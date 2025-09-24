https://ukraina.ru/20250924/zelenskiy-potreboval-usilit-ukrainskie-lyzhi-kiev-pytaetsya-sderzhat-vs-rf-glavnoe-na-utro-24-1069089560.html

Зеленский потребовал усилить "украинские лыжи", Киев пытается сдержать ВС РФ. Главное на утро 24 сентября

В ходе саммита Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский "почувствовал себя президентом США" и выступил с предложением "усилить лыжи" Украины. Россия снова подчеркнула, что готова вести переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта. Киев направил нацбаты в Купянск в попытке сдержать армию РФ

В среду Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 70 украинских беспилотников, которые пытались атаковать цели на территории российских регионов. По данным ведомства, все воздушные цели были перехвачены в период с 23.00 мск по 7.00 мск. Все дроны поразили дежурные средства ПВО. БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской и Волгоградской областей, над Крымом, а также над акваторией Черного моря.В то же время Телеграм-канал Украина.ру написал, что в ночь на среду ВС РФ нанесли удар 18-ю "Геранями" по объектам ВСУ в Харькове. Отмечается, что основная атака пришлась по объекту энергетической инфраструктуры, что повлияло на снабжение света. Тем временем в Холодногорском и Шевченковском районах города наблюдались проблемы с движением наземного электротранспорта.Зеленский возомнил себя президентом США и предложил "усилить лыжи" УкраиныВладимир Зеленский посетил саммит Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где состоялась его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Ее открытая часть продлилась около семи минут. Позднее неназванный чиновник американского Белого дома уточнил, что мероприятие продолжалось около часа.Ранее сообщалось, что глава киевского режима обрадовался большому количеству вопросов от журналистов на полях ГА ООН и заявил, что "чувствует себя президентом США".Отмечалось, что в ходе выступления Зеленского на конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совета Безопасности ООН, украинский политик пытался говорить по-английски, но перепутал слова и предложил "усилить лыжи" Украины.Говоря о противовоздушной обороне, Зеленский произнес skis (звучит как "скиз") вместо skyes (звучит как "скайз") — первое переводится как "лыжи", второе — как "небо"."Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать…" — заявил Зеленский и запнулся. Затем он спохватился, произнес слово правильно и продолжил речь.Тем временем российские СМИ сообщили, что США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины и Евросоюза перед заседанием Совбеза ООН. Заявление европейцев и Украины содержало обвинения в адрес России. Кроме ЕС и ряда европейских стран к нему присоединились Канада, Япония и Новая Зеландия. США в списке присоединившихся отсутствуют. Американская газета New York Post со ссылкой на старшего советника первой леди Соединенных Штатов Марка Бекмана написала, что двусторонней встречи жены президента США Мелании с супругой Зеленского Еленой в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не будет. "Госпожа Зеленская несколько раз обращалась к нам с просьбой о встрече, но двусторонней встречи не будет. Ничего официального", — сказал он. Старший советник уточнил, что Зеленская несколько раз обращалась к Мелании, чтобы договорится о мероприятии.Что происходит на международной аренеПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова вести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в любых форматах. В ходе заседания Совбеза ООН по Украине российский дипломат подчеркнул, что Москва не отказывается ни от каких форматов переговоров, но выступает исключительно за "серьезный, субстантивный и незашоренный" разговор.По его словам, не отказывается Москва и от переговоров с Украиной, несмотря на "крайне сомнительную, мягко говоря, легитимность ее нынешних властей". Полянский отметил, что оптимальным форматом для переговоров является площадка в Стамбуле.Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки, но пока до этого еще, к сожалению, далеко, заявил дипломат.Между тем сотни федеральных служащих, потерявших работу в ходе стремительной кампании Департамента по эффективности работы правительства (DOGE) Илона Маска по сокращению расходов, снова нанимают на службу.Администрация общих служб Белого дома дала сотрудникам, которые управляли правительственными рабочими местами, время до конца недели, чтобы принять или отклонить предложение о восстановлении на службе, говорится во внутренней записке, полученной Associated Press. Те, кто согласится, должны явиться на службу 6 октября после семимесячного оплачиваемого отпуска.Фронтовая сводка Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие продвинулись и закрепились на северо-западе Купянска. По его словам, Киев направил нацбаты в город в попытке сдержать армию РФ.Между тем военкор Евгений Лисицын в среду опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на каждом из направлений СВО. Так, на Донецком направлении российские войска освободили село Переездное. Противник понёс серьёзные потери — уничтожены радиолокационные станции, склады и техника. По данным Лисицына, на Купянском направлении под контроль взято около 5 667 из 8 667 зданий города. Войска армии РФ закрепились на западных окраинах Волчанска, а также продвинулись у Синельниково и Отрадного. Что касается Запорожского направления, отметил военкор, то на данном участке фронта российские подразделения продолжают продвижение на подступах к Степногорску. Противник оказывает упорное сопротивление. Освобождено село Калиновское в Днепропетровской области, расширен плацдарм. На Краснолиманском направлении, уточняется в публикации Лисицына, ВС РФ проводят зачистки северных окраин Новосёловки и Дерилово. Бои продолжаются в районе Шандриголово. Уже на Константиновском направлении, добавил военкор в своем сообщении, российские войска наступают в районе Владимировки, Попов Яра и южнее Константиновки.О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 24 сентября.

