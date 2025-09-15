https://ukraina.ru/20250915/ne-v-boy-a-na-uboy-kto--shlet-drony-v-polshu-i-pochemu-polyakam-ne-khochetsya-uchastvovat-v-etoy-igre-1068704780.html

"Не в бой, а на убой". Кто шлет дроны в Польшу и почему полякам не хочется участвовать в этой игре

В Совете безопасности ООН 12 сентября состоялось заседание, посвященное инциденту с падением беспилотников на территории Польши

О заходе якобы российских дронов в воздушное пространство страны польские власти объявили в ночь на 10 сентября. Речь шла о девятнадцати беспилотных летательных аппаратах, для уничтожения которых в воздух поднялись нидерландские истребители F-35, натовский самолет-дозаправщик и итальянский самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Вместе с польскими F-16 и немецкими ЗРК Patriot они сбили несколько беспилотников.Позже оказалось, что это были небольшие дроны без боевой части "Гербера", которые ВС РФ используют для вскрытия позиций вражеской ПВО.По инициативе Варшавы СБ ООН собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.Российскую позицию в ходе заседания озвучил официальный представитель Василий Небензя. Его слова оставили польских политиков в замешательстве, так как они не смогли ответить на них аргументами, пишет издание Najwyższy Czas. Вместо этого они набросились на Россию с оскорблениями, отмечается в публикации. Так Россию обвинили в том, что она "играет в дурака", а Небензю в том, что он "лжет", напомнили журналисты.Небензя назвал заинтересованных в инциденте с беспилотникамиО чем рассказал Небензя на заседании СБ ООН и что в его выступлении могло так разозлить Варшаву? Во-первых, он призвал оценивать реальные масштабы и последствия инцидента и сравнить их с "раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем".По словам российского дипломата, опубликованные Варшавой данные о последствиях разрушений, вызванных падением дронов, отчетливо показывают, что речь идет о локальных повреждениях, характерных для падения обломков."Любой военный эксперт подтвердит, что, если бы речь шла действительно о повреждении от подрыва боевой части дрона весом в десятки килограмм, последствия были бы другие (…) Более того, позже польские власти все-таки были вынуждены признать, что не нашли боевых частей дронов на своей территории", - рассказал Небензя.Другой аппарат, найденный на сельскохозяйственном поле, скорее всего потерял ход и упал в результате технического сбоя или воздействия средств радиоэлектронной борьбы, отметил постпред России.При этом он подчеркнул, что в ночь на 10 сентября ВС РФ наносили удары исключительно по военно-промышленным объектам на территории Украины, где осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ. Никаких целей на территории Польши не намечалось, добавил Небензя.Также дипломат исключил возможность попадания использованных в ходе удара БПЛА на территорию Польши по сугубо техническим причинам. По его словам, дальность полета беспилотников не превышала 700 км, что делает "физически невозможным их попадание на польскую территорию".Однако несмотря на очевидную несостоятельность обвинений, прозвучавших в адрес России, оборонное и дипломатическое ведомства страны готовы к консультациям с соответствующими польскими ведомствами, если те действительно заинтересованы в объективном выяснении всех обстоятельств произошедшего, сказал Небензя."Призываем польских коллег воспользоваться этим предложением, а не заниматься "мегафонной дипломатией" на многосторонних площадках. Мы уже неоднократно заявляли, что не заинтересованы в эскалации напряженности с Варшавой. Повторяем это и сейчас", - отметил российский дипломат.При этом Небензя подчеркнул, что реакция на произошедшее польского и европейского политического истеблишмента и СМИ вызывает у российской стороны большие вопросы. В первую очередь он отметил заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас, которая еще до официальных выводов поспешила сделать громкие заявления о якобы преднамеренном нарушении польского воздушного пространства со стороны ВС РФ."Истеричные возгласы о якобы распространении Россией агрессии звучат и из других европейских столиц. Все это очень похоже на информационную кампанию, цель которой сохранить уровень внешней мобилизации вокруг Украины и дальше подталкивать союзников к новым поставкам вооружения", - заявил дипломат.В этом контексте он напомнил развитие событий вокруг инцидента в польском населенном пункте Пшевдув в ноябре 2022 года, когда в результате падения ракеты погибли два польских гражданина. Тогда тоже нагнеталась напряженность, однако год спустя генеральный прокурор и министр юстиции Збигнев Зиорбо признал, что и место запуска, и принадлежность ракеты были украинскими, рассказал Небензя.Дипломат добавил, что о настоящей подоплеке произошедшего в Пшевдуве рассказал недавно в интервью СМИ бывший президент Польши Анджей Дуда.