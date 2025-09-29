https://ukraina.ru/20250929/luchshaya-rabota-v-mire-sekret-uspekha-evropeyskikh-politikov-starmera-mertsa-i-makrona-1069341111.html

"Лучшая работа в мире". Секрет успеха Стармера, Мерца и Макрона

"Лучшая работа в мире". Секрет успеха Стармера, Мерца и Макрона

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вписал свое имя в историю Соединенного Королевства.

2025-09-29T14:29

Как показало исследование социологической компании Ipsos, его поддерживают только 13% британских подданных, а 79% опрошенных респондентов категорически недовольны работой лидера лейбористов. Отрицательный рейтинг нынешнего премьера достиг значения минус 66 пунктов, что является худшим результатом, зафиксированным политическими опросами.Стармер превзошел в этом показателе даже консерватора Бориса Джонсона, которого еще недавно называли самым непопулярным британским премьер-министром со времен Второй мировой войны. Между тем, лейбористское правительство готовится провести очередные сокращения бюджетных расходов. И никто не сомневается, что рейтинги тринадцатипроцентного Кира скатятся после этого практически до нуля.Сейчас лейбористы проводят ежегодную партийную конференцию в Ливерпуле, которая оказалась под угрозой срыва – потому что ее пикетируют недовольные демонстранты, требуя отправить премьера в немедленную отставку.Этот рабочий город еще недавно считался надежным оплотом партии Стармера. Бытовал известный анекдот – о том, что ливерпульцы готовы избрать в британский парламент коня, если он получит поддержку от лейбористов. Но все изменилось, и функционеры из команды премьера ощущают на себе враждебность местного населения.В Германии сложилась похожая ситуация. Глава федерального правительства Фридрих Мерц тоже постоянно обновляет национальные политические антирекорды. По данным свежего опроса института INSA, его уровень поддержки опустился до 23%, а 65% немцев категорически недовольны политикой немецкого канцлера.За четыре месяца своего правления лидер христианских демократов потерял 20% поддержки. Такие стремительные темпы падения общественной популярности не снились даже его предшественнику Олафу Шольцу, которого еще недавно называли худшим канцлером всех времен.При этом, дно еще не пробито. В начале осени в германской экономике усилились кризисные явления, которые однозначно отразятся на настроениях избирателей.Автомобильный концерн Volkswagen, один из флагманов немецкого национального производства, останавливает работу завода в Цвиккау, готовится приостановить работу предприятия в Эмдене, а также сокращает штаты в Ганновере и Оснабрюке. Не менее известный технологический концерн Bosch увольняет на своих заводах еще тринадцать тысяч человек, отменяя для оставшихся денежные премии и специальные отпуска. А проблемы этих гигантов ударят по связанным с ними компаниям-смежникам, которые готовятся к массовому банкротству.Политологи предупреждают о том, что Германия вступает в серьезный кризис. И большинство немцев обвиняют в этом правящую коалицию во главе с Мерцем, который не выполнил на посту канцлера ни одно из своих предвыборных обещаний, банальным образом обманывая поверивших ему бюргеров.Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона не превышает 15%. Однако эти данные были зафиксированы еще во время летних опросов, и во многом утратили свою актуальность.После сентябрьских общенациональных акций протеста, в которых приняли участие свыше миллиона французов, непопулярность французского правительства существенно выросла. Тем более, что в Елисейском дворце не отказались от идеи протащить мимо парламента очередной антисоциальный бюджет.Ведущие руководители Европы столкнулись с беспрецедентным кризисом общественного доверия, но никто из них не собирается досрочно оставить свои должности и посты. Низкорейтинговые лидеры – Стармер, Макрон и Мерц – дружно игнорируют мнение своих граждан, и продолжают следовать прежним курсом. Несмотря на то, что он совершенно очевидно не отвечает интересам населения Великобритании, Франции и Германии."Просто европейские политики – истинные христиане. И верят, что последние станут первыми. А поскольку Господь дал людям современные избирательные технологии, воплотить в жизнь евангельский завет становится более, чем реально", – прокомментировал результаты соцопросов телеграм-канал журнала "Россия в глобальной политике", который редактирует политолог Федор Лукьянов.Сторонники так называемой западной демократии всегда рассказывали о том, что избранные политические деятели полностью зависят от воли проголосовавшего за их кандидатуры народа. Но политический истеблишмент Великобритании и Евросоюза является властью богатого меньшинства, а миллионы избирателей не имеют над политиками никакого контроля.Работу европейского руководства насмешливо называют лучшей работой в мире. Премьеры, канцлеры и некоронованные монархи вроде Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен могут делать на своих постах всё, что угодно. Они всё равно не понесут за свои действия никакой ответственности, даже если она наносит обществу серьезный и очевидный для всех ущерб: в области безопасности, в социальной сфере и экономике.Не нужно обольщаться по поводу результатов исследований, которые каждый раз звучат для западных политиков приговором. Власти европейских стран давно не переживают по поводу своих антирейтингов, потому что это не приносит им особых проблем. Они не обращают внимания на негативные данные социологических опросов, а если люди выходят протестовать на улицу, их без колебаний разгоняет полиция – как это регулярно происходит во Франции.Ответом на растущее народное недовольство является раздувание истерической русофобии. Коллективный Стармер и собирательный Мерц пугают европейцев восточной угрозой, рассказывая им про невидимые российские дроны, которые кружат над городами Дании и Германии. Эта риторика является для них ключевой стратегией, наряду с форсированной милитаризацией европейского общества и постепенной отменой демократических прав европейских граждан.А если дела пойдут совсем плохо, западные политики вполне могут решиться на окончательную отмену демократии – под предлогом борьбы с подрывной деятельностью врага. И эта мрачная перспектива выглядит сегодня совершенно реальной.

Александр Савко

