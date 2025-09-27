https://ukraina.ru/20250927/voyna-chetveronogikh-kak-balbes-donbass-i-sarmat-spasali-boytsov-tsenoy-svoey-zhizni-1069151531.html

Война четвероногих: как Балбес, Донбасс и Сармат спасали бойцов ценой своей жизни

На минувшей неделе пресс-служба Московского зоопарка рассказала о судьбе ослика Жорика, помогавшего бойца 1430-го гвардейского полка в зоне СВО. Жорик — далеко не единственный представитель "братьев наших меньших", помогающих бойцам на передовой

Ослик Жорик из зоны боевых действий поселился в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге."В начале сентября в филиал Московского зоопарка — Зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге — прибыл новый обитатель. Здесь поселился ослик Жорик, судьба которого связана с непростыми испытаниями", — сообщалось в телеграм-канале Московского зоопарка.Там же уточнялось: Жорик долгое время жил вместе с 1430-м гвардейским полком в зоне боевых действий. Он стал для военнослужащих настоящим помощником и другом: участвовал в хозяйственных работах и помогал возить снаряды. Но когда пришло время передислокации подразделения, забрать Жорика с собой было невозможно.Несмотря на непростое прошлое, Жорик быстро начал осваиваться в новых условиях: он привык к зоологам и спокойно реагирует на новое окружение."История Жорика — напоминание о том, что забота и внимание способны изменить жизнь животного. Мы рады, что Московский зоопарк смог подарить ему новую главу, полную безопасности и заботы. Пока он живёт в филиале в Великом Устюге, где проходит карантин и восстанавливается. После адаптации и обследований мы планируем перевезти его в Москву, на основную территорию зоопарка, где Жорик сможет стать любимцем наших гостей", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.История Жорика не уникальна.Спор об ослахВ начале февраля 2025 года российский военкор Александр Гармаев в своём телеграм-канале опубликовал фотографию осла в блиндаже. Также Гармаев разместил аудиосообщение от одного из военных."Факт в том, что нам выдали ослика. Он во взводе обеспечения припаркован. У вас же ***во (плохо — Ред.) с транспортом? ***во. "Уралы" горят? Горят. Вот ослик, возите на нём БК (боекомплект — Ред.) на "передок" <…> Ослик, б***. Настоящий живой ослик. Это не "гумка" (гуманитарная помощь — Ред.), это не ещё что-то. Это обозная машина "Урал" поехала на получение имущества, и ему там выдали осла", — рассказывал мужчина.Информацию об ослах, используемых на передовой, подтвердил и телеграм-канал "Военный обозреватель", опубликовав соответствующую подборку фото и видео."Подборка ослов <...>, используемых в качестве гужевого транспорта. Использование крупных животных на передовой рождает сразу несколько новых проблем, включая необходимость регулярного питания и специфического ветеринарного ухода", — указывалось в подписи к фото и видео.Эти публикации вызвали ожесточённый спор в сети.Так, волонтёр Роман Алёхин* заявил, что Евгений Пригожин, Иосиф Сталин или Пётр I, узнав об осле в армии, создали бы "под ГШ (Генштаб — Ред.) отдельный батальон на ослах и отправили бы на штурм Суджи".Однако некоторые военные эксперты напомнили, что практика использования ослов была распространена и в СССР."Я, например, отвечал за осликов <...> На выезде у нас был один бронетранспортёр, один ослик", — вспоминал свой опыт Афганской войны военный эксперт Валерий Ширяев.По его словам, ослы как транспортное средство обладают рядом непревзойдённых качеств."Все смеялись над осликами. Перестали смеяться. А вы знаете, что ослики не наступают на мины? Тот, кто в Афганистане служил, знает. Я не знаю, как они это делают, но они наступают на мины раз в десять реже, чем человек. Ты его отпустил, он сам дойдёт (на базу — Ред.)", — рассказывал Ширяев в июле.Он также обратил внимание на то, что ослов применяют и ВСУ."Сначала в российской армии [использовали]. Над этим все смеялись. А потом и украинцы стали использовать", — указывал он в интервью журналисту Алексею Пивоварову*.Но ослы — не единственные животные, которые помогают бойцам на СВО.Эсэмэски и борцы с опасным противникомВ декабре 2024 года в российских телеграм-каналах завирусился рассказ одного из журналистов. Тот передавал слова российского военного."