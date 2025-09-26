https://ukraina.ru/20250926/stoyakin-dengi--prichina-napadeniya-rossii-na-nato-k-2030-godu-1069240839.html
Стоякин: Деньги — причина "нападения России на НАТО к 2030 году"
Стоякин: Деньги — причина "нападения России на НАТО к 2030 году" - 26.09.2025 Украина.ру
Стоякин: Деньги — причина "нападения России на НАТО к 2030 году"
В пятницу, 26 сентября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия готовится к войне с НАТО до 2030 года. Украина.ру, 26.09.2025
2025-09-26T19:50
2025-09-26T19:50
2025-09-26T19:50
видео
россия
нидерланды
василий стоякин
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069240718_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d8b994ab81d626393a90ecbce9cc6fe3.jpg
В пятницу, 26 сентября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия готовится к войне с НАТО до 2030 года. О том, что кроется за этим заявлением, изданию Украина.ру рассказал журналист Василий Стоякин.
https://ukraina.ru/20250926/dengi-tsentralnykh-bankov-mogut-ischeznut-belgiya-obyasnila-pochemu-otkazyvaetsya-vydat-ukraine-1069237018.html
россия
нидерланды
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069240718_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bb5baaf1ed67dddf4a7dc0315463aec.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, нидерланды, василий стоякин, нато, украина.ру
Видео, Россия, Нидерланды, Василий Стоякин, НАТО, Украина.ру