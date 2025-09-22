Украина за неделю. Новый "контрнаступ" Зеленского - на словах и на деле - 22.09.2025 Украина.ру
Украина за неделю. Новый "контрнаступ" Зеленского - на словах и на деле
Украина за неделю. Новый "контрнаступ" Зеленского - на словах и на деле - 22.09.2025 Украина.ру
Украина за неделю. Новый "контрнаступ" Зеленского - на словах и на деле
Минувшая неделя ознаменовалась заявлением Владимира Зеленского о контрнаступлении ВСУ в Донбассе. Но так ли успешны действия украинской армии, как их рисует глава правящего в Киеве режима?
2025-09-22T04:44
2025-09-22T04:44
Заявление ЗеленскогоЗаявление Зеленского о "контрнаступательных операциях" появилось в четверг, 18 сентября. Он уточнил, что говорит об одной из таких операций, которая проходит на направлении Донецка в районе Покровска и в районе Доброполья."Жестокие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери", - утверждает Зеленский.Он рассказал, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по этим событиям.По словам Зеленского, за время операции было "освобождено" 160 кв. км территорий (7 населенных пунктов), а еще 170 кв. км (9 населенных пунктов) "очищено" от ВС РФ.В ходе операции "на этих неделях" потери россиян якобы составили более 2,5 тыс. человек. Видео с этим заявлением Зеленский записывал в Донбассе, где он заслушал Сырского про "контрнаступ", а также вручил награды военным.Гасить "зраду"Новая медийная "перемога" необходима была Зеленскому для успокоения ситуации, которая стала осложняться после прорыва российской армии в направлении Доброполья в прошлом месяце.Тогда между населенными пунктами Доброполье и Константиновка ВС РФ удалось вклиниться на 10 км вглубь обороны противника, из-за чего дальнейшее наступление могло пойти двумя путями: на северо-запад в сторону Павлограда или на северо-восток - в тыл славянско-крамоторского укрепрайона ВСУ."Сырский сейчас в классической ловушке без хороших вариантов. Куда ни повернись — везде проблемы. Месяц назад он еще мог позволить себе перебросить две-три бригады, чтобы подлатать фронт. Теперь любое движение резервов — это жесткая просадка в другом месте, которую уже не закроешь. Каждое решение не просто рискованное, а откровенно проигрышное, и времени на размышления почти нет", - отмечал тогда российский телеграм-канал "Военная хроника".Как писало издание Украина.ру, официальные украинские СМИ и командиры ВСУ бросились гасить "зраду", утверждая, что прорыва не было, а лишь небольшие российские группы ДРГ зашли в этот район.Теперь к этому подключился и Зеленский, который уверяет, что "освобождение" на этом направлении идет полным ходом.Проблемы ВСУКак рассказывал в середине августа спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, на затыкание дыр бросили "Азов"*, бойцы которого будто бы "стабилизировали" ситуацию.Однако депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая писала по этому поводу, что у "Азова" — "хорошая реклама", но они втянуты в систему лжи, господствующую в украинской армии."Азовец" Максим Жорин тоже признавал, что успехов у его соратников на этом направлении пока нет. Причиной российского прорыва здесь стали, по его мнению, "слабая коммуникация между подразделениями, неэффективное применение войск и ложь на всех уровнях".Жорин также высказывал мнение, что возможные последствия прорыва — это не только блокирование Покровска, но и установление российского контроля над остальной частью Донецкой области.Если обобщить господствующие в украинском сегменте интернета мнения, то первоочередными причинами такой ситуации считается недостаток пехоты, а также специалистов беспилотных систем.Если с пехотой все понятно – ее просто некем пополнять, несмотря на тотальную мобилизацию, то с БПЛА интереснее, так как еще относительно недавно ВСУ хвастались своим превосходством над российской армией в этом компоненте."Мы раньше готовили 250 человек за месяц, а сейчас выпускаем 60–70. Ресурсов нет. Это — проблема, и, если мы эту проблему не решим, у нас не будет скоро на фронте операторов. Дроны будут того или иного качества, а операторов не будет," – рассказывал руководитель центра подготовки операторов БПЛА "Крук", а в прошлом политолог Виктор Таран.