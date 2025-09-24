https://ukraina.ru/20250924/tramp-pooschryaet-evropu-1069084227.html

Трамп поощряет Европу

В ходе прошедшей сессии Генассамблеи ООН Трамп (в своём выступлении на пленарном заседании и заявлениях по итогам встреч с различными политиками) не только хвастался своими миротворческими успехами (прекращение "семи войн"), он также сделал заявления по украинскому кризису, которые некоторые наблюдатели уже называют крутым разворотом политики США

Он поддержал Зеленского в намерении бороться за границы 1991 года и выразил уверенность, что при поддержке ЕС Украина может добиться успеха. Также он заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолёты, входящие в их воздушное пространство, и посоветовал европейцам оказать масштабную помощь Украине. Трамп посетовал на то, что его отношения с Владимиром Путиным не привели, как он надеялся, к быстрому завершению украинского кризиса, в очередной раз потребовал от стран ЕС прекратить закупать российскую нефть (в этот раз он даже предположил, что Виктор Орбан, как его друг, тоже может отказаться от закупок нефти в России). Китай и Индия также подверглись критике за масштабные приобретения российской нефти.Президент США выразил уверенность в том, что война на Украине продлится ещё долго (в этом вопросе во время личной встречи его поддержал Эрдоган), а также скептически оценил состояние российской экономики, нахваливая в противовес "успехи" США и зазывая инвесторов.В целом, если учитывать сделанное парой дней ранее заявление Трампа о готовности защитить Польшу и Прибалтику в случае конфликта с Россией, может сложиться впечатление, что американский президент действительно перешёл от стратегии компромисса к стратегии давления на Кремль. Но так ли это?Как собираются США "защищать" Польшу и Прибалтику Трамп не сказал, но зато позже дал понять, что США не собираются воевать с Россией из-за Европы: ситуация на континенте – проблема ЕС. История с нефтью безумно интересна хотя бы потому, что, критикуя европейцев и китайцев с индусами за покупки российской нефти, Трамп ничего не говорит о газе. Между тем США сами приторговывают российским газом, перепродавая СПГ Европе дороже, чем покупают у России. Складывается впечатление, что Трамп-бизнесмен, который уже добился того, что США из доноров украинского кризиса стали выгодоприобретателями, переложив на ЕС тяжесть закупок для Украины американского вооружения, хотел бы также нажиться и на российской нефти. Для этого надо только убрать с рынка конкурентов, стать монопольным покупателем, а потом можно продавать нефть прежним потребителям под видом американской. Делает же Европа вид, что не знает о махинациях США с СПГ, почему не расширить доходный бизнес, добавив нефть к газу?Военно-политическую риторику Трампа также нельзя назвать совсем уж новой или неожиданной. Он и раньше заявлял, что если не удастся добиться прекращения украинского военного кризиса, то меры будут приняты против России. При этом Трамп науськивает на Россию Украину и Европу, а на прямой вопрос об участии США в усилении давления на Москву, отвечает, что подумает о введении пошлин и берёт на размышления месяц срока (который уже раз).Да, Трамп не против, чтобы Европа втянулась в военное противостояние с Россией, надёжно связав Кремль на Западе и развязав Трампу руки в борьбе против Китая. На этом фоне интересно, что в разгар милитаристских откровений Трампа над Данией, Норвегией и Швецией были замечены некие неопознанные БПЛА. Прямых обвинений в адрес России не последовало, так как её границы слишком далеко, и БПЛА было бы сложно преодолеть незамеченными большие расстояния в тесном и бдительно контролируемом европейском воздушном пространстве. Но некоторые европейские эксперты стразу же стали намекать, что их появление могло быть операцией российской разведки, мол, таким образом Россия ответила НАТО за появление БПЛА в районах от Петербурга до Мурманска.Теория крайне сомнительная, так как Россия пытается не играть в повышение ставок, а наоборот постоянно сбивать напряжённость, чтобы снизить риск перерастания отдельных провокаций в большую европейскую войну. Кроме того, когда Россия считает нужным проявить жёсткость и продемонстрировать свою готовность к зеркальному ответу, она действует открыто, а не прячется за неизвестные БПЛА. Наконец, западные наблюдатели связали появление БПЛА и истерику Эстонии по поводу якобы захода российских МИГ-31 в её воздушное пространство, но Таллин не смог представить в ООН убедительных доказательств своих обвинений. Таким образом теория связи демонстраций БПЛА и истребителей рушится, так как истребители ничего не демонстрировали – просто летели мимо Эстонии в международном воздушном пространстве по своим делам ничего не нарушая. Так что с куда большей вероятностью появление неопознанных БПЛА было антироссийской провокацией, чем российской демонстрацией. В общем-то событие оказалось в струе трамповских заявлений, так что ответ на традиционный вопрос "кому выгодно?" однозначен – выгодно США, которые сами хотят в европейских делах умыть руки, но отправить Европу на войну с Россией.