"Россия дает цель, Белоруссия готовит пуск": Шаландин объяснил схему работы "Орешников"

"Россия дает цель, Белоруссия готовит пуск": Шаландин объяснил схему работы "Орешников"

На масштабных союзных учениях "Запад-2025" отрабатывались критически важные этапы планирования применения нестратегического ядерного оружия, включая логистику, развертывание комплексов "Орешник" и противодействие диверсионным группам, а не непосредственно пуск ракет

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, офицер запаса Олег Шаландин. Комментируя заявление первого заместителя министра обороны Белоруссии Павла Муравейко, эксперт пояснил, что цели для "Орешника" назначает российский Генштаб, а белорусские военнослужащие отвечают за эксплуатацию комплексов. Он подробно описал этапы подготовки: "Получение задачи. Планирование маршрутов выхода. Назначение позиционных районов для пуска. Проверка логистики. Мы же не знаем, доделали в Белоруссии хранилища для "Орешников" или нет. Если боеприпас надо везти из России – это одно. Если он находится под охраной в Белоруссии – это другое". Шаландин также отметил, что ключевое внимание уделялось противодействию диверсиям: "Наверняка отрабатывалось противодействие разведывательно-диверсионным группам, которые попытаются вывести "Орешники" из строя". Эксперт резюмировал, что только после этого этапа возможен переход к развертыванию комплекса и получению боевой задачи в режиме реального времени.Полный текст интервью Олега Шаландина: Если армии НАТО полезут на Калининград, по ним полетят "Орешники", "Цирконы" и "Искандеры" читайте на сайте Украина.ру.

