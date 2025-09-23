Владимир Кубийович: украинский географ, организовывавший дивизию СС "Галичина"
23 сентября 1900 года, родился географ Владимир Кубийович. Он так мечтал увидеть Украину на политической карте, что пошёл на сотрудничество с гитлеровцами и инициировал создание дивизии СС "Галичина"
Владимира Кубийовича сложно назвать классическим украинским националистом. Он родился на окраине еврейского городка Новый Сонч (Лемковщина, ныне территория Польши) в семье русина и полячки. Причём если к лемкам Кубийович никакого отношения не имеет (его отец был переселенцем из Восточной Галичины, нынешней Ивано-Франковской области), то его мать, хотя и была католичкой, происходила из рода евреев-выкрестов Добровольских.
Семья Кубийовичей не бедствовала: отец работал в австро-венгерской налоговой службе, мать вместе со своими родителями управляла колбасной лавкой и корчмой. Хотя Владимир, по традиции смешанных семей, был крещён в конфессии отца — греко-католической, в семье в основном говорили по-польски.
Кубийович признавался в воспоминаниях:
"Хотя я стал украинцем, однако польский язык был мне ближе, чем украинский. Я знал лучше прошлое и настоящее Польши, чем Украины. (…) Ещё дольше думал по-польски — хотя заставлял себя думать по-украински. Но в своем украинском патриотизме я наследовал польский патриотизм, а поляки были горячими и жертвенными патриотами".
В 1910-18 годах Владимир Кубийович учился в классической гимназии Нового Сонча. Уже после третьего класса он в качестве репетитора готовил школьников к поступлению в гимназии и лицеи с польским языком обучения.
В октябре 1918 года он поступил на философский факультет Ягеллонского университета в Кракове, но тут началась польско-украинская война за Галичину.
После провозглашения Западно-Украинской Народной Республики в ноябре 1918-го Кубийович перебрался в Коломыю, добровольцем он вступил в Украинскую галицкую армию (УГА), учился в офицерской артиллерийской школе в Станиславове (современный Ивано-Франковск). В связи с наступлением польской армии обучение не было завершено, школу переформировали в артиллерийскую батарею и весной 1919-го отправили на фронт.
Правда, поручик Владимир Кубийович воевал недолго (хотя и принял участие в "Чертковской офензиве", последнем наступлении УГА) — его свалил тиф.
Уже в октябре 1919 года он продолжил обучение в Краковском университете. С 1921 года, после смерти отца и возникшими в связи с этим материальными проблемами, совмещал учёбу с преподаванием в частных гимназиях. В 1923 году защитил в качестве докторской диссертации свою большую работу "Антропогеография Горган" (Горганы — один из карпатских хребтов). После этого работал в Ягеллонском университете и в двух частных гимназиях, стал секретарем Краковского отдела Польского географического общества, членом географической комиссии Польской академии наук. В июне 1924 года был участником первого Конгресса славянских географов и этнографов в Праге.
В 1928 году Владимир Кубийович стал самым молодым в Польше доцентом в родном Ягеллонском университете, чему немало способствовал его кузен Казимир Добровольский, работавший в библиотеке этого университета. Кубийович преподавал географию Восточной Европы, издал на немецком языке экономико-географическое описание Донбасса.
В 1934 году после выступления на международном географическом конгрессе в Варшаве Кубийович раздал присутствующим "этнографические карты Украины", которые включали территории, находящиеся в составе Польши: Волынь, Галичину, Холмщину, Подляшье, Лемковщину, то есть почти четверть тогдашней Речи Посполитой. В прессе разразился скандал.
После изданных в 1937-38 годах "Атласа украинских и смежных земель" и книги "География Украины и смежных земель" Совет философского факультета Ягеллонского университета Кубийовича veniam legendi — права преподавать в университете. А 16 июня 1939-го это решение подтвердило Министерство вероисповеданий и публичного образования Польши, добавив также запрет на преподавание в гимназиях.
Владимир Кубийович перебирается в оккупированную гитлеровцами Прагу, где становится профессором Украинского свободного университета.
Проводник ОУН* в Генерал-губернаторстве Роман Сушко предложил губернатору Гансу Франку кандидатуру Владимира Кубийовича на роль руководителя украинского самоуправления.
13-15 апреля 1940 года состоялся съезд коллаборантских "украинских комитетов помощи" Генерал-губернаторства, на котором было утверждено руководство Украинского центрального комитета во главе с Владимиром Кубийовичем.
К весне 1941 года УЦК опирался в Генерал-губернаторстве на 24 местных комитета, 33 уездные делегатуры и более сотни сельских старост. УЦК издавал книги и газеты на украинском языке, занимался созданием украинских школ и кооперативов.
К тому времени ОУН* уже раскололась на мельниковскую и бандеровскую части, но на работу УЦК это особо не повлияло – он ориентировался на немецкую оккупационную администрацию.
Несмотря на присоединение Галичины к генерал-губернаторству, Владимир Кубийович не хотел распространять на её территорию деятельность УЦК. В феврале 1942 года немцы приказали это сделать, ликвидировав Украинский краевой комитета во Львове. Однако большинство структур УЦК так и осталось в Кракове, во Львов были переведены только отделы культурного сотрудничества и молодёжи. А вот попытки УЦК повлиять на ситуацию в "Рейхскомиссариате Украина" были тщетными.
Именно Владимир Кубийович стал локомотивом создания дивизии СС "Галичина".
