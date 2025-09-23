Истерика Киева, провалы ВСУ, прогнозы Эрдогана. Главное на Украине на утро 23 сентября - 23.09.2025 Украина.ру
Истерика Киева, провалы ВСУ, прогнозы Эрдогана. Главное на Украине на утро 23 сентября
Истерика Киева, провалы ВСУ, прогнозы Эрдогана. Главное на Украине на утро 23 сентября - 23.09.2025 Украина.ру
Истерика Киева, провалы ВСУ, прогнозы Эрдогана. Главное на Украине на утро 23 сентября
МИД Украины обиделся на послов Буркина-Фасо, Мали и Нигера, в РФ это назвали истерикой. Российские военные уничтожают противника и технику. Эрдоган не верит в скорое окончание конфликта на Украине
2025-09-23T09:00
2025-09-23T09:00
Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство и осудило визит послов Буркина-Фасо Аристида Тапсоби, Республики Мали Сейду Камиссоко и Республики Нигер Иссы Абду Сидику в Крым, который состоялся 18–20 сентября, сообщает пресс-служба министерства."Действия послов выглядят особенно цинично на фоне усилий, якобы прилагаемых режимами Буркина-Фасо, Мали и Нигера для сохранения и защиты собственного суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ", - отметили в заявлении МИД Украины.В ведомстве подчеркнули, что такие действия якобы грубо нарушают международное право, резолюцию Генассамблеи ООН и "суверенитет и территориальную целостность Украины".Министерство указало, что оставляет за собой право принять необходимые контрмеры в ответ на такое нарушение.В свою очередь депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал абсурдом и истерикой такую реакцию Киева на визит африканских послов в Крым."Реакция Киева на визит африканских послов абсурдна и истерична. Для них важно дружить с Россией, а Крым - это часть России, поэтому они сюда и приехали, нравится Украине это или нет", - сказал Белик.По его словам, как бы МИД Украины не отрицал изменение формата мирового порядка, никто из уважающих себя стран не будет спрашивать разрешения у киевских властей для визита на территорию России в Крым.Визит делегации послов Буркина-Фасо, Мали и Республики Нигер состоялся с 18 по 20 сентября.Провалы ВСУВ ночь на вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье раздавались взрывы. Накануне поздним вечером они также звучали в Чернигове, Одессе, Николаеве и Сумах.Больше всего сообщений минувшей ночью поступало о массированных атаках ВС РФ на вражеские объекты в Одесской и Харьковской областях.Ещё вечером очевидцы публиковали видео и фотографии с места событий, на которых виден поднимающийся дым после прилетов в Одессе по аэродрому Школьный, имеющему стратегическое значение для ВСУ. Помимо "Гераней", которые работали по объектам в Одесской области в течение всей ночи, по целям в регионе был нанесён и ракетный удар.Кроме того, ударные БПЛА многократно атаковали цели в Полтавской, Николаевской, Черниговской, Днепропетровской областях, а также объекты противника во временно оккупированном Запорожье, писал телеграм-канал Украина.ру.Российские беспилотники атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове, пожаловался в своем телеграм-канале глава городской военной администрации Дмитрий Брыжинский. По словам украинского чиновника, пострадавших в результате ударов нет.ВС РФ нанесли удар дронами "Герань-2" по инфраструктуре аэродрома ВСУ в районе Конотопа в Сумской области, ссообщило Минобороны РФ. БПЛА ударили по пункту управления БПЛА ВСУ и по складу боеприпасов на территории украинского аэродрома.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом Шандриголово в ДНР.Он также указал, что в районе Серебрянки в ДНР сократилось количество украинских войск специальных операций."В ходе мониторинга нашими разведорганами количества личного состава и принадлежности их к подразделениям украинских войск установлено, что за истекшую неделю в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) провели ротационные мероприятия. На позиции зашли дополнительные подразделения батальонов территориальной обороны Украины, а на второй и третьей линии обороны противника фиксируется снижение количества военнослужащих ССО (силы специальных операций Украины - ред.)", - отметил эксперт со ссылкой на свои источники.Командование 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ поражено в Черниговской области, ликвидирована часть офицерского состава и военной техники, рассказали в российских силовых структурах.Там же добавили, что ВСУ несут огромные потери на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области."Противник несет огромные потери под массированным огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем", - сказал силовик.По его словам, за прошедшую неделю в ходе боевых действий в плен попали 13 военнослужащих ВСУ.