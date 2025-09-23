Владимир Кубийович: украинский географ, организовывавший дивизию СС "Галичина" - 23.09.2025 Украина.ру
История
Владимир Кубийович: украинский географ, организовывавший дивизию СС "Галичина"
Владимир Кубийович: украинский географ, организовывавший дивизию СС "Галичина"
23 сентября 1900 года, родился географ Владимир Кубийович. Он так мечтал увидеть Украину на политической карте, что пошёл на сотрудничество с гитлеровцами и инициировал создание дивизии СС "Галичина"
2025-09-23
2025-09-23T16:00
Владимира Кубийовича сложно назвать классическим украинским националистом. Он родился на окраине еврейского городка Новый Сонч (Лемковщина, ныне территория Польши) в семье русина и полячки. Причём если к лемкам Кубийович никакого отношения не имеет (его отец был переселенцем из Восточной Галичины, нынешней Ивано-Франковской области), то его мать, хотя и была католичкой, происходила из рода евреев-выкрестов Добровольских.Семья Кубийовичей не бедствовала: отец работал в австро-венгерской налоговой службе, мать вместе со своими родителями управляла колбасной лавкой и корчмой. Хотя Владимир, по традиции смешанных семей, был крещён в конфессии отца — греко-католической, в семье в основном говорили по-польски.Кубийович признавался в воспоминаниях:"Хотя я стал украинцем, однако польский язык был мне ближе, чем украинский. Я знал лучше прошлое и настоящее Польши, чем Украины. (…) Ещё дольше думал по-польски — хотя заставлял себя думать по-украински. Но в своем украинском патриотизме я наследовал польский патриотизм, а поляки были горячими и жертвенными патриотами".В 1910-18 годах Владимир Кубийович учился в классической гимназии Нового Сонча. Уже после третьего класса он в качестве репетитора готовил школьников к поступлению в гимназии и лицеи с польским языком обучения.В октябре 1918 года он поступил на философский факультет Ягеллонского университета в Кракове, но тут началась польско-украинская война за Галичину.После провозглашения Западно-Украинской Народной Республики в ноябре 1918-го Кубийович перебрался в Коломыю, добровольцем он вступил в Украинскую галицкую армию (УГА), учился в офицерской артиллерийской школе в Станиславове (современный Ивано-Франковск). В связи с наступлением польской армии обучение не было завершено, школу переформировали в артиллерийскую батарею и весной 1919-го отправили на фронт.Правда, поручик Владимир Кубийович воевал недолго (хотя и принял участие в "Чертковской офензиве", последнем наступлении УГА) — его свалил тиф.Уже в октябре 1919 года он продолжил обучение в Краковском университете. С 1921 года, после смерти отца и возникшими в связи с этим материальными проблемами, совмещал учёбу с преподаванием в частных гимназиях. В 1923 году защитил в качестве докторской диссертации свою большую работу "Антропогеография Горган" (Горганы — один из карпатских хребтов). После этого работал в Ягеллонском университете и в двух частных гимназиях, стал секретарем Краковского отдела Польского географического общества, членом географической комиссии Польской академии наук. В июне 1924 года был участником первого Конгресса славянских географов и этнографов в Праге.В 1928 году Владимир Кубийович стал самым молодым в Польше доцентом в родном Ягеллонском университете, чему немало способствовал его кузен Казимир Добровольский, работавший в библиотеке этого университета. Кубийович преподавал географию Восточной Европы, издал на немецком языке экономико-географическое описание Донбасса.В 1934 году после выступления на международном географическом конгрессе в Варшаве Кубийович раздал присутствующим "этнографические карты Украины", которые включали территории, находящиеся в составе Польши: Волынь, Галичину, Холмщину, Подляшье, Лемковщину, то есть почти четверть тогдашней Речи Посполитой. В прессе разразился скандал.После изданных в 1937-38 годах "Атласа украинских и смежных земель" и книги "География Украины и смежных земель" Совет философского факультета Ягеллонского университета Кубийовича veniam legendi — права преподавать в университете. А 16 июня 1939-го это решение подтвердило Министерство вероисповеданий и публичного образования Польши, добавив также запрет на преподавание в гимназиях.