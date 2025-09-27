https://ukraina.ru/20250927/1025114938.html

На месте Дурноляповки: 140 лет Харьковскому политехническому институту

На месте Дурноляповки: 140 лет Харьковскому политехническому институту - 26.09.2025 Украина.ру

На месте Дурноляповки: 140 лет Харьковскому политехническому институту

27 сентября 1885 года в Харькове был открыт Практический технологический институт, существующий до сих пор как "Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт". Он стал вторым технологическим высшим учебным заведением в Российской империи после Санкт-Петербургского технологического института, опередив и Москву, и Киев

2025-09-27T16:00

2025-09-27T16:00

2025-09-26T10:46

история

украина

харьков

xix век

образование

революция

история

институт

российская империя

вуз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102213/10/1022131037_0:213:2272:1491_1920x0_80_0_0_f41cc6beca3460dda2f0d42afaf22109.jpg

Это, пожалуй, первый и последний случай в истории Харькова, когда открытие было полностью подготовлено, и, как говорили в советские времена выпускники этого вуза, "объект принят в срок без недоделок". Университет за 80 лет до этого открывали в губернаторском дворце, институт благородных девиц и ветеринарное училище (позднее — институт) вообще поначалу ютились в неприспособленных для учёбы помещениях. Для кадетского корпуса в Харькове вообще не нашлось места, и его пришлось открывать в Полтаве.А тут институт въезжает туда, где он находится по сей день, в специально построенные для него корпуса. И это неудивительно, ведь и город, и министерство народного просвещения, и министерство финансов готовились более четырнадцати лет. Решение об открытии института было принято ещё в предыдущее царствование.А началось всё с того, что власть в городе поменялась.Во времена от екатерининской "Грамоты на права и выгоды городам Российской империи" до земской реформы Александра II городской жизнью интересовалось одно купечество. Мещан и цеховых заставляли участвовать в ней из-под палки, дворянство и духовенство самоустранилось от всяких выборов и заседаний, а крестьяне и посадские обыватели были лишены избирательных прав.Но в начале 1871 года произошла своего рода муниципальная революция, и во главе Харькова встал дворянин — профессор университета Егор Семёнович Гордеенко.Он был химик-фармацевт, к тому же ещё и предприниматель, открывший первый в этих краях завод искусственных минеральных вод. Ко времени открытия института он уже не был на посту, но в городской думе оставался и на торжествах присутствовал.30 января 1871 года собрание Харьковского городского общества обсудило вопрос о строительстве технологического института. Там было решено пожертвовать из средств общества на его организацию и покупку земли 50 тысяч рублей. В марте 1871 года у вдовы штаб-ротмистра Веры Васильевны Сомовой было приобретено 26 десятин земли над Журавлёвскими склонами."По правую сторону Немецкой улицы границы города доходили до Каплуновского кладбища, простиравшегося с одной стороны до яра, отделяющего Технологический Институт от Благотворительного общества, а с другой — за Каплуновскою церковью до места, приобретенного городом от г-жи Сомовой для Технологического Института. Дом каменный по левую сторону Немецкой ул. бывшего проф. Бенедиктова построен в 30-х годах. Все пространство за Каплуновскою церковью носило название Дурноляповки: стояло там несколько хат, считавшихся уже за чертою города, также, как и подгородняя Журавлёвка", — описывал его в 1887 году харьковский старожил Феликс Осипович фон Рейнгардт.Обязанности по наблюдению за ведением постройки института возложены на Харьковский строительный комитет. Первоначально предполагалось построить семь корпусов: пять — для аудиторий, лабораторий и мастерских; один — под квартиры для служащих и один — для газового завода. В 1875 году формально положено основание южно-русскому технологическому институту (рабочее название). В начале 1877 года построили химическую и физико-химическую лаборатории, механическую мастерскую и газовый завод. Главный аудиторный корпус института с двумя внутренними двориками был построен по проекту архитектора фон Генрихсена.Высочайшее повеление об открытии института подписано Александром III 16 апреля 1885 года. Был принят устав, который, в частности, определял общую численность студентов в 500 человек и набор на первый курс, который не должен был превышать 125 мест. 3 июля 1885 года директором института был назначен профессор Санкт-Петербургского практического технологического института Виктор Львович Кирпичёв.В воскресенье, 27 сентября 1885 года, состоялось официальное открытие Харьковского практического института.К обучению приступили 115 первокурсников (75 студентов механического и 40 студентов химического отделений). Освятил институт архиепископ Амвросий, попечитель учебного округа тайный советник Николай Павлович Воронцов-Вельяминов выступил с напутствием.Плата за обучение составляла 50 рублей в год, министром народного просвещения было выделено было 50 казённых стипендий по 300 рублей каждому, впоследствии к ним добавилось 29 частных стипендий.