Кроме того, штурмовики 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ понесли большие потери в районе Алексеевки на Сумском направлении в результате неудавшихся контратак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Противник провел три контратаки в районе Алексеевки штурмовыми группами 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка, усиленными личным составом смежных механизированных бригад и территориальной обороной. Успеха не имели, с большими потерями отошли на исходные позиции", - сказал источник.Прогнозы Эрдогана по конфликтуПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News заявил, что не верит, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время.В этом же интервью он заверил, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным были хорошими с самого начала.По его словам, НАТО следует брать пример с Анкары в выстраивании отношений с Россией и Украиной.Также президент Турции указал, что находится в активном контакте с американским лидером Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине.В свою очередь турецкий политический аналитик и автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель отметил, что президенты Турции и США на предстоящей встрече в Белом доме могут обсудить возможность проведения саммита по урегулированию конфликта на Украине на уровне лидеров."В ходе встречи президентов Эрдогана и Трампа может быть поднят вопрос о проведении трехстороннего саммита по Украине. Турция, как член НАТО, уже давно стремится к скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной и прилагает для этого значительные усилия. В результате встречи могут быть выработаны промежуточные решения, способствующие заключению мирного соглашения", - отметил эксперт.По его словам, Трамп стремится войти в историю как президент США, который положил конец конфликту на Украине."Для Трампа это возможность получить международное признание, в том числе Нобелевскую премию, а для Эрдогана - предотвратить войну между двумя братскими народами и способствовать миру в регионе. После встречи на повестку дня могут быть вынесены вопросы о новом соглашении об обмене пленными или ограниченном перемирии", - считает аналитик.При этом турецкий политолог Энгин Озер ранее отмечал, что Эрдоган в ходе предстоящих переговоров с Трампом в Белом доме может представить новые инициативы, касающиеся гарантий безопасности для Украины и перспективы проведения саммита.Ранее Трамп подтвердил намерение встретиться с Эрдоганом в Вашингтоне 25 сентября. Турецкий лидер, в свою очередь, выразил надежду, что переговоры с американским коллегой будут способствовать разрешению кризисных ситуаций в регионе.Подробнее об урегулировании конфликта — в материале В Кремле заявили, что Киев и Европа "чинят препятствия" для мирного урегулирования на сайте Украина.ру.
Истерика Киева, провалы ВСУ, прогнозы Эрдогана. Главное на Украине на утро 23 сентября

09:00 23.09.2025
 
МИД Украины обиделся на послов Буркина-Фасо, Мали и Нигера, в РФ это назвали истерикой. Российские военные уничтожают противника и технику. Эрдоган не верит в скорое окончание конфликта на Украине
Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство и осудило визит послов Буркина-Фасо Аристида Тапсоби, Республики Мали Сейду Камиссоко и Республики Нигер Иссы Абду Сидику в Крым, который состоялся 18–20 сентября, сообщает пресс-служба министерства.
"Действия послов выглядят особенно цинично на фоне усилий, якобы прилагаемых режимами Буркина-Фасо, Мали и Нигера для сохранения и защиты собственного суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ", - отметили в заявлении МИД Украины.
В ведомстве подчеркнули, что такие действия якобы грубо нарушают международное право, резолюцию Генассамблеи ООН и "суверенитет и территориальную целостность Украины".
Министерство указало, что оставляет за собой право принять необходимые контрмеры в ответ на такое нарушение.
В свою очередь депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал абсурдом и истерикой такую реакцию Киева на визит африканских послов в Крым.
"Реакция Киева на визит африканских послов абсурдна и истерична. Для них важно дружить с Россией, а Крым - это часть России, поэтому они сюда и приехали, нравится Украине это или нет", - сказал Белик.
По его словам, как бы МИД Украины не отрицал изменение формата мирового порядка, никто из уважающих себя стран не будет спрашивать разрешения у киевских властей для визита на территорию России в Крым.
"МИД Украины пора прекратить себя считать центром мира", - подчеркнул депутат.
Визит делегации послов Буркина-Фасо, Мали и Республики Нигер состоялся с 18 по 20 сентября.
Провалы ВСУ
В ночь на вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье раздавались взрывы. Накануне поздним вечером они также звучали в Чернигове, Одессе, Николаеве и Сумах.
Больше всего сообщений минувшей ночью поступало о массированных атаках ВС РФ на вражеские объекты в Одесской и Харьковской областях.
Ещё вечером очевидцы публиковали видео и фотографии с места событий, на которых виден поднимающийся дым после прилетов в Одессе по аэродрому Школьный, имеющему стратегическое значение для ВСУ. Помимо "Гераней", которые работали по объектам в Одесской области в течение всей ночи, по целям в регионе был нанесён и ракетный удар.
