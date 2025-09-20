https://ukraina.ru/20250920/komandir-evakuatsionnoy-gruppy-ranenykh-my-ne-brosaem-dazhe-esli-cheloveku-ostalis-minuty--govori-s-1068944633.html

Командир эвакуационной группы: Раненых мы не бросаем. Даже если человеку остались минуты — говори с ним

О трудностях, с которыми приходится сталкиваться в ходе эвакуации "трёхсотых", а также о патриотизме, отношениях в коллективе, коварстве противника и многом другом корреспонденту издания Украина.ру рассказал командир группы эвакуации штурмового отряда "Ветер" 128-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным "Жук"

— Предлагаю начать с локации. За время, что мы провели на позиции, вы тут оказали помощь минимум троим. Что это за помещение?— Мы находимся, так сказать, в моей берлоге, где, в том числе, хранятся медикаменты для лечения личного состава. Здесь я провожу первичный приём ребят, которые заболели-захворали. Основная моя задача — эвакуация, но это уже в полях. А тут мой кабинет и моё спальное место одновременно.Здесь не только наших ребят осматриваю. Бывает, что и соседей. Если ребята плохо себя чувствуют, то смотрим, лечим, пытаемся оказать помощь.— Насколько я понимаю, вы до войны с медициной связаны не были?— Нет. Это, как говорится, Волчанск меня сделал медиком.— Как вообще попали на СВО?— Ну, в первую очередь, меня зацепило… знаете, я не особо верующий человек и жизнь свою прожил не так праведно, как хотелось бы. Но я увидел, как они рушат церкви, как страдают люди и… накопилось. У моего отчима два сына, и оба служат. Они приезжали, мы беседовали. Они рассказывали, как всё есть на самом деле. Захотелось хоть как-то помочь, чтобы потом не стыдно жить-то было. Я, быть может, не такой уж патриот, но люблю Россию, и мне жаль мальчишек, которые здесь страдают.Когда попал сюда, мне сказали, что могу помочь в эвакуационной группе. И, знаете, я отдаюсь весь. Сутками работаю, чтобы людям помочь. Думаю, что вся моя оставшаяся жизнь будет связана именно с этим. И вот так как-то я попал на войну. Пришёл ребятам помогать.— В текущих реалиях эвакуация — это одна из самых опасных задач на фронте. Тем не менее, вы, по словам сослуживцев, весьма эффективны в этом. Правду говорят, что однажды за сутки эвакуировали много "трёхсотых"?— Это был стандартный рабочий день. Когда случаются какие-то задачи у военных, происходит столкновение, и появляются раненые. Их нужно вытаскивать. А поскольку массивов зелёных не так уж много, приходится делать это под открытым небом. У врага нашего много "птиц". А у нас закон — никогда не оставлять "трёхсотых". Мы всегда их прикрываем собой. Да и как бросить человека? Как потом жить с этим?Взял раненого — вези, неси, тащи. Работа… да вся она здесь опасная. Тут главное — нервы. Возможно, кстати, что в моём возрасте нервная система позволяет это делать лучше. Я стараюсь сам куда-то пойти, чтобы молодые были чуть-чуть позади. Перехватывали раненого или что-то такое. Не всегда это получается, но стараюсь.Эта работа немножко тяжелее, поскольку ты постоянно в движении. Нужно эвакуировать, стабилизировать, с ним надо разговаривать. Бывает, что берёшь человека и сразу понимаешь, что осталось у него всего несколько минут. Но эти несколько минут пытаешься с ним так разговаривать, чтобы… он и сам понимает, что всё. Но слушает тебя и улыбается. Он знает, что его не бросили, а это самое важное. Солдат должен знать, что за ним в любом случае придут.Не всегда это получается по разным причинам, но мы стараемся. И каждый раз, когда не получилось… это хуже всего. Как-то так.А случай… вы же понимаете, что много чего нельзя раскрывать. Но "трёхсотых" было немало. Они были в подвалах. Нужно было вытаскивать и вывозить. А там ни одного дерева нет. И тропа — километр. Везёшь по "открытке". Мы уже много ребят привезли, но поступает информация, что есть ещё.Да, были усталые, но мы с напарником поехали, нашли этого человека и повезли. Нас атаковали "птицы", но усталость была такая, что, знаете, уже всё равно. Мы их не боялись. Главное — довезти человека, а всё остальное — на волю Господа.