Владимир Кубийович перебирается в оккупированную гитлеровцами Прагу, где становится профессором Украинского свободного университета.Проводник ОУН* в Генерал-губернаторстве Роман Сушко предложил губернатору Гансу Франку кандидатуру Владимира Кубийовича на роль руководителя украинского самоуправления.13-15 апреля 1940 года состоялся съезд коллаборантских "украинских комитетов помощи" Генерал-губернаторства, на котором было утверждено руководство Украинского центрального комитета во главе с Владимиром Кубийовичем.К весне 1941 года УЦК опирался в Генерал-губернаторстве на 24 местных комитета, 33 уездные делегатуры и более сотни сельских старост. УЦК издавал книги и газеты на украинском языке, занимался созданием украинских школ и кооперативов.К тому времени ОУН* уже раскололась на мельниковскую и бандеровскую части, но на работу УЦК это особо не повлияло – он ориентировался на немецкую оккупационную администрацию.Несмотря на присоединение Галичины к генерал-губернаторству, Владимир Кубийович не хотел распространять на её территорию деятельность УЦК. В феврале 1942 года немцы приказали это сделать, ликвидировав Украинский краевой комитета во Львове. Однако большинство структур УЦК так и осталось в Кракове, во Львов были переведены только отделы культурного сотрудничества и молодёжи. А вот попытки УЦК повлиять на ситуацию в "Рейхскомиссариате Украина" были тщетными.Именно Владимир Кубийович стал локомотивом создания дивизии СС "Галичина".Кубийович получил добро на создание дивизии от губернатора Генерал-губернаторства Ганса Франка, однако основные переговоры велись с губернатором Галичины Отто Вэхтером и его заместителем Отто Бауэром (ликвидированным в 1944-м советским разведчиком Николаем Кузнецовым). После разговора с Вэхтером и Бауэром Кубийович начал обсуждать создание дивизии с комбатантами и руководством УЦК."Но первый разговор состоялся с самым высоким для украинцев авторитетом — с Митрополитом Андреем (Шептицким – Ред.), и услышал из его уст те же слова, которые я слышал летом 1941 года: "Нет почти цены, которую надо было бы заплатить для создания украинской армии", — вспоминал Кубийович.В марте 1943 года Вэхтер получил общее согласие сделать первые шаги в деле организации военного формирования из галицких украинцев.18 апреля 1943 года Владимир Кубийович провёл во Львове совместное заседание руководства УЦК с главами низовых украинских комитетов Галичины и ветеранами УСС/УГА, армии УНР и т.п. На нём Кубийович сказал, что "из двух способов возникновения армии — повстанческого и регулярного — мы полностью поддерживаем второй", что было явным ответом на создание бандеровцами УПА*.Хотя главе УЦК даже удалось добиться открытия вербовочных пунктов в других дистриктах Генерал-губернаторства, где жили украинцы, нацисты не считали это подразделение украинским.В разговоре с министром оккупированных территорий Альфредом Розенбергом 19 мая 1943 года Адольф Гитлер заявил:"Успешные результаты акции приема добровольцев в дивизию "Галичина" не могут быть весомым доказательством стремления украинцев сотрудничать с немцами, поскольку рекрутирование галицких русинов касается только бывшей австрийской Галиции, что не имеет ничего общего с русской Украиной".Вслед за фюрером 14 июля 1943-го Гиммлер разослал тайный приказ: "При упоминании галицкой дивизии я запрещаю когда-нибудь говорить об украинской дивизии или украинский народности".После разгрома дивизии СС "Галичина" под Бродами и освобождения Галичины от нацистов УЦК недолго оставался и в Кракове.Уже в начале 1945 года большинство его руководителей и сотрудников во главе с Владимиром Кубийовичем оказались в Веймаре, где в марте 1945-го прошла конференция "станиц УЦК", действовавших на территории Германии и Австрии.Через два дня после того, как 15 марта 1945-го статс-секретарь МИД Третьего рейха Густав Штеенграхт вручил бывшему генералу армии УНР Павлу Шандруку акт о признании так называемого "Украинского национального комитета" (УЦК) как единственного представителя украинского народа, Владимир Кубийович согласился стать заместителем главы УНК и объявил о роспуске УЦК.