Кроме того, ударные БПЛА многократно атаковали цели в Полтавской, Николаевской, Черниговской, Днепропетровской областях, а также объекты противника во временно оккупированном Запорожье, писал телеграм-канал Украина.ру.
Российские беспилотники атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове, пожаловался в своем телеграм-канале глава городской военной администрации Дмитрий Брыжинский. По словам украинского чиновника, пострадавших в результате ударов нет.
ВС РФ нанесли удар дронами "Герань-2" по инфраструктуре аэродрома ВСУ в районе Конотопа в Сумской области, ссообщило Минобороны РФ. БПЛА ударили по пункту управления БПЛА ВСУ и по складу боеприпасов на территории украинского аэродрома.
Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом Шандриголово в ДНР.
"В ходе активных боевых действий наши войска практически полностью выбили вооружённые формирования Украины из Шандриголово в ДНР. На данный момент идет зачистка населенного пункта и близлежащих окрестностей. Украинские боевики, используя рельеф местности и естественную водную преграду, пытаются удерживать позиции севернее населенного пункта, но оперативно-тактическая обстановка говорит о том, что оккупационная киевская власть утратила контроль над Шандриголово", - заверил Марочко.
Он также указал, что в районе Серебрянки в ДНР сократилось количество украинских войск специальных операций.
Он также указал, что в районе Серебрянки в ДНР сократилось количество украинских войск специальных операций.
"В ходе мониторинга нашими разведорганами количества личного состава и принадлежности их к подразделениям украинских войск установлено, что за истекшую неделю в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) провели ротационные мероприятия. На позиции зашли дополнительные подразделения батальонов территориальной обороны Украины, а на второй и третьей линии обороны противника фиксируется снижение количества военнослужащих ССО (силы специальных операций Украины - ред.)", - отметил эксперт со ссылкой на свои источники.
Командование 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ поражено в Черниговской области, ликвидирована часть офицерского состава и военной техники, рассказали в российских силовых структурах.
Там же добавили, что ВСУ несут огромные потери на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области.
"Противник несет огромные потери под массированным огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем", - сказал силовик.
По его словам, за прошедшую неделю в ходе боевых действий в плен попали 13 военнослужащих ВСУ.
Кроме того, штурмовики 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ понесли большие потери в районе Алексеевки на Сумском направлении в результате неудавшихся контратак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел три контратаки в районе Алексеевки штурмовыми группами 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка, усиленными личным составом смежных механизированных бригад и территориальной обороной. Успеха не имели, с большими потерями отошли на исходные позиции", - сказал источник.
Прогнозы Эрдогана по конфликту
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News заявил, что не верит, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время.
"Я не очень верю, что это случится", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос, считает ли он, что конфликт скоро закончится.
В этом же интервью он заверил, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным были хорошими с самого начала.
По его словам, НАТО следует брать пример с Анкары в выстраивании отношений с Россией и Украиной.
Также президент Турции указал, что находится в активном контакте с американским лидером Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине.
В свою очередь турецкий политический аналитик и автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель отметил, что президенты Турции и США на предстоящей встрече в Белом доме могут обсудить возможность проведения саммита по урегулированию конфликта на Украине на уровне лидеров.
"В ходе встречи президентов Эрдогана и Трампа может быть поднят вопрос о проведении трехстороннего саммита по Украине. Турция, как член НАТО, уже давно стремится к скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной и прилагает для этого значительные усилия. В результате встречи могут быть выработаны промежуточные решения, способствующие заключению мирного соглашения", - отметил эксперт.
По его словам, Трамп стремится войти в историю как президент США, который положил конец конфликту на Украине.
"Для Трампа это возможность получить международное признание, в том числе Нобелевскую премию, а для Эрдогана - предотвратить войну между двумя братскими народами и способствовать миру в регионе. После встречи на повестку дня могут быть вынесены вопросы о новом соглашении об обмене пленными или ограниченном перемирии", - считает аналитик.
При этом турецкий политолог Энгин Озер ранее отмечал, что Эрдоган в ходе предстоящих переговоров с Трампом в Белом доме может представить новые инициативы, касающиеся гарантий безопасности для Украины и перспективы проведения саммита.
Ранее Трамп подтвердил намерение встретиться с Эрдоганом в Вашингтоне 25 сентября. Турецкий лидер, в свою очередь, выразил надежду, что переговоры с американским коллегой будут способствовать разрешению кризисных ситуаций в регионе.
Подробнее об урегулировании конфликта — в материале В Кремле заявили, что Киев и Европа "чинят препятствия" для мирного урегулирования на сайте Украина.ру.
