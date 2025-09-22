https://ukraina.ru/20250922/pochemu-tramp-dal-zadnyuyu-v-konflikte-s-kitaem-i-kak-rossiya-budet-zabirat-svo--bavyrin-1069018294.html
Почему Трамп дал заднюю в конфликте с Китаем и как Россия будет забирать своё — Бавырин
Почему Трамп дал заднюю в конфликте с Китаем и как Россия будет забирать своё — Бавырин
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру объяснил, как Трамп "подмораживает" свободу слова в США и почему Европа уже проиграла в конфликте на Украине. Также он рассказал, что сейчас из себя представляет Китай
00:44 – Ситуация в Китае и противостояние Пекина с Вашингтоном.12:17 – Урегулирование конфликта на Украине и давление Трампа на Зеленского.17:46 – Как в США расценят распад Украины и какие отношения с Америкой нужны России?22:34 – О поражении Европы. 25:26 – Внутриполитическое положение Трампа.
Почему Трамп дал заднюю в конфликте с Китаем и как Россия будет забирать своё — Бавырин
17:26 22.09.2025 (обновлено: 17:30 22.09.2025)
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру объяснил, как Трамп "подмораживает" свободу слова в США и почему Европа уже проиграла в конфликте на Украине. Также он рассказал, что сейчас из себя представляет Китай
00:44
– Ситуация в Китае и противостояние Пекина с Вашингтоном.
12:17
– Урегулирование конфликта на Украине и давление Трампа на Зеленского.
17:46
– Как в США расценят распад Украины и какие отношения с Америкой нужны России?
22:34
– О поражении Европы.
25:26
– Внутриполитическое положение Трампа.