По словам Небензи, Дуда прямо подтвердил, что киевский режим с помощью этого инцидента сознательно пытался втянуть Польшу, а следовательно, и НАТО, в военный конфликт с Россией."Этот откровенный комментарий польского политика представляет собой важное признание, которое не цитируют в европейских газетах и не обсуждает национальный парламент", - заявил дипломат.В любом конфликте, когда речь идет о провокации, ключевой вопрос остается неизменным – кому это выгодно, продолжил Небензя."Ответ на него в данном случае очевиден. Вся эта искусственно раздуваемая истерия выгодна исключительно главарю киевского режима и европейской партии войны, которая пытается всеми силами сорвать перспективу украинского урегулирования, наметившеюся в результате российско-американских контактов в августе", - констатировал он.Зеленский в данный момент является главным противником политического разрешения украинского кризиса, так как урегулирование обнажит его нелегитимность, подчеркнул дипломат. В этом контексте непрекращающиеся боевые действия для киевских властей являются инструментом политического выживания, продолжил он."На фоне этого становится понятна и степень отчаяния, с которой киевские власти продолжают бросать остатки насильственно мобилизованного населения в бой, или правильнее сказать – на убой, несмотря на колоссальные потери и стремительный рост дезертирства. Зеленский готов пойти на что угодно, чтобы сохранить этот конфликт в активной фазе. Даже если для этого нужно симулировать угрозы, преувеличивать последствия или, как это уже было в Пшевдуве, использовать любой инцидент, чтобы втянуть в войну страну НАТО", - раскрыл Небензя логику главы киевского режима.С другой стороны, "поставки оружия, санкционные авантюры, брюссельская пропагандистская истерика не приближает мир, а лишь укрепляет иллюзии в Киеве, что ему удастся переломить реальность", продолжил дипломат."Однако реальность переломить невозможно: каждый новый месяц боевых действий лишь приближает крах киевского режима и делает для Киева цену урегулирования выше. Мы в свою очередь остаемся привержены ответственному подходу и открыты к конструктивному взаимодействию со всеми, кто действительно заинтересован в деэскалации и установлению мира в Европе", - подытожил Василий Небензя.Поляки прозрели: заканчиваем конфликт, пока цену платит только УкраинаВопрос заинтересованы ли киевские власти в том, чтобы в вооруженное противостояние с Россией вступили другие государства, в инциденте с беспилотниками является первостепенным, пишет польское издание Myśl Polska.Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать сложившийся международный контекст, подчеркивают авторы издания. По их словам, Украина не является самостоятельным международным субъектом, поэтому попытки втянуть Польшу в войну не являются самостоятельным желанием Киева, а выражают интересы все еще влиятельной части западного истеблишмента, ответственного за нынешний конфликт."В рамках украинского кризиса Польша тоже лишь выполняет приказы Запада. А в связи с ухудшением военной ситуации и политико-экономической катастрофой режима Владимира Зеленского эти приказы становятся все более противоречивыми и хаотичными. И это очень заметно", - говорится в статье.Журналисты напоминают, что даже бывший президент страны Анджей Дуда недавно подтвердил то, о чем и так многие граждане догадывались – "по задумке поджигателей этого конфликта, Польша должна быть следующей. Решение этого вопроса находится в стадии рассмотрения и будет приниматься не в Киеве, и не в Варшаве, а где-то в другом месте, утверждают они.В принятии решения примут участие Лондон, Берлин и Вашингтон – те самые, которые постепенно заставляют поляков свыкнуться с перспективой неизбежной войны, отмечают авторы публикации."Что, если эта война, к которой нас так активно адаптируют, не будет вооруженным конфликтом Россия – НАТО, а Польша – Россия, без непосредственного участия других членов Альянса (что вполне возможно и без нарушения его договора)? Какова будет оборонительная стратегия Польши в такой ситуации? Насколько в политическом, в военном и экономическом плане мы готовы к войне в одиночку, вернее, вместе с украинцами, учитывая, что поддержка Запада будет теперь делиться на двоих?", - задаются вопросами польские журналисты.Польша и поляки не находятся в безопасности, пока по соседству продолжается вооруженный конфликт со всеми его неслучайными и случайными последствиями, полагают они."Вот почему Польша должна быть заинтересована в скорейшем заключении мирного соглашения, а упорствовать в оттягивании неизбежного конца, то есть окончательного поражения Киева, значит только усиливать угрозу, в том числе и для Польши", - к такому неожиданному выводу приходят авторы издания Myśl Polska.О последствиях европейской политики по отношению к Украине в статье Ивана Лизана Путь - на кладбище. Чем Европе придётся пожертвовать ради милитаризации

