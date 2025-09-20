"Россия дает цель, Белоруссия готовит пуск": Шаландин объяснил схему работы "Орешников" - 20.09.2025 Украина.ру
"Россия дает цель, Белоруссия готовит пуск": Шаландин объяснил схему работы "Орешников"
"Россия дает цель, Белоруссия готовит пуск": Шаландин объяснил схему работы "Орешников"
"Россия дает цель, Белоруссия готовит пуск": Шаландин объяснил схему работы "Орешников"
На масштабных союзных учениях "Запад-2025" отрабатывались критически важные этапы планирования применения нестратегического ядерного оружия, включая логистику, развертывание комплексов "Орешник" и противодействие диверсионным группам, а не непосредственно пуск ракет
2025-09-20T06:05
2025-09-20T06:05
новости
белоруссия
россия
калининград
генштаб
нато
украина.ру
"орешник"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, офицер запаса Олег Шаландин. Комментируя заявление первого заместителя министра обороны Белоруссии Павла Муравейко, эксперт пояснил, что цели для "Орешника" назначает российский Генштаб, а белорусские военнослужащие отвечают за эксплуатацию комплексов. Он подробно описал этапы подготовки: "Получение задачи. Планирование маршрутов выхода. Назначение позиционных районов для пуска. Проверка логистики. Мы же не знаем, доделали в Белоруссии хранилища для "Орешников" или нет. Если боеприпас надо везти из России – это одно. Если он находится под охраной в Белоруссии – это другое". Шаландин также отметил, что ключевое внимание уделялось противодействию диверсиям: "Наверняка отрабатывалось противодействие разведывательно-диверсионным группам, которые попытаются вывести "Орешники" из строя". Эксперт резюмировал, что только после этого этапа возможен переход к развертыванию комплекса и получению боевой задачи в режиме реального времени.Полный текст интервью Олега Шаландина: Если армии НАТО полезут на Калининград, по ним полетят "Орешники", "Цирконы" и "Искандеры" читайте на сайте Украина.ру.
белоруссия
россия
калининград
новости, белоруссия, россия, калининград, генштаб, нато, украина.ру, "орешник"
Новости, Белоруссия, Россия, Калининград, Генштаб, НАТО, Украина.ру, "Орешник"

"Россия дает цель, Белоруссия готовит пуск": Шаландин объяснил схему работы "Орешников"

06:05 20.09.2025
 
На масштабных союзных учениях "Запад-2025" отрабатывались критически важные этапы планирования применения нестратегического ядерного оружия, включая логистику, развертывание комплексов "Орешник" и противодействие диверсионным группам, а не непосредственно пуск ракет
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, офицер запаса Олег Шаландин. Комментируя заявление первого заместителя министра обороны Белоруссии Павла Муравейко, эксперт пояснил, что цели для "Орешника" назначает российский Генштаб, а белорусские военнослужащие отвечают за эксплуатацию комплексов.
"Отрабатывались моменты, связанные не с самим пуском, а с тем, что этому пуску предшествует", — заявил Шаландин.
Он подробно описал этапы подготовки: "Получение задачи. Планирование маршрутов выхода. Назначение позиционных районов для пуска. Проверка логистики. Мы же не знаем, доделали в Белоруссии хранилища для "Орешников" или нет. Если боеприпас надо везти из России – это одно. Если он находится под охраной в Белоруссии – это другое".
Шаландин также отметил, что ключевое внимание уделялось противодействию диверсиям: "Наверняка отрабатывалось противодействие разведывательно-диверсионным группам, которые попытаются вывести "Орешники" из строя".
Эксперт резюмировал, что только после этого этапа возможен переход к развертыванию комплекса и получению боевой задачи в режиме реального времени.
Вчера, 05:05
"Запад-2025" готовит ответ НАТО с учетом опыта СВО — ТиханскийУчения "Запад-2025" активно освещаются в белорусских СМИ, где детально показывают этапы от отражения атаки до освобождения территорий, с широким применением опыта, полученного в ходе СВО. При этом Запад пытается игнорировать маневры, а Польша и вовсе закрыла границу, создав огромные очереди
Полный текст интервью Олега Шаландина: Если армии НАТО полезут на Калининград, по ним полетят "Орешники", "Цирконы" и "Искандеры" читайте на сайте Украина.ру.
