Сценарий провокации, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 сентября

Сенатор Алексей Пушков сообщил о провокации Украины, которая обсуждается в венгерских СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0b/1068507108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd5e1151b4422ca06ebb876624f1c237.jpg

Сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале сообщил о сценарии украинской провокации, который обсуждают венгерские СМИ."В венгерской печати активно обсуждается сценарий масштабной провокации Украины с использованием сбитых российских дронов. Согласно этому сценарию, Киев намерен провести (или уже провел) ремонт этих дронов на заводе во Львове, затем установить на них взрывные устройства и направить на крупные логистические узлы в Польше и Румынии, играющие ключевую роль в поставках западных вооружений на Украину. Цель этой операции с применением дронов "под чужим флагом" - спровоцировать вступление НАТО в войну против России", — написал Пушков 28 сентября.Примечательно, что накануне Владимир Зеленский обвинил Россию якобы в подготовке к нападению на европейские страны."Вы видите Норвегию, Данию. Сигналы утром были от Швеции. И есть румыны, поляки, есть балтийские страны. Путин проверяет, что есть у европейцев", — заявил Зеленский, указав, что Россия не будет ждать окончания конфликта на Украине, а якобы "откроет какое-то другое направление".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 сентября также сообщала о публикациях венгерских СМИ по поводу провокации Украины."Сегодня сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Так, на Банковой готовят свой "Гляйвицкий инцидент" — с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО. Судя по имеющейся информации, план киевского режима состоит в следующем: отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА; оснастить их боевым поражающим элементом; направить управляемые украинскими специалистами БПЛА под видом "российских дронов" на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии; одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всём Москву; развязать вооружённый конфликт между Российской Федерацией и НАТО", — писала Захарова.По информации СМИ, в целях осуществления этой провокации 16 сентября на Яворовский полигон Западной Украины, где размещается Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного, уже завезены российские БПЛА "Герань". Отремонтировали их ранее во Львове на заводе "ЛОРТА"."Как пишут венгерские журналисты, причина этих действий Зеленского проста — ВСУ терпят сокрушительное поражение. Разгром армии происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер. Если всё это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны", — указывала Захарова.Таким образом, европейские СМИ в курсе готовящейся провокации.Обстрелы и налётыУтром 28 сентября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 12 – над территорией Курской области, 10 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 8 – над территорией Белгородской области, 4 – над территорией Тульской области, 3 – над территорией Ярославской области, 2 – над территорией Ростовской области, по 1 – над территориями Новгородской и Самарской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 3 удара по этому региону России.На горловском направлении ВСУ совершили 2 удара, на красноармейском — 1 удар, выпустив в общей сложности 8 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении трёх гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 16 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Каховка — 3; Днепряны — 3; Песчановка — 2; Новая Каховка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Рыбальче, Солонцы и Любимовка.Утром 28 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет, отмечалось в сводке."Город Белгород подвергся ракетному обстрелу с применением одного боеприпаса. Троим пострадавшим проведены обследования, их баротравмы не подтвердились. Позже за медпомощью обратились ещё трое, в том числе двое несовершеннолетних. 17-летний юноша с баротравмой госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. 17-летней девушке и 18-летнему парню оказана вся необходимая помощь, они отпущены домой на амбулаторное лечение", — писал Гладков.Повреждено остекление в 15 квартирах двух МКД и в пяти объектах торговли. Также посечены осколками 10 автомобилей.В Белгородском районе посёлки Дубовое, Малиновка и Октябрьский, а также сёла Бессоновка, Бочковка, Головино, Красный Октябрь, Никольское, Петровка, Репное, Старая Нелидовка, Таврово, Толоконное, Ясные Зори и хутор Церковный атакованы 25 беспилотниками, 11 из которых сбиты. От ударов дронов в селе Ясные Зори повреждены коммерческий объект, хозпостройка и 2 легковых автомобиля, в посёлке Октябрьский — частный дом и хозпостройка, в селе Красный Октябрь — коммерческий объект, в селе Головино огнём уничтожены два автомобиля и повреждён один грузовой, в селе Бессоновка сгорел легковой автомобиль."В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Берёзовка атакованы 5 беспилотниками. В посёлке Борисовка повреждены коммерческий объект и 7 легковых автомобилей, в селе Берёзовка — легковой автомобиль", — указывалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Долгое, Казинка, Тулянка и Шушпаново совершены атаки 25 беспилотников, 23 из которых подавлены и сбиты. В селе Борки повреждена надворная постройка.В Волоконовском районе посёлок Пятницкое, село Борисовка, хутора Екатериновка и Шаховка атакованы 6 беспилотниками, 4 из которых сбиты. В селе Борисовка повреждена надворная постройка, в хуторе Шаховка — социальный объект.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Глотово, Дунайка, Замостье, Заречье-Первое, Косилово, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Почаево, Рождественка, Сподарюшино и Смородино выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников, один из которых сбит."От ударов дронов в городе Грайворон повреждены административный и коммерческий объекты, а также 3 автомобиля, в селе Глотово — частный дом, в селе Замостье — легковой автомобиль и частный дом, в селе Заречье-Первое — легковой автомобиль", — отмечалось в сводке.Над Губкинским городским округом сбит один беспилотник самолётного типа. Последствий нет.Над Красногвардейским районом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без пострадавших и повреждений.В Краснояружском районе посёлки Дубино, Красная Яруга и Прилесье, сёла Илёк-Пеньковка, Надежевка, Репяховка и Староселье подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 9 боеприпасов, и атакам 21 беспилотника, один из которых сбит. В посёлке Красная Яруга повреждён частный дом.В Ракитянском районе село Солдатское атаковано 3 беспилотниками, один из которых сбит. На территории социального объекта повреждены 2 помещения.Над Старооскольским городским округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Сурково совершены атаки 26 беспилотников, 15 из которых подавлены и сбиты."В городе Шебекино в результате атак дронов на производственное предприятие ранены трое сотрудников. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода, две женщины — в областную клиническую больницу. В селе Первое Цепляево и на участке автодороги Белянка — Сурково повреждены по одному автомобилю, в селе Белянка — сельхозпредприятие и 9 автомобилей, в селе Муром — гараж и легковой автомобиль", — писал Гладков.Над Чернянским районом сбит один беспилотник самолётного типа. Последствий нет.Над Яковлевским муниципальным округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без пострадавших и повреждений.Позднее Гладков сообщил о новой атаке."В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона пострадал мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями шеи, грудной клетки, живота, рук и ног доставили в Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время врачи проводят ему операцию. Вся необходимая помощь оказывается. Информация о последствиях уточняется", — написал Гладков в своём телеграм-канале.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что происходит на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "ВС РФ готовят "засадный полк", а ВСУ - массовое самоубийство. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

