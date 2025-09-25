https://ukraina.ru/20250925/drobnitskiy-tramp-edet-vniz-laviruya-mezhdu-ukrainoy-i-vnutrennim-krizisom-v-ssha-1069092482.html
Дробницкий: Трамп “едет вниз”, лавируя между Украиной и внутренним кризисом в США
Заявления президента США Дональда Трампа о "разочаровании" российским лидером Владимиром Путиным являются частью риторической конструкции для политического лавирования, а не планом по решению украинского конфликта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Он заявил, что реальная проблема президента США в том, что он не может единолично изменить внешнюю политику, так как ему противостоят мощные лоббистские группировки, выступающие за глобальный либеральный порядок.Эксперт пояснил, что для сторонников MAGA Украина символизирует угрозу втягивания США в третью мировую войну, в то время как либеральная элита видит в поддержке Киева служение глобальным целям.По его словам, Трамп, пытаясь угодить своей базе, не может предпринять радикальных шагов против своих противников внутри страны, что в итоге ведет к его поражению.Политолог связал внутреннюю и внешнюю политику, отметив, что либеральные процессы внутри США и вопрос поддержки Украины являются частями одной системы."Вы не можете отделить насилие в области образования и медицины, к примеру, смену пола подросткам без согласия родителей, от Украины. Это части одного и того же", — подчеркнул он.Дробницкий считает, что для реальных изменений Трампу нужна "революция сверху", но вместо этого он продолжает лавировать."За этими людьми стоят враги Трампа, которые хотят либерального мирового порядка. А Трамп не может объявить этих людей вне закона, я уж не знаю почему. На мой взгляд, именно это ему и надо было сделать. Это и есть основная проблема Трампа. Пока Трамп лавирует, он проигрывает. Он выглядит очень хорошо, всем хамит, он на коне, и на этом коне аккуратненько едет вниз по склону", — резюмировал американист.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Если Трамп не совершит революцию сверху после убийства Чарли Кирка, он проиграет читайте на сайте Украина.ру.
Он заявил, что реальная проблема президента США в том, что он не может единолично изменить внешнюю политику, так как ему противостоят мощные лоббистские группировки, выступающие за глобальный либеральный порядок.
Эксперт пояснил, что для сторонников MAGA Украина символизирует угрозу втягивания США в третью мировую войну, в то время как либеральная элита видит в поддержке Киева служение глобальным целям.
По его словам, Трамп, пытаясь угодить своей базе, не может предпринять радикальных шагов против своих противников внутри страны, что в итоге ведет к его поражению.
"Трамп не государь всея Соединенных Штатов и уж точно не всего Запада. Он не может единолично принять решение, даже если его избрали. Он не может сказать, что раз народ меня избрал, то теперь Украина под запретом, Зеленского в Гуантанамо, никакой ядерной войны. Из-за того, что нужно постоянно политически лавировать, появляются такие заявления", — заявил Дробницкий.
Политолог связал внутреннюю и внешнюю политику, отметив, что либеральные процессы внутри США и вопрос поддержки Украины являются частями одной системы.
"Вы не можете отделить насилие в области образования и медицины, к примеру, смену пола подросткам без согласия родителей, от Украины. Это части одного и того же", — подчеркнул он.
Дробницкий считает, что для реальных изменений Трампу нужна "революция сверху", но вместо этого он продолжает лавировать.
"За этими людьми стоят враги Трампа, которые хотят либерального мирового порядка. А Трамп не может объявить этих людей вне закона, я уж не знаю почему. На мой взгляд, именно это ему и надо было сделать. Это и есть основная проблема Трампа. Пока Трамп лавирует, он проигрывает. Он выглядит очень хорошо, всем хамит, он на коне, и на этом коне аккуратненько едет вниз по склону", — резюмировал американист.