Шандрук выехал в Австрию, где 25 апреля 1945 года принял присягу переформированной дивизии СС "Галичина", и объявил её "1-й дивизией Украинской национальной армии".Владимир Кубийович переехал в Мюнхен, где занялся научной работой в Украинском свободном университете, который перебрался в Баварию из Праги. Никаких претензий американская оккупационная администрация к вдохновителю создания эсэсовской дивизии не имела.Возможно, всё дело в том, что в качестве документов обвинения на Нюрнбергском процессе были использованы письма Кубийовича на имя Ганса Франка о репрессиях немецких подразделений против "украинских повстанцев".В 1948 году он, как руководитель "Научного товарищества имени Шевченко" (НТШ), инициировал создание многотомной "Энциклопедии украиноведения". В 1949 году выходят три тома "Общей части" этой энциклопедии, где фактически размещена одна обширная статья об Украине на 1200 страниц (нумерация страниц всех трёх томов сквозная). В 1951-м Кубийович переезжает в городок Сарсель под Парижем, и под его редакцией с 1955 НТШ начинает издавать тома словарной части "Энциклопедии украиноведения".В ответ в Киеве решили срочно издать "Украинскую советскую энциклопедию" (УСЭ).Газета "Радянська Україна", 9 октября 1960-го писала об энциклопедии под редакцией Кубийовича: "Ныне роль культурной разведки в литературных масштабах империалистического лагеря выполняют всевозможные кощунственные академии, общества, библиотеки, издательства, как омела на осине разгнездившиеся в США, Канаде, Мюнхене и Париже, Западном Берлине и по другим приютам".Владимир Кубийович ответил асимметрично: в 1961 году он вместе с Василием Маркусем издал книгу "Две украинские энциклопедии", где провёл сравнительный анализ диаспорного и советского энциклопедического подходов.За 30 лет спонсорами издания выступили 3410 организаций и физических лиц (среди которых известный меценат Пётр Яцык) из 12 стран мира, которые пожертвовали на издание энциклопедии огромную по тем временам сумму в 2 миллиона 627 тысяч долларов США.Но до завершения издания своего opus magnum Владимир Кубийович не дожил — последний, десятый том "Энциклопедии украиноведения" вышел в свет в 1985 году, после смерти его редактора. А уже через несколько лет Кубийовича на Украине стали превозносить как выдающегося географа, этнографа и энциклопедиста, а его работу на гитлеровцев представлять как "защиту украинского населения". В честь Кубийовича названы улицы во Львове, Ивано-Франковске, Коломые и других городах Галичины и Украины.После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года в списке заслуг Владимира Кубийовича всегда упоминается создание дивизии СС "Галичина".* Деятельность организации признана экстремистской, запрещена в РФ
© РИА Новости . Стрингер
Мероприятие по случаю 75-й годовщины битвы за Броды
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
23 сентября 1900 года, родился географ Владимир Кубийович. Он так мечтал увидеть Украину на политической карте, что пошёл на сотрудничество с гитлеровцами и инициировал создание дивизии СС "Галичина"
Владимира Кубийовича сложно назвать классическим украинским националистом. Он родился на окраине еврейского городка Новый Сонч (Лемковщина, ныне территория Польши) в семье русина и полячки. Причём если к лемкам Кубийович никакого отношения не имеет (его отец был переселенцем из Восточной Галичины, нынешней Ивано-Франковской области), то его мать, хотя и была католичкой, происходила из рода евреев-выкрестов Добровольских.
Семья Кубийовичей не бедствовала: отец работал в австро-венгерской налоговой службе, мать вместе со своими родителями управляла колбасной лавкой и корчмой. Хотя Владимир, по традиции смешанных семей, был крещён в конфессии отца — греко-католической, в семье в основном говорили по-польски.
Кубийович признавался в воспоминаниях:
"Хотя я стал украинцем, однако польский язык был мне ближе, чем украинский. Я знал лучше прошлое и настоящее Польши, чем Украины. (…) Ещё дольше думал по-польски — хотя заставлял себя думать по-украински. Но в своем украинском патриотизме я наследовал польский патриотизм, а поляки были горячими и жертвенными патриотами".