В целом, мы можем наблюдать не крутой разворот американской политики, но скорее её логичное развитие. Трамп не скрывал, что времени на миротворчество у него мало. Также он изначально предупреждал, что при провале своих мирных инициатив обвинит Россию. Ссориться с Европой ему не с руки, а Европа поддерживает Украину. Кроме того, у него есть внутриполитические проблемы. Он и так слишком далеко зашёл в отлучении Киева от американского финансирования. Но, учитывая настроения элит и избирателей США, он не может полностью перейти на сторону России. Тем более, что Россия – союзник Китая, с которым Трамп собирается бороться.Кстати, Трамп и раньше умеренно поддерживал Европу в её намерении не уступать России на Украине. Он всегда был готов продавать оружие и отказывался только от прямого участия США в конфликте с Россией, перекладывая ответственность на ЕС. Если мы внимательно оценим высказывания Трампа последних дней, то увидим, что его позиция ни на йоту не изменилась. Мир на Украине не достигнут. США в конфликт с Россией прямо не вступают, но продолжают поощрять ЕС к наращиванию противостояния с Москвой, не исключая и военное столкновение, в котором США не планируют участвовать, но на котором не прочь заработать – оружие Евросоюзу Трамп готов продавать в любых количествах, а если сыграет афера с нефтью, то и нефть.Трамп уверен, что без участия США конфликт ЕС/Россия будет контролируемым, управляемым и не перейдёт ядерную грань. В этом вопросе он излишне оптимистичен, но он и на китайском направлении играет опасную игру, причём там США будет практически невозможно увернуться от прямой конфронтации с КНР, если возникнет военный кризис с участием их союзников, а Европа, как сказал Трамп, "далеко от США".Судя по тому, что Эрдоган в беседе с Трампом поддержал его мнение о том, что конфликт на Украине продлится ещё долго и выразил желание принять участие в посреднических усилиях (даже предложил встречу в Турции вчетвером: Эрдоган, Путин, Трамп и Зеленский) американский президент зондировал позицию Турции в случае перерастания украинского военного кризиса в европейский. Думаю, что позиция Анкары должна была его удовлетворить. Не только потому, что он явно был удовлетворён беседой с турецким коллегой, но и потому, что из высказываний Эрдогана ясно следует, что Турция не собирается участвовать ни в каком формате военного вмешательства.Если Турция не вмешивается вместе с остальными европейцами, то это операция ЕС, а не НАТО и США могут под благовидным предлогом ограничить помощь своим союзникам добрым словом. Но важнее, что Турция обладает самой крупной и боеспособной армией Европы. Появление на южном фланге ТВД (театра военных действий) турецкой армии, флота и ВВС серьёзно осложнили бы положение России, моментально изменив баланс сил настолько, что нельзя было бы исключить применение против турецких сил ядерного оружия, что в свою очередь потребовало бы реакции США и сделало бы управляемый европейский военный кризис мировым и неуправляемым.А так Трамп уверен, что Россия если и нанесёт ракетный удар вглубь Европы, то неядерный и по военным объектам, что позволит США оставаться вне схватки. Он также явно считает, что либо его британские и французский союзники не рискнут без поддержки США первыми применить против России ядерное оружие, либо, что он сумеет их удержать, если таковые намерения у них возникнут.На самом деле, всё не так просто, но Трамп всегда был оптимистом. Кроме того, у Эрдогана и без Украины полно проблем, требующих военного контроля. Проекция силы нужна туркам в Сирии, Ливии, на традиционном для них греческом направлении и, в меньшей мере, в Закавказье, где Эрдогану приходится быть весьма аккуратным, чтобы его активность не привела к обеспокоенности и противодействию России и Ирана. На украинском кризисе Эрдоган, как и Трамп, хочет зарабатывать, тем более что оружие и технику Киеву он продаёт не через европейского посредника, а напрямую. Если же Британия и Франция хотят повоевать (хоть лично, хоть чужими руками) то мешать им Эрдоган не станет, помогать тоже.В целом Трамп явно исходит из того, что его бизнес-политический проект имеет хорошие шансы на успех, не замечая (или не желая замечать) что он сшит на живую нитку и его реализация зависит от того, что целый ряд событий произойдёт именно так, как задумал Трамп. Но никто не гарантирует, что Украина продержится долго, что страны ЕС рискнут напрямую схлестнуться с Россией без помощи США, ну а уж надежды стать единственным в мире посредником по продаже российской нефти и вовсе из области невероятного.Но ведь предыдущий план Трампа по временному исключению России из борьбы, при помощи выгодной для США конфигурации мира на Украине, без решения глобальных проблем (на чём постоянно настаивает Путин), по развязыванию себе рук в Азии, по подключению Индии к антикитайской коалиции, при одновременном подавлении в пользу США индийской торговли, аналогичного тому, что планируется против Китая, изначально был нереалистичным и также требовал, чтобы все геополитические игроки превратились в статистов и вели себя исключительно так, как задумал Трамп. А это невозможно, даже на Зеленского пришлось потратить время и силы, и то он, хоть частично и смирился с необходимостью сохранять внешнюю лояльность, пытался с помощью ЕС вести свою игру. Что уж говорить о великих державах.Из Трампа, наверное, мог бы получиться хороший автор военно-политических романов, но к реальности его красочные планы имеют весьма опосредованное отношение.О том как внутренние и внешние политические проблемы переплетаются в решениях президента США - в интервью Дмитрия Дробницкого "Если Трамп не совершит революцию сверху после убийства Чарли Кирка, он проиграет"

