Звинчук: "Герани" прошли модернизацию и теперь могут охотиться за поездами

Удары по железнодорожным узлам Украины стали возможны благодаря существенной модернизации российских дронов-камикадзе "Герань", которые превратились в полностью управляемые высокоточные средства поражения. Интенсивность таких ударов будет нарастать, что приближает реализацию задачи по изоляции железнодорожных сетей противника

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук.Эксперт отметил, что по сравнению с началом СВО возможности российских войск по поражению целей в глубоком тылу значительно возросли. При этом он подчеркнул, что конкретные цели определяет военно-политическое руководство на основе полной картины, недоступной в открытых источниках.Военэксперт напомнил о недавних кадрах Минобороны, подтверждающих эффективность новых возможностей."В начале СВО это было невозможно, а теперь мы можем охотиться за поездами. Изоляция железнодорожных сетей как-никогда близка к реализации. Интенсивность ударов будет нарастать", — заявил он.Касаясь возможных дальнейших шагов, Звинчук высказал собственное мнение, отметив, однако, наличие внешнеполитических рисков."У нас, конечно, опасаются внешнеполитических рисков. Но я бы настаивал на ударах по открытым распределительным устройствам на АЭС, чтобы прекратить передачу электроэнергии от АЭС к промышленным предприятиям", — резюмировал аналитик.Полный текст интервью Михаила Звинчука: Три года войны на Украине – это слишком малый срок, чтобы армия России усвоила все уроки читайте на сайте Украина.ру.