В 1910-18 годах Владимир Кубийович учился в классической гимназии Нового Сонча. Уже после третьего класса он в качестве репетитора готовил школьников к поступлению в гимназии и лицеи с польским языком обучения.
Андрей Мельник
12 декабря 2023, 08:16История
Андрей Мельник: второй фюрер двухголовой ОУН*Как известно, усилиями Степана Бандеры Организация украинский националистов* была разделена на две фракции (фактически – отдельных организаций). Одна из них получила название ОУН (революционная)*, а позже, по фамилии фюрера – ОУН (бандеровская)*. Другая же, то же по фамилии вождя – ОУН (мельниковская)*.
В октябре 1918 года он поступил на философский факультет Ягеллонского университета в Кракове, но тут началась польско-украинская война за Галичину.
После провозглашения Западно-Украинской Народной Республики в ноябре 1918-го Кубийович перебрался в Коломыю, добровольцем он вступил в Украинскую галицкую армию (УГА), учился в офицерской артиллерийской школе в Станиславове (современный Ивано-Франковск). В связи с наступлением польской армии обучение не было завершено, школу переформировали в артиллерийскую батарею и весной 1919-го отправили на фронт.
Правда, поручик Владимир Кубийович воевал недолго (хотя и принял участие в "Чертковской офензиве", последнем наступлении УГА) — его свалил тиф.
Уже в октябре 1919 года он продолжил обучение в Краковском университете. С 1921 года, после смерти отца и возникшими в связи с этим материальными проблемами, совмещал учёбу с преподаванием в частных гимназиях. В 1923 году защитил в качестве докторской диссертации свою большую работу "Антропогеография Горган" (Горганы — один из карпатских хребтов). После этого работал в Ягеллонском университете и в двух частных гимназиях, стал секретарем Краковского отдела Польского географического общества, членом географической комиссии Польской академии наук. В июне 1924 года был участником первого Конгресса славянских географов и этнографов в Праге.
В 1928 году Владимир Кубийович стал самым молодым в Польше доцентом в родном Ягеллонском университете, чему немало способствовал его кузен Казимир Добровольский, работавший в библиотеке этого университета. Кубийович преподавал географию Восточной Европы, издал на немецком языке экономико-географическое описание Донбасса.
Мероприятия в честь годовщины УПА во Львове - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
2 января, 08:00История
Бандера пришёл, порядок не навёл. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН*Вечером 1 января 2025 года во Львове прошло традиционное факельное (как шутят на Украине - фекальное) шествие в честь дня рождения Бандеры. У наблюдателей возник вопрос - а что делали в это время сотрудники ТЦК? ТЦК там делать нечего - в таких мероприятиях принимают участие школьники, студенты коллежей и... сотрудники СБУ
В 1934 году после выступления на международном географическом конгрессе в Варшаве Кубийович раздал присутствующим "этнографические карты Украины", которые включали территории, находящиеся в составе Польши: Волынь, Галичину, Холмщину, Подляшье, Лемковщину, то есть почти четверть тогдашней Речи Посполитой. В прессе разразился скандал.
После изданных в 1937-38 годах "Атласа украинских и смежных земель" и книги "География Украины и смежных земель" Совет философского факультета Ягеллонского университета Кубийовича veniam legendi — права преподавать в университете. А 16 июня 1939-го это решение подтвердило Министерство вероисповеданий и публичного образования Польши, добавив также запрет на преподавание в гимназиях.
Владимир Кубийович перебирается в оккупированную гитлеровцами Прагу, где становится профессором Украинского свободного университета.
Проводник ОУН* в Генерал-губернаторстве Роман Сушко предложил губернатору Гансу Франку кандидатуру Владимира Кубийовича на роль руководителя украинского самоуправления.
13-15 апреля 1940 года состоялся съезд коллаборантских "украинских комитетов помощи" Генерал-губернаторства, на котором было утверждено руководство Украинского центрального комитета во главе с Владимиром Кубийовичем.