Кубийович получил добро на создание дивизии от губернатора Генерал-губернаторства Ганса Франка, однако основные переговоры велись с губернатором Галичины Отто Вэхтером и его заместителем Отто Бауэром (ликвидированным в 1944-м советским разведчиком Николаем Кузнецовым). После разговора с Вэхтером и Бауэром Кубийович начал обсуждать создание дивизии с комбатантами и руководством УЦК.
"Но первый разговор состоялся с самым высоким для украинцев авторитетом — с Митрополитом Андреем (Шептицким – Ред.), и услышал из его уст те же слова, которые я слышал летом 1941 года: "Нет почти цены, которую надо было бы заплатить для создания украинской армии", — вспоминал Кубийович.
В марте 1943 года Вэхтер получил общее согласие сделать первые шаги в деле организации военного формирования из галицких украинцев.
18 апреля 1943 года Владимир Кубийович провёл во Львове совместное заседание руководства УЦК с главами низовых украинских комитетов Галичины и ветеранами УСС/УГА, армии УНР и т.п. На нём Кубийович сказал, что "из двух способов возникновения армии — повстанческого и регулярного — мы полностью поддерживаем второй", что было явным ответом на создание бандеровцами УПА*.
Хотя главе УЦК даже удалось добиться открытия вербовочных пунктов в других дистриктах Генерал-губернаторства, где жили украинцы, нацисты не считали это подразделение украинским.
В разговоре с министром оккупированных территорий Альфредом Розенбергом 19 мая 1943 года Адольф Гитлер заявил:
"Успешные результаты акции приема добровольцев в дивизию "Галичина" не могут быть весомым доказательством стремления украинцев сотрудничать с немцами, поскольку рекрутирование галицких русинов касается только бывшей австрийской Галиции, что не имеет ничего общего с русской Украиной".
Вслед за фюрером 14 июля 1943-го Гиммлер разослал тайный приказ: "При упоминании галицкой дивизии я запрещаю когда-нибудь говорить об украинской дивизии или украинский народности".
После разгрома дивизии СС "Галичина" под Бродами и освобождения Галичины от нацистов УЦК недолго оставался и в Кракове.
Уже в начале 1945 года большинство его руководителей и сотрудников во главе с Владимиром Кубийовичем оказались в Веймаре, где в марте 1945-го прошла конференция "станиц УЦК", действовавших на территории Германии и Австрии.
Через два дня после того, как 15 марта 1945-го статс-секретарь МИД Третьего рейха Густав Штеенграхт вручил бывшему генералу армии УНР Павлу Шандруку акт о признании так называемого "Украинского национального комитета" (УЦК) как единственного представителя украинского народа, Владимир Кубийович согласился стать заместителем главы УНК и объявил о роспуске УЦК.
Шандрук выехал в Австрию, где 25 апреля 1945 года принял присягу переформированной дивизии СС "Галичина", и объявил её "1-й дивизией Украинской национальной армии".
Владимир Кубийович переехал в Мюнхен, где занялся научной работой в Украинском свободном университете, который перебрался в Баварию из Праги. Никаких претензий американская оккупационная администрация к вдохновителю создания эсэсовской дивизии не имела.
Возможно, всё дело в том, что в качестве документов обвинения на Нюрнбергском процессе были использованы письма Кубийовича на имя Ганса Франка о репрессиях немецких подразделений против "украинских повстанцев".
В 1948 году он, как руководитель "Научного товарищества имени Шевченко" (НТШ), инициировал создание многотомной "Энциклопедии украиноведения". В 1949 году выходят три тома "Общей части" этой энциклопедии, где фактически размещена одна обширная статья об Украине на 1200 страниц (нумерация страниц всех трёх томов сквозная). В 1951-м Кубийович переезжает в городок Сарсель под Парижем, и под его редакцией с 1955 НТШ начинает издавать тома словарной части "Энциклопедии украиноведения".
В ответ в Киеве решили срочно издать "Украинскую советскую энциклопедию" (УСЭ).
Газета "Радянська Україна", 9 октября 1960-го писала об энциклопедии под редакцией Кубийовича: "Ныне роль культурной разведки в литературных масштабах империалистического лагеря выполняют всевозможные кощунственные академии, общества, библиотеки, издательства, как омела на осине разгнездившиеся в США, Канаде, Мюнхене и Париже, Западном Берлине и по другим приютам".
Владимир Кубийович ответил асимметрично: в 1961 году он вместе с Василием Маркусем издал книгу "Две украинские энциклопедии", где провёл сравнительный анализ диаспорного и советского энциклопедического подходов.
За 30 лет спонсорами издания выступили 3410 организаций и физических лиц (среди которых известный меценат Пётр Яцык) из 12 стран мира, которые пожертвовали на издание энциклопедии огромную по тем временам сумму в 2 миллиона 627 тысяч долларов США.
Но до завершения издания своего opus magnum Владимир Кубийович не дожил — последний, десятый том "Энциклопедии украиноведения" вышел в свет в 1985 году, после смерти его редактора. А уже через несколько лет Кубийовича на Украине стали превозносить как выдающегося географа, этнографа и энциклопедиста, а его работу на гитлеровцев представлять как "защиту украинского населения". В честь Кубийовича названы улицы во Львове, Ивано-Франковске, Коломые и других городах Галичины и Украины.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года в списке заслуг Владимира Кубийовича всегда упоминается создание дивизии СС "Галичина".
* Деятельность организации признана экстремистской, запрещена в РФ
