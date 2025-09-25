https://ukraina.ru/20250925/tyurma-ili-suma-kto-slivaet-eks-ministra-oborony-ukrainy-umerova-1069149427.html

Тюрьма или сума? Кто сливает экс-министра обороны Украины Умерова

Тюрьма или сума? Кто сливает экс-министра обороны Украины Умерова - 25.09.2025 Украина.ру

Тюрьма или сума? Кто сливает экс-министра обороны Украины Умерова

Для многих украинских обывателей настоящим громом среди ясного неба стала информация, прозвучавшая на прошлой неделе, о богатейшей недвижимости экс-министра обороны и нынешнего главы Совета национальной безопасности Украины Рустема Умерова в Соединённых Штатах.

2025-09-25T13:26

2025-09-25T13:26

2025-09-25T13:38

весь павлив

украина

рустем умеров

сша

стамбул

дональд трамп

андрей ермак

демократическая партия

совбез

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/12/1065489583_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5b6356a4f4933875a12661a493c1d6ce.jpg.webp

Формально слив был оформлен западными журналистами: подробно показано, какая собственность и где находится, а также каким образом она непосредственно связана с Умеровым. Но сразу оговорюсь: всё это правда, однако это далеко не полный перечень имущества, которое есть у самого Умерова и его семейства.Естественно возникает вопрос, когда это всё было приобретено? Оказывается, в последнее время, когда Умеров был министром обороны. И тогда следующий вопрос, на какие деньги? На этот вопрос ответа нет. Не только у простых граждан Украины, но, похоже, и официально у правоохранительных органов. И, наконец, еще один вопрос, как это всё стало столь досконально известно на Украине? Почему же подобные факты, мягко говоря, неблаговидного характера вдруг становятся достоянием общественности? Ответ прост и примитивен. Речь идёт не о честном журналистском расследовании и не о профессиональных репортёрах-расследователях. За этим стоят хорошо известные "грантоеды", воспитанники западной системы мягкой силы, те самые "соросята". И вот теперь патентованный западник Умеров, долгое время находившийся в теснейших связях с Соединёнными Штатами, неожиданно оказался объектом их "расследования". Ларчик, как говорится, открывается просто: за этой кампанией стоит фигура, известная всем на Украине, - Виталий Шабунин. Сейчас объясню, что тут происходит, и почему.Умеров действительно долгие годы поддерживал тесные контакты с американской стороной, но ключевая его связка с Демократической партией. Она выстроена через его тётю (Китаева), которая замужем за одиозным, хорошо известным представителем верхушки демократических кругов США Джорджем Кентом. Этот человек занимал пост заместителя посла США на Украине после 2014 года и его заслуженно, хотя и непублично, конечно же, называют "архитектором Майдана". Именно он стоял за финансированием происходившего на финальном этапе в 2014 году (в том числе через Умерова и его брата). Именно он вместе с Викторией Нуланд фактически формировал украинское правительство потом. Именно он был ближайшим другом Арсена Авакова*. Их контакты поддерживались и позже. Характерная деталь: именно после приезда Кента к Авакову тот подал в отставку и покинул должность министра внутренних дел, которую занимал до этого семь лет. Фигура мощная и влиятельная, но принадлежащая именно демократическому лагерю.В период после прихода администрации Трампа казалось, что Умеров нащупал возможность выстроить отношения и с республиканцами, по аналогии с Давидом Арахамией, который и сегодня остаётся вполне рукопожатной там фигурой. Однако затем произошёл перелом: администрация Трампа отказалась утверждать Умерова, Госдеп не поддержал его кандидатуру на пост посла Украины в США. И тогда, уже с подачи американцев, Андрей Ермак сделал всё необходимое, выполнил все условные ритуальные действия, и Умеров получил кресло главы Совбеза Украины. Таким образом он сохранил (по указке США) статус в украинской власти, оставшись фигурой переговорного трека. Напомню, именно американцы в своё время определяли состав переговорной группы от Украины для встреч в Стамбуле.За короткий период после того, как Рустем Умеров был смещён с поста министра обороны и назначен главой Совбеза, по имеющейся инсайдерской информации, он заметно сблизился с Андреем Ермаком. Между ними выстроилось взаимодействие, которое раньше выглядело куда слабее. Во времена, когда Умеров возглавлял Министерство обороны, он ориентировался напрямую на США и позволял себе достаточно автономные действия и самостоятельное поведение. Теперь же всё выстроилось по иерархии: Умеров фактически присягнул Ермаку. Этот разворот крайне негативно восприняли в администрации Трампа. Особенно люди, курирующие украинское направление, в частности Джей Ди Венс и его группа консультантов, испытывающие сильную личную неприязнь к Андрею Ермаку.Именно в этот момент на сцене появляется Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции. Оказавшись без финансирования USAID и структур Сороса, не договорившись с европейскими институциями, но при этом получив прикрытие от американского посольства по своему уголовному делу (он находится под минимальным личным обязательством и фактически никак не ограничен), Шабунин пошёл на хитрый манёвр. Он решил выслужиться перед республиканцами и инициировал кампанию против Умерова.По моим данным, в администрации Трампа это восприняли благожелательно. Более того, там уже давно готовится и практически завершён сбор массива документов и материалов о масштабных хищениях тех самых грантоедов на Украине, и возврате откатов за океан в карманы бонз демпартии в период президентства Байдена. Мне уже доводилось рассказывать, что распутыванием этих цепочек, ведущих к истеблишменту Демократической партии, занимались Олег Татаров (зам главы офиса Зеленского курирующий силовиков) и Андрей Портнов, убитый, как я уже рассказывал, по длинной цепочке заказов, фактически исходивших от Демпартии и через Петра Порошенко*, наемными убийцами в Мадриде. Характерная деталь: буквально накануне своей гибели Портнов находился в Киеве и передал очередную флешку с необходимыми материалами. Заказчиками этих материалов выступали представители команды Трампа. Сейчас они (материалы) уже в распоряжении американцев.Однако стоит подчеркнуть: всё происходящее до сих пор имеет "тормоз" в лице неопределённой ситуации вокруг переговорного трека. Американцы придерживают материалы как рычаг, который будет запущен "в нужный момент". А прогрев обстановки через атаку на Умерова, ставшего человеком Ермака, с помощью нового инструмента в лице Шабунина был встречен на "ура". Эта история идеально вписывается в клубок расследований, инициированных командой Джей Ди Венса, о масштабных хищениях американских бюджетных средств через программы, подписанные представителями Демпартии, и отмытые украинскими грантоедами. Ну, и немаловажное - всё это лишь пролог к очень интересным событиям, которые не заставят себя долго ждать.О том, как Зеленский разворовывал ВПК Украины - в статье Елены Мурзиной "Эволюция Зеленского". Как из теневого оружейного барона он хочет превратиться в официального экспортера"* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

сша

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

весь павлив, украина, рустем умеров, сша, стамбул, дональд трамп, андрей ермак, демократическая партия, совбез