Акт восстановления Украинского государства за подписью Ярослава Стецько
30 июня, 08:00История
30 июня 1941 года: настоящий "День Независимости"В 2014 году на Украине начали звучать предложения (как ехидные, так и вполне серьёзные) относительно того, чтобы перенести День Победы с 9 на 2 мая ("Одесская хатынь", которую нацисты отмечают как день подавления "Русской весны"), а дня независимости с 24 августа на 30 июня, когда была провозглашена "настоящая", не связанная с СССР, независимость
К весне 1941 года УЦК опирался в Генерал-губернаторстве на 24 местных комитета, 33 уездные делегатуры и более сотни сельских старост. УЦК издавал книги и газеты на украинском языке, занимался созданием украинских школ и кооперативов.
К тому времени ОУН* уже раскололась на мельниковскую и бандеровскую части, но на работу УЦК это особо не повлияло – он ориентировался на немецкую оккупационную администрацию.
Несмотря на присоединение Галичины к генерал-губернаторству, Владимир Кубийович не хотел распространять на её территорию деятельность УЦК. В феврале 1942 года немцы приказали это сделать, ликвидировав Украинский краевой комитета во Львове. Однако большинство структур УЦК так и осталось в Кракове, во Львов были переведены только отделы культурного сотрудничества и молодёжи. А вот попытки УЦК повлиять на ситуацию в "Рейхскомиссариате Украина" были тщетными.
Именно Владимир Кубийович стал локомотивом создания дивизии СС "Галичина".
Кубийович получил добро на создание дивизии от губернатора Генерал-губернаторства Ганса Франка, однако основные переговоры велись с губернатором Галичины Отто Вэхтером и его заместителем Отто Бауэром (ликвидированным в 1944-м советским разведчиком Николаем Кузнецовым). После разговора с Вэхтером и Бауэром Кубийович начал обсуждать создание дивизии с комбатантами и руководством УЦК.
дивизия СС Галичина Гитлер плакат листовка
2 августа 2024, 08:04История
Как Гитлер "кинул" бандеровцев: Дистрикт Галичина вместо украинского государстваДистрикт Галичина (или Галиция) – отдельный район Генерал-губернаторства, т.е. не включённой в состав Третьего рейха территории Польши, созданный немецкими оккупационными властями 1 августа 1941 года на основе трёх областей Западной Украины. Сейчас этот опыт выглядит особенно актуальным, хотя поляки, похоже, всего тремя областями не ограничатся
"Но первый разговор состоялся с самым высоким для украинцев авторитетом — с Митрополитом Андреем (Шептицким – Ред.), и услышал из его уст те же слова, которые я слышал летом 1941 года: "Нет почти цены, которую надо было бы заплатить для создания украинской армии", — вспоминал Кубийович.
В марте 1943 года Вэхтер получил общее согласие сделать первые шаги в деле организации военного формирования из галицких украинцев.
18 апреля 1943 года Владимир Кубийович провёл во Львове совместное заседание руководства УЦК с главами низовых украинских комитетов Галичины и ветеранами УСС/УГА, армии УНР и т.п. На нём Кубийович сказал, что "из двух способов возникновения армии — повстанческого и регулярного — мы полностью поддерживаем второй", что было явным ответом на создание бандеровцами УПА*.
Хотя главе УЦК даже удалось добиться открытия вербовочных пунктов в других дистриктах Генерал-губернаторства, где жили украинцы, нацисты не считали это подразделение украинским.
В разговоре с министром оккупированных территорий Альфредом Розенбергом 19 мая 1943 года Адольф Гитлер заявил:
Мероприятие по случаю 75-й годовщины битвы за Броды - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
28 апреля 2023, 07:55История
Актуальность опыта нацистов: как 80 лет назад привлекали в дивизию СС "Галичина"
"Успешные результаты акции приема добровольцев в дивизию "Галичина" не могут быть весомым доказательством стремления украинцев сотрудничать с немцами, поскольку рекрутирование галицких русинов касается только бывшей австрийской Галиции, что не имеет ничего общего с русской Украиной".
Вслед за фюрером 14 июля 1943-го Гиммлер разослал тайный приказ: "При упоминании галицкой дивизии я запрещаю когда-нибудь говорить об украинской дивизии или украинский народности".
После разгрома дивизии СС "Галичина" под Бродами и освобождения Галичины от нацистов УЦК недолго оставался и в Кракове.
