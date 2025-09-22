Почему Трамп дал заднюю в конфликте с Китаем и как Россия будет забирать своё — Бавырин - 22.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250922/pochemu-tramp-dal-zadnyuyu-v-konflikte-s-kitaem-i-kak-rossiya-budet-zabirat-svo--bavyrin-1069018294.html
Почему Трамп дал заднюю в конфликте с Китаем и как Россия будет забирать своё — Бавырин
Почему Трамп дал заднюю в конфликте с Китаем и как Россия будет забирать своё — Бавырин - 22.09.2025 Украина.ру
Почему Трамп дал заднюю в конфликте с Китаем и как Россия будет забирать своё — Бавырин
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру объяснил, как Трамп "подмораживает" свободу слова в США и почему Европа уже проиграла в конфликте на Украине. Также он рассказал, что сейчас из себя представляет Китай
2025-09-22T17:26
2025-09-22T17:30
видео
китай
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
ес
украина.ру
шос
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1069018173_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_73af01c7735c76e649400d7bd2caff76.jpg
00:44 – Ситуация в Китае и противостояние Пекина с Вашингтоном.12:17 – Урегулирование конфликта на Украине и давление Трампа на Зеленского.17:46 – Как в США расценят распад Украины и какие отношения с Америкой нужны России?22:34 – О поражении Европы. 25:26 – Внутриполитическое положение Трампа.
китай
сша
украина
пекин
франция
азия
индия
италия
венгрия
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1069018173_200:0:800:450_1920x0_80_0_0_8930da5851378e2cb5d8b602c26fa9ff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, китай, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, ес, украина.ру, шос, пекин, франция, си цзиньпин, экология, азия, недвижимость, жилье, образование, квартира, пенсии, президент сша, война, индия, санкции, италия, шенген, венгрия, турция, моди нарендра, фридрих мерц, кир стармер, нато, видео
Видео, Китай, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, Украина.ру, ШОС, Пекин, Франция, Си Цзиньпин, экология, Азия, Недвижимость, жилье, образование, квартира, пенсии, президент США, война, Индия, санкции, Италия, Шенген, Венгрия, Турция, Моди Нарендра, Фридрих Мерц, Кир Стармер, НАТО

Почему Трамп дал заднюю в конфликте с Китаем и как Россия будет забирать своё — Бавырин

17:26 22.09.2025 (обновлено: 17:30 22.09.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру объяснил, как Трамп "подмораживает" свободу слова в США и почему Европа уже проиграла в конфликте на Украине. Также он рассказал, что сейчас из себя представляет Китай
00:44 – Ситуация в Китае и противостояние Пекина с Вашингтоном.
12:17 – Урегулирование конфликта на Украине и давление Трампа на Зеленского.
17:46 – Как в США расценят распад Украины и какие отношения с Америкой нужны России?
22:34 – О поражении Европы.
25:26 – Внутриполитическое положение Трампа.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоКитайСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕСУкраина.руШОСПекинФранцияСи ЦзиньпинэкологияАзияНедвижимостьжильеобразованиеквартирапенсиипрезидент СШАвойнаИндиясанкцииИталияШенгенВенгрияТурцияМоди НарендраФридрих МерцКир СтармерНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:26Почему Трамп дал заднюю в конфликте с Китаем и как Россия будет забирать своё — Бавырин
17:22За 20 дней сентября Украина импортировала 472,5 млн куб м природного газа
17:19Британский журналист назвал инциденты в воздушном пространстве НАТО "спланированной провокацией"
17:04Туск: На территории Польши не обнаружено ни одного вооруженного дрона
16:50Дмитрий Бавырин: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё
16:45"Был обезвожен и два дня ничего не ел": в горах Марамуреша спасли очередного беглого украинца
16:22Трамп ненавидел, вдова прощала, Карлсон "жевал хумус": как прошла панихида по Чарли Кирку
16:20Мэр Ялты сообщила о подготовке документов для ходатайства о введении ЧС в Крыму
16:06Путь из евреев в нацисты: как Зеленский из клоуна и артиста стал фюрером
16:00Исторический миф: совместный парад Вермахта и РККА в Бресте
15:57Задержание Бальбека, Кобахидзе против "майданов", QR-код для подтверждения личности. Главное на 16:00
15:35Путин: Россия готова сохранить ограничения по СНВ после 2026 года
15:32Украина как Израиль. Как Трамп создает по всему миру свои точки американского влияния
14:52Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила интербригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец"
14:48Житель Петербурга по наводке украинских кураторов поджег вышку связи
14:28В Харькове сняли на видео мобилизацию работника местных теплосетей
14:22Запад приступил к признанию Палестины. Почему Израилю все равно
14:22ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по вражеским объектам в Днепропетровской области
13:30Кремль ответил на заявления о нарушении РФ воздушного пространства других стран
13:20Осенний призыв пройдет с помощью "Единого реестра воинского учета" — Цимлянский
Лента новостейМолния