Ответственность ЗеленскогоТо, что украинской армии удалось в ходе быстрых контратак отчасти купировать прорыв ВС РФ – не удивительно при таких прорывах. Тем не менее, последние успехи позволили вернуть под контроль армии России территории, которые ВСУ отбили в ходе этих атак.За день до заявления Зеленского было известно, что подразделения ВС РФ, стабилизировав ситуацию, перешли к наступлению и начали продвигаться к восточной части Мирнограда.По информации Безуглой, ситуация для ВСУ у Доброполья продолжает ухудшаться."Никакого российского "клина" не убрали, а в Днепропетровской области враг продолжает закрепляться в новых селах", - написала она у себя в телеграм-канале 15 сентября."Это все полностью ответственность Зеленского. За такое время невозможно игнорировать реальность, или это такой замысел. Меня не слышат", - посетовала она.По ее словам, большинство украинцев не хотят идти в армию, потому что не доверяют системе."Мы продолжаем "верить в ВСУ", избегать ВСУ или же, попав в систему, пытаемся "порешать с ВСУ" разными путями. Меньшинство воюет, а еще меньшее меньшинство – идейно. Но в то же время не обвиняю большинство: большинство нужно направлять, чтобы люди доверяли системе, понимали свой путь и знали, что их не отправят на смерть за косой взгляд &lt;…&gt;", - написала парламентарий.Безуглая считает, что без изменений ситуация будет год за годом ухудшаться."Мы заходим в очередной круг без ключевых решений, инерционного периода. Проблема в том, чтобы вырваться из замкнутого круга, нужно внутренне измениться в текущей ситуации военных и политических вводных, а если этого не будет сделано, то не будет следующего цикла. Так что пока мы не изменимся, будем находиться в текущем цикле и в конце концов превратимся в страну-хоспис", - считает она.Тем временем не лучше ситуация у ВСУ и на других участках фронта. Уже и Зеленский признает, что в районе Купянска идут "жесткие действия", а та же Безуглая заявляет, что в самом городе уже "назревает катастрофа".*Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о ситуации в зоне СВО - в материале издания Украина.ру Спецоперация на минувшей неделе. Об основных причинах, по которым противник теряет боеспособность.
Украина за неделю. Новый "контрнаступ" Зеленского - на словах и на деле

04:44 22.09.2025
 
Минувшая неделя ознаменовалась заявлением Владимира Зеленского о контрнаступлении ВСУ в Донбассе. Но так ли успешны действия украинской армии, как их рисует глава правящего в Киеве режима?
Заявление Зеленского
Заявление Зеленского о "контрнаступательных операциях" появилось в четверг, 18 сентября. Он уточнил, что говорит об одной из таких операций, которая проходит на направлении Донецка в районе Покровска и в районе Доброполья.
"Жестокие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери", - утверждает Зеленский.
Он рассказал, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по этим событиям.
По словам Зеленского, за время операции было "освобождено" 160 кв. км территорий (7 населенных пунктов), а еще 170 кв. км (9 населенных пунктов) "очищено" от ВС РФ.
В ходе операции "на этих неделях" потери россиян якобы составили более 2,5 тыс. человек. Видео с этим заявлением Зеленский записывал в Донбассе, где он заслушал Сырского про "контрнаступ", а также вручил награды военным.
Гасить "зраду"
Новая медийная "перемога" необходима была Зеленскому для успокоения ситуации, которая стала осложняться после прорыва российской армии в направлении Доброполья в прошлом месяце.
Тогда между населенными пунктами Доброполье и Константиновка ВС РФ удалось вклиниться на 10 км вглубь обороны противника, из-за чего дальнейшее наступление могло пойти двумя путями: на северо-запад в сторону Павлограда или на северо-восток - в тыл славянско-крамоторского укрепрайона ВСУ.
"Сырский сейчас в классической ловушке без хороших вариантов. Куда ни повернись — везде проблемы. Месяц назад он еще мог позволить себе перебросить две-три бригады, чтобы подлатать фронт. Теперь любое движение резервов — это жесткая просадка в другом месте, которую уже не закроешь. Каждое решение не просто рискованное, а откровенно проигрышное, и времени на размышления почти нет", - отмечал тогда российский телеграм-канал "Военная хроника".
