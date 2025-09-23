https://ukraina.ru/20250923/zelenskiy-na-genassamblee-oon-smozhet-li-peresadit-trampa-s-passazhirskogo-kresla-ukrainskogo-1069017414.html

Зеленский на Генассамблее ООН: сможет ли пересадить Трампа с "пассажирского кресла" украинского конфликта

Зеленский на Генассамблее ООН: сможет ли пересадить Трампа с "пассажирского кресла" украинского конфликта - 23.09.2025 Украина.ру

Зеленский на Генассамблее ООН: сможет ли пересадить Трампа с "пассажирского кресла" украинского конфликта

Во вторник, 23 сентября, в ООН начинается неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи и продлится до 29-го числа с перерывом на воскресенье. В центре внимания президентов, премьер-министров и дипломатов всего мира будет в том числе украинский кризис. Каждое появление Владимира Зеленского в Нью-Йорке оборачивается скандалом или превращается в шоу

2025-09-23T05:15

2025-09-23T05:15

2025-09-23T05:15

эксклюзив

россия

украина

генассамблея оон

совбез оон

дональд трамп

владимир зеленский

сергей лавров

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057711714_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_d17f25766414950e6ce0cb636e5b6f39.jpg.webp

С чем Зеленский летит в АмерикуВладимир Зеленский, который возглавит делегацию Украины, в вечернем видеообращении 21 сентября похвалился предстоящей "напряжённой неделей" - у него уже запланированы встречи с лидерами двух десятков стран. Просто для сравнения, у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, по словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, за неделю высокого представительства обычно порядка 40-50 только двусторонних встреч, не говоря о многосторонних.Спустя всего месяц Зеленский вновь проведёт переговоры с президентом США Дональдом Трампом, Белый дом, как сообщили источники газеты The Wall Street Journal, уже ведёт подготовку к ним. На сегодняшний день Трамп - де-факто единственный мировой лидер, который одновременно поддерживает контакт как с Москвой, так и с Киевом, а его главная цель – завершить этот конфликт мирным путём. Прекрасная возможность как раз обсудить, какие шаги способствовали бы достижению компромисса, но нет же, Зеленский совсем не для этого летит в Америку.На прошлой неделе он в беседе с группой журналистов в Киеве упрекнул Трампа в пустой трате времени из-за нежелания вводить новые санкции против РФ, пока страны Европы не перестанут покупать российскую нефть."Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал своё мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем", - заявил Зеленский.И как раз на предстоящей встрече глава киевского режима намерен убедить своего американского визави всё же расширить ограничительные меры в отношении Москвы. Однако Трамп, как писало издание The Washington Post, отказался от тактики своего предшественника Джо Байдена по части санкционного давления на Россию.Нынешний президент США с момента возвращения в Белый дом активно продвигал идею мирного урегулирования украинского конфликта, выдвигал разные инициативы, но в последние недели отошёл от дипломатических вопросов и, как выразились аналитики, которых цитирует агентство Reuters, "занял пассажирское место", в том числе в разрешении российско-украинского конфликта, и, таким образом, позволил союзникам взять на себя инициативу по этому вопросу."Зеленский мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная его, всё будет с точностью до наоборот. Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов. Зеленский не зря предупредил своих депутатов в Киеве, что на полях сражений могут наступить трудные времена. Ситуация становится всё хуже и хуже, и скоро придётся принять критические решения", - считает британский геополитический аналитик Александр Меркурис.А проблемы ВСУ на фронте скрывать уже невозможно – о них открыто говорят и сами украинские военные, и западные СМИ. Но Зеленскому, конечно, хотелось бы переломить ситуацию не путём принятия сложных решений, а за счёт подключения Запада. В своём видеообращении 21 сентября он заявил: "Важно, чтобы эта неделя добавила миру настроенности на сильные действия. Без силы мир не воцарится".Российская делегация, напротив, продолжит искать возможности для мирного урегулирования конфликта."