Повадился ходить к нам кот. Мы его прикормили, повязали георгиевскую ленточку вместо ошейника, и вдруг он пропал. Вернулся на следующий день, ленточки нет, зато на шее лента в цветах флага Украины. Мы её срезали, повязали георгиевскую, накормили кота. Он ушёл, вернулся опять с украинским флагом. Тут мы поняли, что завтракает он у нас, а ужинать ходит к хохлам. Стали мы через него хохлам записки слать. Как часто бывает в подобных случаях, сначала ругались, потом нормально стали общаться. Там тоже люди есть. А коту дали кличку СМСка", — рассказывал командир.Журналист решил предложить эту тему своему СМИ, но редакция отклонила. "Я переложил эту историю в текст для моего СМИ. Его отклонили с формулировкой "нет новостной составляющей". Пошёл к начальству, начальство сказало: "Кот — политическая проститутка, воздержимся". А он просто любил покушать и был над всей этой вознёй", — писал журналист.Отдали свои жизни за бойцовВ марте 2024 года журналист "Известий" Дмитрий Зименкин рассказал о судьбе собаки по кличке Балбес."Пёс погиб, защищая от дрона-камикадзе своих товарищей. У бойца Эрика на передовой (Херсонское направление) появилась собака. Прибилась и стала родной. "Балбесом" пса назвали. Шебутным он был, но верным и бесстрашным. Заметив, что бойцы убегают от дронов-камикадзе, он однозначно расценил это как угрозу для его близких товарищей. И в следующий раз, когда на позиции залетел очередной украинский FPV, люди начали разбегаться и прятаться, а он, "Балбес", бросился своих защищать: кинулся на дрон, сбил с траектории... И погиб, не дав атаковать позицию...", — писал журналист.Он также выложил видео с гибелью пса."Боец Эрик лишился друга и ещё больше ожесточился на врага. Теперь считает должным уничтожать противника сбросами боеприпасов, подписанными в честь пса-героя", — рассказал Зименкин.Балбес — далеко не единственный пёс, пожертвовавший собой ради военных.Так, в августе 2024 года в зоопарке "Лесная сказка" в Барнауле открыли памятник собаке по кличке Варя."Признаюсь честно, во время открытия памятника меня переполняли эмоции. У многих посетителей были слёзы — и у взрослых, и у детей. Обычная дворняга спасла жизни наших ребят в зоне СВО. Слёзы были и у мамы нашего земляка — военнослужащего Михаила, который воспитал эту собаку", — рассказывал "Российской газете" директор зоопарка Сергей Писарев.Ещё щенком Варя попала в артиллерийский батальон мотострелковой бригады. Она помогала копать блиндажи и предупреждала при появлении дронов. В ноябре 2023 года во время погрузки артиллеристами снарядов бойцов атаковал украинский FPV-дрон. Варя услышала беспилотник и громким лаем предупредила военных. Те успели отбежать в безопасное место. А вот самой собаке не повезло: она побежала за людьми, но осколок попал ей в живот. Спасти Варю не удалось.Памятник Варе — не единственный памятник погибшей на СВО собаке. Ещё в сентябре 2023 года в посёлке Первомайский Сысольского района открыли памятник овчарке по кличке Сармат."Сармат — пёс военнослужащего Андрея Мухина, участника СВО, спасший немало солдатских жизней на СВО. Он погиб, защищая своего хозяина. В честь собаки-героя около школы посёлка Первомайский был установлен памятник как напоминание о том, что рядом с нами всегда есть верные друзья, готовые защитить тебя даже ценой своей жизни", — рассказал тогда глава Сысольского района Александр Попов.Ещё один пёс — по кличке Донбасс — в ночь на 28 июня 2023 года предупредил бойцов из Иркутской области о приближающихся дронах. Бойцы успели спастись, а вот сам Донбасс погиб, получив более восьми осколочных ранений."Если бы эти осколки не попали в него, они могли бы попасть в нас. Из шести человек, находившихся в палатке, трое получили осколочные ранения", — рассказывал каналу "Россия 1" боец по имени Евгений.По словам Евгения, Донбасс не раз выручал их."Противник стреляет — мы не всегда слышали, а он уже слышал. И если снаряд попадал к нам на позиции в радиусе 200–300 м, то он прятался в окопе. А если было мимо, то он просто слушал и дальше занимался своими делами. Когда мы осознали, что он прячется, мы начали за ним бегать", — рассказывал военный.Он вспомнил, как однажды бойцы устроили телемост — они звонили своим родственникам по видеосвязи. В этот момент в сторону позиций нёсся снаряд. Донбасс первым услышал характерный звук и кинулся прятаться. Военные бросились за ним без промедления, и это их спасло."И как раз туда, где они сидели, прилетели осколки. И таких случаев как минимум было 15–20", — вспоминал Евгений.Подобных случаев на СВО хватает. Так, в августе 2023 года жизнь бойцам из Крыма спасла собака по кличке Леся. Она прикрыла от осколков одного из бойцов. Собаке оторвало хвост, но её удалось спасти. Погибла Леся позже — после подрыва украинскими военными плотины Каховской ГЭС.* лицо, выполняющее функции иноагента