Харьковский практический технологический институт был наделён правом присваивать звание инженера-технолога как лучшим студентам, успешно прошедшим курс наук в институте, так и сторонним лицам после прохождения установленных экзаменов при условии представления ими свидетельства о получении образования, дающего право на поступление в институт.Согласно уставу института, независимо от перечисленных в нём дисциплин, в состав учебного курса также входили практические занятия, проводимые как в мастерских и лабораториях института, так и на фабриках, заводах, строительных площадках.Список преподавателей института (1886) выглядел так: директор — профессор механики Кирпичев; профессор механики Альбицкий; адъюнкт-профессор физики Погорелко (городской голова в 1900-12 годах); адъюнкт-профессор химии Бекетов (отец известного архитектора и двоюродный дед поэта Блока); священник Добровольский; преподаватели черчения и начертательной геометрии, среди которых архитекторы Немкин и будущий создатель Благовещенского собора Ловцов; преподаватель аналитической геометрии Андреев; преподаватель дифференциального и интегрального исчисления Тихомандрицкий; преподаватели русского и иностранных (обязательно — носители) языков. При институте находился также врач Павел Барабашов, впоследствии профессор-офтальмолог и отец академика-астронома, в честь которого назван знаменитый харьковский рынок.Обучение в институте стало престижным.В дореволюционные времена через него прошли многие знаменитые профессора и академики, будущие нарком Красин и командарм Якир, Первая жертва русской авиации, Лев Мациевич, также имел диплом харьковской "техноложки". В 1903 году там было 1025 студентов, а 1905-м — 996.Между корпусами был разбит сад, ставший любимым местом прогулок харьковцев. Израиль Меттер писал в повести "Пятый угол": "Это было и на холмах Технологического сада — весь город темнел внизу в сумерках, — и, когда я произнес свои слова, вспыхнул у наших ног Харьков, словно я подпалил его силой своего чувства".В 1898 году ХПТИ в связи с углублением теоретического образования переименован в Технологический институт императора Александра III. В тот же год Кирпичёв стал первым директором Киевского политехнического института императора Александра II.В 1899 году в институте, как и везде по России, произошли большие студенческие беспорядки "против дикого, все растущего полицейского режима в стенах высших учебных заведений, принижающего до последней степени человеческую личность". Украинские исследователи заявляют, что "во время них, в частности, с требованием преподавания на украинском языке, выдвигалась программа национального возрождения", но это не находит подтверждения ни в документах, ни в свидетельствах очевидцев. Из института тогда исключили почти 300 студентов.Борьба за демократизацию высшей школы продолжилась пять лет спустя, когда во главе учебного заведения стал профессор Шиллер, исключивший 213 студентов за участие в массовых беспорядках. Были также уволены преподаватели, лаборанты, которые выразили письменный протест против произвола администрации (21 человек).Результатом борьбы членов учебного комитета было возвращение в институт отчисленных студентов, преподавателей и отставка Шиллера. В сентябре 1905 года первым выборным директором института стал профессор Мухачёв, который оставался в этой должности до 1917 года.А дальше была революция.Часто меняющиеся власти привели ректора, профессора Ивана Адамовича Красусского в лагерь сторонников белых, в 1919 году он стал гласным городской думы от "Национального центра". С приходом красных он среди других харьковских профессоров оказался на скамье подсудимых. Обвинитель требовал высшей меры, но приговорили Ивана Адамовича "подвергнуть общепринудительным работам на 5 лет без лишения свободы с использованием по специальности".Еще год он руководил институтом, пока Ленин в письме Сталину от 16 июля 1922 года не потребовал "обшарить Харьков".Дело профессора Красусского разбирала комиссия во главе с заместителем председателя Совнаркома СССР Львом Каменевым. 11 января 1923 она вынесла решение отправить его в ссылку в Оренбург. Однако профессор, наверное, действительно был "заправилой" поскольку ни в какой Оренбург он не поехал, а стал директором новообразованного Украинского института прикладной химии (1923-1929), оставаясь при этом заведующим Научно-исследовательской кафедрой технологии питательных веществ при ХТИ им. Ленина (1921-1929).Затем, когда в 1930 году Харьковский технический институт был расформирован и на его основе создано несколько специализированных образовательных учреждений, Красусский был профессором Харьковского химико-технологического института.Сразу после войны в 1946 году произошла новая реорганизация — из разрозненных институтов был воссоздан единый вуз, который на этот раз именовался Харьковский ордена Ленина политехнический институт им. Ленина.Среди его выпускников, пожалуй, самыми знаменитыми были сын советского "президента", академик Анатолий Подгорный, много лет возглавлявший институт проблем машиностроения. Правда в наши дни куда более известен другой выходец из его стен — бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

https://ukraina.ru/20240727/1048245210.html

https://ukraina.ru/20210120/1030290360.html

https://ukraina.ru/20250911/1021102027.html

https://ukraina.ru/20250513/1023548534.html

украина

харьков

российская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, украина, харьков, xix век, образование, революция, институт, российская империя, вуз, наука