Как писало издание Украина.ру, официальные украинские СМИ и командиры ВСУ бросились гасить "зраду", утверждая, что прорыва не было, а лишь небольшие российские группы ДРГ зашли в этот район.
Теперь к этому подключился и Зеленский, который уверяет, что "освобождение" на этом направлении идет полным ходом.
Проблемы ВСУ
Как рассказывал в середине августа спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, на затыкание дыр бросили "Азов"*, бойцы которого будто бы "стабилизировали" ситуацию.
Однако депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая писала по этому поводу, что у "Азова" — "хорошая реклама", но они втянуты в систему лжи, господствующую в украинской армии.
"Азовец" Максим Жорин тоже признавал, что успехов у его соратников на этом направлении пока нет. Причиной российского прорыва здесь стали, по его мнению, "слабая коммуникация между подразделениями, неэффективное применение войск и ложь на всех уровнях".
Жорин также высказывал мнение, что возможные последствия прорыва — это не только блокирование Покровска, но и установление российского контроля над остальной частью Донецкой области.
Если обобщить господствующие в украинском сегменте интернета мнения, то первоочередными причинами такой ситуации считается недостаток пехоты, а также специалистов беспилотных систем.
Если с пехотой все понятно – ее просто некем пополнять, несмотря на тотальную мобилизацию, то с БПЛА интереснее, так как еще относительно недавно ВСУ хвастались своим превосходством над российской армией в этом компоненте.
"Мы раньше готовили 250 человек за месяц, а сейчас выпускаем 60–70. Ресурсов нет. Это — проблема, и, если мы эту проблему не решим, у нас не будет скоро на фронте операторов. Дроны будут того или иного качества, а операторов не будет," – рассказывал руководитель центра подготовки операторов БПЛА "Крук", а в прошлом политолог Виктор Таран.
Ответственность Зеленского
То, что украинской армии удалось в ходе быстрых контратак отчасти купировать прорыв ВС РФ – не удивительно при таких прорывах. Тем не менее, последние успехи позволили вернуть под контроль армии России территории, которые ВСУ отбили в ходе этих атак.
За день до заявления Зеленского было известно, что подразделения ВС РФ, стабилизировав ситуацию, перешли к наступлению и начали продвигаться к восточной части Мирнограда.
По информации Безуглой, ситуация для ВСУ у Доброполья продолжает ухудшаться.
"Никакого российского "клина" не убрали, а в Днепропетровской области враг продолжает закрепляться в новых селах", - написала она у себя в телеграм-канале 15 сентября.
"Это все полностью ответственность Зеленского. За такое время невозможно игнорировать реальность, или это такой замысел. Меня не слышат", - посетовала она.
По ее словам, большинство украинцев не хотят идти в армию, потому что не доверяют системе.
"Мы продолжаем "верить в ВСУ", избегать ВСУ или же, попав в систему, пытаемся "порешать с ВСУ" разными путями. Меньшинство воюет, а еще меньшее меньшинство – идейно. Но в то же время не обвиняю большинство: большинство нужно направлять, чтобы люди доверяли системе, понимали свой путь и знали, что их не отправят на смерть за косой взгляд <…>", - написала парламентарий.
Безуглая считает, что без изменений ситуация будет год за годом ухудшаться.
"Мы заходим в очередной круг без ключевых решений, инерционного периода. Проблема в том, чтобы вырваться из замкнутого круга, нужно внутренне измениться в текущей ситуации военных и политических вводных, а если этого не будет сделано, то не будет следующего цикла. Так что пока мы не изменимся, будем находиться в текущем цикле и в конце концов превратимся в страну-хоспис", - считает она.
Тем временем не лучше ситуация у ВСУ и на других участках фронта. Уже и Зеленский признает, что в районе Купянска идут "жесткие действия", а та же Безуглая заявляет, что в самом городе уже "назревает катастрофа".
*Деятельность организации запрещена в РФ
Подробнее о ситуации в зоне СВО - в материале издания Украина.ру Спецоперация на минувшей неделе. Об основных причинах, по которым противник теряет боеспособность.
