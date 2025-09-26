Стоякин: Деньги — причина "нападения России на НАТО к 2030 году" - 26.09.2025 Украина.ру
Стоякин: Деньги — причина "нападения России на НАТО к 2030 году"
Стоякин: Деньги — причина "нападения России на НАТО к 2030 году"
В пятницу, 26 сентября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия готовится к войне с НАТО до 2030 года. Украина.ру, 26.09.2025
В пятницу, 26 сентября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия готовится к войне с НАТО до 2030 года. О том, что кроется за этим заявлением, изданию Украина.ру рассказал журналист Василий Стоякин.
Украина.ру
Стоякин: Деньги — причина "нападения России на НАТО к 2030 году"

В пятницу, 26 сентября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия готовится к войне с НАТО до 2030 года.
О том, что кроется за этим заявлением, изданию Украина.ру рассказал журналист Василий Стоякин.
"Деньги центральных банков могут исчезнуть": Бельгия объяснила, почему отказывается выдать Украине кредитБельгия отказывается выдать Украине кредит на €140 млрд за счёт замороженных активов РФ. Такое заявление на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, передает 26 сентября Телеграм-канал Украина.ру
