Стоякин: Деньги — причина "нападения России на НАТО к 2030 году"

"Деньги центральных банков могут исчезнуть": Бельгия объяснила, почему отказывается выдать Украине кредит Бельгия отказывается выдать Украине кредит на €140 млрд за счёт замороженных активов РФ. Такое заявление на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, передает 26 сентября Телеграм-канал Украина.ру