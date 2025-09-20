https://ukraina.ru/20250920/chto-rossiya-zapustit-po-nato-esli-zapad-napadt-na-kaliningrad-i-chto-budet-s-zaporozhem--shalandin--1068937665.html

Что Россия запустит по НАТО, если Запад нападёт на Калининград и что будет с Запорожьем — Шаландин

Что Россия запустит по НАТО, если Запад нападёт на Калининград и что будет с Запорожьем — Шаландин - 20.09.2025 Украина.ру

Что Россия запустит по НАТО, если Запад нападёт на Калининград и что будет с Запорожьем — Шаландин

Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру объяснил, насколько вероятен конфликт между Россией и Европой и что... Украина.ру, 20.09.2025

2025-09-20T13:26

2025-09-20T13:26

2025-09-20T13:26

видео

россия

калининград

европа

нато

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/14/1068937545_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac3bffd9f7e7fa5e05928782ee7b8832.jpg.webp

Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру объяснил, насколько вероятен конфликт между Россией и Европой и что было бы, если бы Россия опоздала с началом СВО. Также он рассказал, какие манёвры отрабатывали на учениях "Запад-2025". 00:33 – Итоги учений "Запад-2025"; 04:33 – Тактическое ядерное оружие России; 07:53 – Что было бы, если бы Россия опоздала с началом СВО? 09:22 – Удары ВС РФ по командным пунктам Украины; 10:27 – Как Россия будет справляться с ползучей военной эскалацией? 12:26 – Защита Калининграда на учениях "Запад-2025"; 14:09 – Захочет ли Европа ударить ядерным оружием по России и какова вероятность конфликта к 2030 году; 20:03 – Продвижение армии России на СВО и наши союзники в конфликте на Украине. ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1

https://ukraina.ru/20250920/1068935459.html

россия

калининград

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, калининград, европа, нато, украина.ру