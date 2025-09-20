https://ukraina.ru/20250920/chto-rossiya-zapustit-po-nato-esli-zapad-napadt-na-kaliningrad-i-chto-budet-s-zaporozhem--shalandin--1068937665.html
Что Россия запустит по НАТО, если Запад нападёт на Калининград и что будет с Запорожьем — Шаландин
Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру объяснил, насколько вероятен конфликт между Россией и Европой и что было бы, если бы Россия опоздала с началом СВО. Также он рассказал, какие манёвры отрабатывали на учениях "Запад-2025".
00:33 – Итоги учений "Запад-2025";
04:33 – Тактическое ядерное оружие России;
07:53 – Что было бы, если бы Россия опоздала с началом СВО?
09:22 – Удары ВС РФ по командным пунктам Украины;
10:27 – Как Россия будет справляться с ползучей военной эскалацией?
12:26 – Защита Калининграда на учениях "Запад-2025";
14:09 – Захочет ли Европа ударить ядерным оружием по России и какова вероятность конфликта к 2030 году;
20:03 – Продвижение армии России на СВО и наши союзники в конфликте на Украине.
ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1