинала свою помощь людям Донбасса, а также призналась, как на решение идти воевать отреагировала её мама. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
видео, донбасс, украина, александр чаленко, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, волонтеры, медицина, медики, фронт
Видео, Донбасс, Украина, Александр Чаленко, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, волонтеры, медицина, медики, фронт

Почему русские женщины идут воевать: фронтовой медик "Ясыть" о важном решении и реакции своей матери

09:13 29.09.2025
 
Военный медик, доброволец с позывным "Ясыть" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему она пошла на фронт, вспомнила, с чего начинала свою помощь людям Донбасса, а также призналась, как на решение идти воевать отреагировала её мама.