Уже в начале 1945 года большинство его руководителей и сотрудников во главе с Владимиром Кубийовичем оказались в Веймаре, где в марте 1945-го прошла конференция "станиц УЦК", действовавших на территории Германии и Австрии.
Через два дня после того, как 15 марта 1945-го статс-секретарь МИД Третьего рейха Густав Штеенграхт вручил бывшему генералу армии УНР Павлу Шандруку акт о признании так называемого "Украинского национального комитета" (УЦК) как единственного представителя украинского народа, Владимир Кубийович согласился стать заместителем главы УНК и объявил о роспуске УЦК.
Павел Шандрук
28 февраля 2024, 16:00История
Павло Шандрук: как бывший русский военный спас второй состав дивизии СС "Галичина"Павел (Павло) Шандрук за свою жизнь успел послужить России, Петлюре, Скоропадскому, Польше и Третьему Рейху, а в историю вошёл как спаситель остатков дивизии СС "Галичина". Родился он 28 февраля 1889 года в Кременецком уезде на Волыни
Шандрук выехал в Австрию, где 25 апреля 1945 года принял присягу переформированной дивизии СС "Галичина", и объявил её "1-й дивизией Украинской национальной армии".
Владимир Кубийович переехал в Мюнхен, где занялся научной работой в Украинском свободном университете, который перебрался в Баварию из Праги. Никаких претензий американская оккупационная администрация к вдохновителю создания эсэсовской дивизии не имела.
Возможно, всё дело в том, что в качестве документов обвинения на Нюрнбергском процессе были использованы письма Кубийовича на имя Ганса Франка о репрессиях немецких подразделений против "украинских повстанцев".
В 1948 году он, как руководитель "Научного товарищества имени Шевченко" (НТШ), инициировал создание многотомной "Энциклопедии украиноведения". В 1949 году выходят три тома "Общей части" этой энциклопедии, где фактически размещена одна обширная статья об Украине на 1200 страниц (нумерация страниц всех трёх томов сквозная). В 1951-м Кубийович переезжает в городок Сарсель под Парижем, и под его редакцией с 1955 НТШ начинает издавать тома словарной части "Энциклопедии украиноведения".
В ответ в Киеве решили срочно издать "Украинскую советскую энциклопедию" (УСЭ).
- РИА Новости, 1920, 12.07.2025
12 июля, 08:00История
Дивизия "Галичина" "защищала Украину" неделюСейчас, пожалуй, первый в истории период, когда войска очередного украинского режима ухитряются на протяжении сколько-нибудь длительного времени сопротивляться российской армии. И то в силу того, что российское руководство ставит целью не уничтожение украинского государства, а принуждение к уступкам Запада. Совсем другая ситуация была в 1944 году
Газета "Радянська Україна", 9 октября 1960-го писала об энциклопедии под редакцией Кубийовича: "Ныне роль культурной разведки в литературных масштабах империалистического лагеря выполняют всевозможные кощунственные академии, общества, библиотеки, издательства, как омела на осине разгнездившиеся в США, Канаде, Мюнхене и Париже, Западном Берлине и по другим приютам".
Владимир Кубийович ответил асимметрично: в 1961 году он вместе с Василием Маркусем издал книгу "Две украинские энциклопедии", где провёл сравнительный анализ диаспорного и советского энциклопедического подходов.
За 30 лет спонсорами издания выступили 3410 организаций и физических лиц (среди которых известный меценат Пётр Яцык) из 12 стран мира, которые пожертвовали на издание энциклопедии огромную по тем временам сумму в 2 миллиона 627 тысяч долларов США.
Но до завершения издания своего opus magnum Владимир Кубийович не дожил — последний, десятый том "Энциклопедии украиноведения" вышел в свет в 1985 году, после смерти его редактора. А уже через несколько лет Кубийовича на Украине стали превозносить как выдающегося географа, этнографа и энциклопедиста, а его работу на гитлеровцев представлять как "защиту украинского населения". В честь Кубийовича названы улицы во Львове, Ивано-Франковске, Коломые и других городах Галичины и Украины.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года в списке заслуг Владимира Кубийовича всегда упоминается создание дивизии СС "Галичина".
* Деятельность организации признана экстремистской, запрещена в РФ