Но здесь, к сожалению, с другой стороны – всё-таки киевский режим. Европейские государства, которые делают всё возможное, чтобы дальше нагнетать напряжённость. Которые делают всё возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески сподвигать на это Зеленского", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Разницу в подходах к дальнейшему развитию ситуации в самом ярком свете мы наверняка увидим уже в первый день недели высокого представительства – 23 сентября Совет Безопасности ООН проведёт заседание, посвящённое ситуации на Украине, по запросу Великобритании, Франции, Греция, Словении и Дании. Оно пройдёт с 16.00 до 19.00 по местному времени (23.00–02.00 по московскому).Как правило подобные мероприятия проходят по схожему сценарию: представители Украины свои выступления начинают с критики, что место СССР в числе постоянных членов Совета Безопасности ООН занимает Россия, дальше по тексту весь спектр обвинений в адрес Москвы, их же поддерживают все западные страны, причём текст в целом схож вне зависимости от того, какой аспект украинского кризиса на повестке дня. Российская сторона в свою очередь всегда говорит по факту и приводя неоспоримые аргументы.Выступление Зеленского часто превращается в шоуЕщё одним ключевым событием визита в Штаты, помимо переговоров с Трампом, Зеленский назвал своё выступление на Генеральной Ассамблее ООН, которое состоится 24 сентября. А это может быть тем ещё шоу. Как и в предыдущие годы.Первое выступление Зеленского с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН - 25 сентября 2019 года - мало чем отличалось от выступлений его предшественника на президентском посту Петра Порошенко*. В качестве иллюстрации к своей речи он выбрал патрон диаметром 12,7 мм стоимостью $10, от которой в Донбассе 29 июня 2016 года погиб оперный певец Василий Слипак, состоявший в "Правом секторе"** и активно участвовавший в акциях Евромайдана украинской общины в Париже. Невольно перед глазами всплывают кадры Порошенко с паспортами в ООН или на Давосском экономическом форуме с обломком жёлтой обшивки с отверстиями, выпиленной, по его словам, из автобуса, обстрелянного под Волновахой 13 января 2015 года.Кроме того, Зеленский призвал реформировать систему ООН. Исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности и, соответственно, лишить права вето, Украина мечтает давно. Теоретически сделать это можно, но на практике оказывается невозможным, поскольку РФ должна проголосовать за собственное исключение из числа постоянных членов Совета Безопасности или вообще из ООН.В той же речи Зеленский критиковал Порошенко, развязавшего войну в Донбассе, подчёркивая, что сильный лидер бережёт жизнь каждого человека, а не отправляет тысячи солдат на верную смерть, не моргнув глазом. А спустя годы он сам поступает точно так же, хотя остановить вооружённый конфликт у него была возможность спустя всего пару месяцев после начала СВО, но он пошёл на поводу у Запада и действительно воюет до последнего украинца.В 2020-м, в год 75-летия окончания Второй мировой войны, речь Зеленского, как и остальных лидеров, была посвящена войне и миру, но всё же он выкрутил её с выгодной для себя стороны."75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно усвоить трагический урок Второй мировой войны. Однако оккупация Крыма и российская военная агрессия в Донбассе доказывают, что это урок не выучен. Напомню, что это не только война на Украине, это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире", — заявил он тогда в своем видеообращении.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва не удивлена попыткой президента Украины напугать весь мир угрозой со стороны России."Отвергаем и осуждаем фантасмагорические заявления главного слуги украинского народа о якобы имеющихся российских планах по изменению мира. Вместе с тем следует отметить, что, заявляя о попытках России вернуться к разделу сфер влияния, господин Зеленский тем самым признаёт свою страну находящейся в сфере чужого, но только не российского влияния", — подчеркнула она.Ещё об одном инциденте с украинской делегацией – произошедшей в 2023 году – в преддверии начала юбилейной 80-й Генассамблеи напомнил Небензя: видеоролик, на котором Зеленского будто слушает весь зал, украинская сторона смонтировала и совместила с другими кадрами, в итоге получилось, что Зеленский сидит в зале и слушает своё же выступление.Посмотрим, как всё пройдёт в этот раз.* лицо, внесённое в список экстремистов и террористов**признан экстремистской организацией, чья деятельность запрещена на территории РФО том, чем отличился президент Украины в Нью-Йорке в 2021 году, читайте в статье Скандал с кроссовками и деньги не от Байдена: чем занимается Зеленский на Генассамблее ООН

https://ukraina.ru/20250919/1068864867.html

https://ukraina.ru/20220824/1037999613.html

https://ukraina.ru/20210915/1032258462.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, генассамблея оон, совбез оон, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, санкции