Мы довезли "трёхсотого", а потом сели и заснули. Морально были так истощены. Проснулись и снова поехали работать. Сколько вывезли? Конкретную цифру называть не буду. Скажу просто, что много ребят вывезли. Не только наши, но и соседи. Оттуда берёшь человека, отсюда, где-то просто помогаешь, выносишь. Тут ещё важно доверять напарнику. Я позывной своего называть не буду, но таких людей за всю жизнь встречал раз или два.— Мы тут уже сутки, и я не мог не заметить, что на позиции вы являетесь кем-то вроде папы для бойцов. Завтракать идут к вам, если что болит — к вам, беспокоит чего — опять к вам. Почему так сложились отношения?— Да они дети. Все — воины, но дети. У каждого свои проблемы. Ну… вот дети просто. Вот у кого-то что-то заболит, а он молчит. Но ты же видишь, что беспокоит. Подойдёшь, спросишь, а он всё равно молчит. Потом сам приходит, и ты его ругаешь за это дело. Но ругаешь так… по-отечески. И как-то так сложилось. Хотят покушать — просят: "Жук, сделай чего-нибудь вкусненького". Что-то заболело, да? Я буду за ним ходить, он будет отнекиваться, но в итоге всё равно же придётся посмотреть.Ну, соответственно, когда уезжаю, ребята скучают. Они теперь что делают? Они ловят жуков, пишут на них "Жук" и отпускают. И они по всему лесу летают (смеётся). Видят жука и говорят: "О, "Жук" в столовую полетел!"— Расскажете про свой фронтовой медпункт?— Да, это моя гордость. Этот блиндаж мой друг, товарищ и брат копал для себя. Когда я впервые приехал, он меня приютил. Посмотрите, у меня здесь, начиная от бинтиков и заканчивая какими-то серьёзными препаратами, — всё есть. От аллергии обязательно, от боли в желудке, целый набор антибиотиков. Всё-всё есть.Здесь же аптечки. Я постоянно проверяю у ребят аптечки, проверяю жгуты, поскольку знаю, как это важно. По необходимости меняю то, что уже негодно, что-то комплектую. У меня тревожные сумки, и не только здесь. И на постах, и даже в столовой.Противогазы. Это тоже обязательно. Регулярно проверяем, регулярно проводим учения. Потому что уже были случаи, когда они необходимы. Вот у меня тоже всегда при себе сумка с противогазом, поскольку в ходе обстрела, каковые случаются часто, мне нужно быть повсюду. Если ещё я выйду из строя, то как ребят спасать?— То есть опасность применения химии действительно имеет место?— Всегда. Как говорится, не мытьём, так катаньем. Не могут по-честному выбить, так они подло сделают. И эти случаи — это не какие-то окопные байки. Известны случаи, когда ребят травили газом. На этом участке при мне не было, но на другом было. Я видел, как шла эта пелена, но до нас просто не дошла. Бросают заражённые какие-то вещи, пытаются чем-то обработать листву. Я, конечно, не химик, но иной раз ребята приходят, а руки с ожогами. Откуда? Шли, ветки трогали. Я тут же обрабатываю, потом стараюсь эвакуировать к специалистам. Сплошь и рядом такое. Враг наш коварен, и это нужно учитывать.Ах, да! Ну и это боевая позиция, поэтому оружие всегда под рукой. Медпункт расположен в таком месте, что, в случае чего, я приму удар и не пущу солдат противника ни с одной, ни с другой стороны. Тренировки у нас регулярно проходят. А то, что я медик, не значит, что я не штурмовик.— Если уж заговорили об этом, то это даже не позиция у вас, а целый укреп. Я здесь уже сутки, но всё равно с трудом ориентируюсь. Вы же ходите в полной темноте. Даже фонарик не включаете.— Мне хватило двенадцати часов. Но с тем условием, что не просто ходишь и смотришь, а изучаешь обстановку на предмет того, где и как можно остановить врага. Посмотрел одно место, второе, третье. Уже понимаешь, что здесь можно спрятаться, отсюда удобно атаковать. Если приезжаешь на день, то запутаешься, конечно. А если понимаешь, что будешь здесь воевать и от действий твоих зависят твои сослуживцы, то запоминаешь быстрее.Закрываешь глаза и просто в уме держишь, сколько куда нужно пройти. Знаете, наш командир, когда ставит задачу, всегда объясняет, что и зачем нужно. А когда человек понимает, зачем ему то или это, второй раз говорить не приходится. Дальше мы все уже сами. И к службе здесь относятся очень серьёзно. Каждый знает своё место, каждый знает, чем может помочь другому. Когда чётко понимаешь, зачем тебе это, позицию изучаешь за полдня.

