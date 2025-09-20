Что Россия запустит по НАТО, если Запад нападёт на Калининград и что будет с Запорожьем — Шаландин - 20.09.2025 Украина.ру
Что Россия запустит по НАТО, если Запад нападёт на Калининград и что будет с Запорожьем — Шаландин
Что Россия запустит по НАТО, если Запад нападёт на Калининград и что будет с Запорожьем — Шаландин - 20.09.2025 Украина.ру
Что Россия запустит по НАТО, если Запад нападёт на Калининград и что будет с Запорожьем — Шаландин
Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру объяснил, насколько вероятен конфликт между Россией и Европой и что...
Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру объяснил, насколько вероятен конфликт между Россией и Европой и что было бы, если бы Россия опоздала с началом СВО. Также он рассказал, какие манёвры отрабатывали на учениях "Запад-2025". 00:33 – Итоги учений "Запад-2025"; 04:33 – Тактическое ядерное оружие России; 07:53 – Что было бы, если бы Россия опоздала с началом СВО? 09:22 – Удары ВС РФ по командным пунктам Украины; 10:27 – Как Россия будет справляться с ползучей военной эскалацией? 12:26 – Защита Калининграда на учениях "Запад-2025"; 14:09 – Захочет ли Европа ударить ядерным оружием по России и какова вероятность конфликта к 2030 году; 20:03 – Продвижение армии России на СВО и наши союзники в конфликте на Украине. ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1
видео, россия, калининград, европа, нато, украина.ру
Видео, Россия, Калининград, Европа, НАТО, Украина.ру

Что Россия запустит по НАТО, если Запад нападёт на Калининград и что будет с Запорожьем — Шаландин

13:26 20.09.2025
 
Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру объяснил, насколько вероятен конфликт между Россией и Европой и что было бы, если бы Россия опоздала с началом СВО. Также он рассказал, какие манёвры отрабатывали на учениях "Запад-2025".
00:33 – Итоги учений "Запад-2025";
04:33 – Тактическое ядерное оружие России;
07:53 – Что было бы, если бы Россия опоздала с началом СВО?
09:22 – Удары ВС РФ по командным пунктам Украины;
10:27 – Как Россия будет справляться с ползучей военной эскалацией?
12:26 – Защита Калининграда на учениях "Запад-2025";
14:09 – Захочет ли Европа ударить ядерным оружием по России и какова вероятность конфликта к 2030 году;
20:03 – Продвижение армии России на СВО и наши союзники в конфликте на Украине.
ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1
Минобороны об успехах ВС РФ: Берёзовое освобождено, а предприятия "Сапсана" уничтоженыВС РФ продолжили успешное наступление на Днепропетровском направлении, полностью освободив населенный пункт Берёзовое. Об этом 20 сентября сообщило Минобороны России
