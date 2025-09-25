https://ukraina.ru/20250925/drobnitskiy-tramp-edet-vniz-laviruya-mezhdu-ukrainoy-i-vnutrennim-krizisom-v-ssha-1069092482.html

Дробницкий: Трамп “едет вниз”, лавируя между Украиной и внутренним кризисом в США

Заявления президента США Дональда Трампа о "разочаровании" российским лидером Владимиром Путиным являются частью риторической конструкции для политического лавирования, а не планом по решению украинского конфликта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Он заявил, что реальная проблема президента США в том, что он не может единолично изменить внешнюю политику, так как ему противостоят мощные лоббистские группировки, выступающие за глобальный либеральный порядок.Эксперт пояснил, что для сторонников MAGA Украина символизирует угрозу втягивания США в третью мировую войну, в то время как либеральная элита видит в поддержке Киева служение глобальным целям.По его словам, Трамп, пытаясь угодить своей базе, не может предпринять радикальных шагов против своих противников внутри страны, что в итоге ведет к его поражению.Политолог связал внутреннюю и внешнюю политику, отметив, что либеральные процессы внутри США и вопрос поддержки Украины являются частями одной системы."Вы не можете отделить насилие в области образования и медицины, к примеру, смену пола подросткам без согласия родителей, от Украины. Это части одного и того же", — подчеркнул он.Дробницкий считает, что для реальных изменений Трампу нужна "революция сверху", но вместо этого он продолжает лавировать."За этими людьми стоят враги Трампа, которые хотят либерального мирового порядка. А Трамп не может объявить этих людей вне закона, я уж не знаю почему. На мой взгляд, именно это ему и надо было сделать. Это и есть основная проблема Трампа. Пока Трамп лавирует, он проигрывает. Он выглядит очень хорошо, всем хамит, он на коне, и на этом коне аккуратненько едет вниз по склону", — резюмировал американист.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Если Трамп не совершит революцию сверху после убийства Чарли Кирка, он проиграет читайте на сайте Украина.ру.

